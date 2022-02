Ukrainan yllä käydään ainutlaatuista henkien kamppailua, jossa lännen tiedustelu kokoaa tietoja Venäjän valmistautumisesta sotaan. Julkisesta tiedustelusta onkin tullut hybridisodan uusin ase.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon vahvisti keskiviikkona, että Välimeren yllä oli sattunut viime viikonloppuna välikohtaus venäläisen Suhoi Su-35 -hävittäjän ja kolmen amerikkalaisen P-8A Poseidon -merivalvontakoneen välillä.

Amerikkalaistietojen mukaan venäläiskone olisi lentänyt tahallaan ja vaarallisella tavalla vain muutamien metrien etäisyydeltä merivalvontakoneesta, joka oli kansainvälisessä ilmatilassa.

Välikohtaus on tuorein esimerkki siitä, kuinka amerikkalaiset valvonta- ja tiedustelukoneet käyvät venäläisten hermoille.

Ukrainan yllä onkin käynnissä poikkeuksellinen näytelmä, jossa lännen asevoimien silmät ja korvat eli tiedustelulentokoneet lentävät avoimesti transponderit eli toisiotutkavastaimet päällä pitkin Ukrainan rajaa – aivan kuin härnäten sen toiselle puolelle keskitettyjä venäläisiä joukkoja.

Tiedustelukoneiden liikkeitä voi seurata kuka tahansa, jolla on seurantaan tarkoitettu sovellusohjelma kuten Flightradar24 käytössään.

Näkyvällä tiedustelulla viestitetään Venäjälle ja venäläisille, että lännessä tiedetään, mitä Venäjä tekee. Samalla näytetään ukrainalaisille, että täällä ollaan: ette ole yksin.

Näkyvä tiedustelu on osa strategiaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt viime viikkoina kun se on kertonut julkisuuteen yksityiskohtaisia tietoja Venäjän joukkojen keskityksistä. Julkistettu tiedustelutieto on amerikkalaista hybridisotaa, jonka avulla pyritään tekemään Venäjän toimia tyhjäksi.

Transponderi päällä lentävä tiedustelukone ei ole toki tavaton ilmestys Euroopassa. Jotkut maat lennättävät tiedustelukoneitaan transponderit päällä enemmän, toiset vähemmän ja jotkut eivät koskaan.

Esimerkiksi ruotsalaiset tiedustelukoneet lentävät jatkuvasti Kaliningradin edustalla transponderit päällä mutta Suomen puolustusvoimien signaalitiedustelukone ei koskaan.

Koskaan aikaisemmin ei ole kuitenkaan missään nähty niin paljon avoimesti lentojaan mainostavia tiedustelukoneita kuin nyt Ukrainassa, Euroopassa ja Mustallamerellä. Niiden seuraamisesta on tullut joillekin jo harrastus.

Ilmailua seuraavan Amelia Smithin Twitterissä julkistamia tiedustelulentoja Euroopassa yhden päivän ajalta tällä viikolla.

Koko ajan on kuitenkin myös syytä pitää mielessä, että kaikkea ei näytetä. Osa tiedustelukoneista lentää pimeästi ja osa transponderitiedoista voi olla huijausta.

Useiden Nato-maiden viime viikkoina Ukrainalle antama aseapu on saanut runsaasti julkisuutta. Esimerkiksi Britannia on vienyt Ukrainaan ruotsalaisperäisiä panssarintorjuntaohjuksia.

Aseavun merkitystä vähättelemättä voinee kuitenkin sanoa, että erityisesti amerikkalaisten ja brittien tiedustelukoneiden Ukrainalle välittämä tieto on nyt aseita tärkeämpää.

Ukrainan ilmatilassa on lentänyt Britannian ja Yhdysvaltojen huippukalustoa, jonka keräämät tiedot ovat ukrainalaisille äärimmäisen arvokkaita.

Ne antanevat parhaan mahdollisen kuvan rajan toisella puolella olevista venäläisistä joukoista. Vain venäläiset itse tietävät paremmin.

Julkisuuteen läntisten tiedustelukoneiden tihenevät vierailut Mustallamerellä ja Ukrainassa alkoivat tulla joulukuussa eli samoihin aikoihin kun Venäjä julkisti Yhdysvalloille ja Natolle jyrkät vaatimuksensa, joiden on katsottu olevan paluuta kylmän sodan ajan etupiirijakoon.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi jo joulukuun alussa venäläisten hävittäjien käyneen tunnistamassa Mustanmeren yllä kolme ranskalaista konetta, joista yksi oli Mirage 2000D -hävittäjä.

Myöhemmin Forbes-lehti paljasti, että Mirage kuljetti mukanaan signaalitiedusteluun tarkoitettua Astac-säiliötä (Analyseur de signaux tactiques).

Sittemmin Ukrainassa ja Mustallamerellä ovat vierailleet säännöllisesti ainakin RC-135 Rivet Joint-, E-8C- ja Artemis-tiedustelukonetyypit sekä RQ-4 Global Hawk, joka on tiedusteluun tarkoitettu miehittämätön ilma-alus.

RC-135 Rivet Joint on signaalitiedustelukone, joka pystyy vastaanottamaan ja tunnistamaan signaaleja ja niiden lähteitä hyvin laajalla sähkömagneettisen spektrin alueella. Se etsii radioliikennettä ja tutkien säteilyä.

Esimerkiksi Britannialla on Rivet Joint -koneita kolme kappaletta, joista peräti kaksi lensi torstaina Puolassa ja Ukrainassa niiden Valko-Venäjän vastaisten rajojen tuntumassa.

Flightradar24-sovelluksen kuvakaappauksesta näkyy, kuinka brittien RC-135 Rivet Joint -kone lensi Ukrainan taivaalla torstaina.

Artemis (Aerial Reconnaissance and Targeting Exploitation Multi-Mission Intelligence System) puolestaan on vielä kokeellinen tiedustelukone, joka on rakennettu kaupalliseen Bombardier Challenger 650 -liikesuihkukoneeseen. Artemiksessa on tutkalaitteisto, joka pystyy havaitsemaan maassa liikkuvat ajoneuvot.

Tiedustelukoneiden kyvyt eivät ole julkista tietoa, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen ilmavoimien E-8C:n laitteistojen ja tutkien väitetään pystyvän seuraamaan maa-ajoneuvoja, niiden liikkumista, suuntaa ja nopeutta.

Signaalitiedustelukone ja maatutkalla varustettu tiedustelukone pystyvätkin yhdessä keräämään ja luomaan kattavan kuvan tutkimastaan alueesta. Lisäksi ne kykenevät keräämään tietoa pilvipeitteen läpi.

Todennäköisesti aivan kaikkea kerättyä tietoa ei ukrainalaisille kuitenkaan anneta, sillä tuskinpa mikään maa haluaa paljastaa kaikkein kehittyneimpiä kyvykkyyksiään toiselle maalle.

Käynnissä onkin historiallinen kissa ja hiiri -leikki, jossa Venäjä tehnee kaikkensa peitelläkseen toimintaansa ja hämätäkseen länttä.

Voi myös ajatella, että Ukrainan auttaminen tiedustelulla ei ole edes kovin pyyteetöntä. Venäjän valmistautuminen sotaan ja sen analysointi on ainutlaatuista reaalielämän harjoitusta sitä suorittaville analyytikoille.