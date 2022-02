Työn­antajille ehdotettiin oikeutta käsitellä työn­tekijöiden rokotus­tietoja – esitys ei ehkä etene, koska epidemia­tilanne on muuttunut, sanoo ministeri Sarkkinen

Työryhmä esitti työnantajalle oikeutta käsitellä työntekijän rokotustietoja. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen mukaan ensi viikolla päätetään, lähteekö esitys lausunnoille vai ei.

Torstaina julkistettu esitys työturvallisuuslain muuttamisesta työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta saattaa jäädä pelkäksi luonnokseksi.

Esityksen mukaan työnantaja saisi oikeuden käsitellä työntekijän rokotustietoja.

Ei olisi ensimmäinen kerta, kun niin sanotun kolmikantaisen työryhmän ehdotus ei toteudu.

Nyt ei kuitenkaan syynä ole se, että valtion virkamiehistä ja työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva ryhmä olisi riitaisa, sillä esitys oli yksimielinen.

Ongelma on, että ehdotus on ehtinyt jo vanhentua nopeasti muuttuvassa koronatilanteessa. Lisäksi se on monimutkainen ja sisältää myös perusoikeuksia ja tasa-arvoa rajoittavia riskejä.

Ministerikin myöntää, että esityksen eteneminen on epävarmaa.

”Epidemiatilanne on muuttunut melko lailla siitä, mitä se oli joulukuussa, kun työryhmä asetettiin”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) vastaa sähköpostitse HS:n kysymykseen, mitä esitykselle nyt tapahtuu.

”Tulemme ensi viikolla arvioimaan, viedäänkö esitys tässä tilanteessa lausuntokierrokselle vai ei”, Sarkkinen sanoo.

”Vaikka esitystä ei vietäisi nyt eteenpäin, ei työ ole mennyt hukkaan. Haarukoitu sääntelymalli voi tulla tarpeeseen vielä myöhemminkin esimerkiksi uusien koronavarianttien tai muiden tarttuvien tautien kohdalla”, Sarkkinen sanoo.

Vielä viime syksynä tavoitteena oli lisätä erilaisten korona- tai rokotepassien käyttöä, mutta suunta muuttui, kun koronaviruksen omikronmuunnoksen havaittiin tarttuvan herkästi myös täyden rokotussarjan saaneisiin.

Rokotukset eivät siis estä tartuntoja mutta antavat suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön joulukuussa asettama työryhmä ei nyt esittänytkään varsinaista työelämän koronapassia tai rokotevelvoitetta, jollainen on voimassa sote-henkilöstöllä potilaiden suojaamiseksi.

Silti työryhmä tuntuu yhä uskovan, että covid-19-rokotus tai sairastettu tauti suojaisi muita työntekijöitä altistumiselta ja tartunnalta.

Muuten työryhmä tuskin ehdottaisi, että työnantajalle säädettäisiin oikeus kysyä ja käsitellä tietoa työntekijän koronarokotuksesta tai sairastetusta taudista.

Työturvallisuuslain uusi väliaikainen pykälä koskisi periaatteessa kaikkia työpaikkoja. Tiedonsaantioikeus työntekijän rokotussuojasta ei kuitenkaan tulisi työnantajalle automaattisesti, vaan sille pitäisi olla peruste.

Edellytyksenä olisi, että työhön liittyy ”ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle”.

Esityksen mukaan rokotustieto olisi tarpeen, jotta voitaisiin ryhtyä tarvittaviin toimiin viruksen leviämistä vastaan.

Vaikka työryhmän luonnos muistioineen on varsin perusteellinen, siitä ei käy ilmi, mitä toimenpiteitä työpaikoilla voisi uuden sääntelyn nojalla käytännössä tehdä.

Se on kuitenkin selvää, ettei sääntelyn tarkoituksena olisi estää rokottamattomankaan työntekijän pääsyä työpaikalle eikä keskeyttää palkanmaksua.

Vaihtoehdoiksi jäisivät jo nykyisin pitkälti käytössä olevat keinot, kuten työn ja tilojen järjestelyt sekä maskit ja muut suojavarusteet.

Työmarkkinajärjestöt ovat vaatineet, että työpaikkojen turvallisuuden arvioinnissa tulisi hyödyntää työterveyshuoltoa tulkintaongelmien välttämiseksi – mikäli lakia ylipäänsä muutetaan.