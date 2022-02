Veronmaksajain Keskusliitto kummeksuu työmatkavähennyksen korkeaa omavastuuta.

Hallituksen perjantaina esittelemille energiatoimille satoi tuoreeltaan kiitosta ja moitteita eri suunnilta.

Hallitus esitteli perjantaina listan kompensaatiotoimista, joilla sen pyrkii vastaamaan energian hintojen nousuun. Toimista tuntuvin on työmatkavähennyksen määräaikainen korottaminen.

Lue lisää: Sekä työmatka­vähennyksen enimmäis­määrä että kilometri­kohtainen vähennys nousee – hallitus kertoi energian hinnan­nousuun liittyvistä toimista

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen piti autojen kilometrikohtaisen vähennyksen korottamista ja vähennyksen enimmäismäärän nostamista positiivisina pikapaikkauksina, jotka helpottavat monen autoa työssäkäyntiin tarvitsevan matkakustannuksia.

Samalla Lehtinen kuitenkin muistuttaa, että huomattava osa työssäkäyvien kasvaneista kustannuksista jää kokonaan kompensoimatta muun muassa korkean omavastuun takia. Työmatkavähennyksen omavastuu on 750 euroa, joten suurin osa suomalaisista palkansaajista ei saa lainkaan työmatkavähennystä.

”Nykyinen työmatkakustannusten korkea omavastuu on kyseenalainen poikkeama työssäkäynnin kustannusten täysimääräisen vähentämisen periaatteesta”, Lehtinen toteaa järjestönsä tiedotteessa.

Tulonhankkimisesta aiheutuvien kustannusten vähentäminen kaipaa Lehtisen mielestä pikaista peruskorjausta, joka on näillä näkymin jäämässä tuleville vaalikausille.

”Viimeistään seuraavan hallituksen on korjattava työmatkavähennys ja tulonhankkimisvähennys oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi nykymaailmassa.”

Suomen Yrittäjät oli työmatkavähennyksen nostamisen ohella tyytyväinen siihen, että niin sanotun ammattidieselin valmistelu aloitetaan.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoihin tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, joka alentaisi yritysten kustannuksia.

”Moni kuljetusalan yrittäjä on ahtaalla. Kuljetusalan kannattavuus on jyrkässä laskussa polttoainehintojen hurjan nousun takia. Ammattidieselin käyttöönotto on kovasti kaivattu helpotus”, Suomen Yrittäjien liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen sanoo järjestön tiedotteessa.

”Nyt on varmistettava, että hallituksen valmistelu etenee nopeasti”, Vehmanen jatkoi.

Kuljetusyritysten edunvalvoja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry piti päätöstä ammattidieseljärjestelmän valmistelusta oikeana, mutta painotti, että toimenpide ei auta kuljetusalaa akuutissa kustannuskriisissä. Järjestön mukaan valmistelulla on äärimmäinen kiire.

Järjestön mukaan kymmenillä prosenteilla noussut dieselin litrahinta vaikeuttaa sekä tavara- että henkilöliikenteen toimintaa ja heikentää alan kannattavuutta ja investointikykyä. Osassa kuljetusyrityksistä hinnannousu on aiheuttanut kannattavuuden romahtamisen.

”Tämä toimenpide vaikuttaa vasta pitkän ajan kuluttua eikä helpota kuljetusyritysten taloudellista ahdinkoa juuri nyt”, puheenjohtaja Jani Ylälehto painotti tiedotteessa.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL moitti hallitusta siitä, että sen toimet näyttävät kohdistuvan vain palkansaajiin ja maatalouteen. Järjestö olisi kaivannut täsmätoimia myös vähävaraisille eläkkeensaajille.

”Juuri energian kallistuminen iskee erityisen pahasti pieni- ja keskituloisten kansalaisten kukkaroon, sillä heidän tuloistaan suhteellisesti suurin osa hupenee juuri energiakulujen kaltaisiin pakollisiin menoihin. Eläkkeensaajienkin on asuntonsa lämmitettävä. Lisäksi myös auton käyttö on monilla alueilla elinehto julkisen liikenteen supistuttua käytännössä katsoen olemattomiin”, EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta sanoo tiedotteessa.

Oppositiopuolue perussuomalaiset pitää hallituksen pakettia täysin riittämättömänä.

”Vihervasemmiston linja voitti keskustasta kuuluneet soraäänet ja polttoaineen jakeluvelvoitteen kiristäminen jatkuu. Tämä tulee nostamaan polttoainehintoja merkittävästi”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo tiedotteessa.

Perussuomalaiset kiinnittää huomiota siihen, että hallitus ei pienentänyt työmatkavähennyksen omavastuuosuutta kuten monilla tahoilla oli toivottu. Puolueen mukaan hallituksen esittämä työmatkavähennyksen enimmäismäärän nosto on vaikutuksiltaan hyvin vähäinen toimi, koska se koskee alle 26 000 ihmistä.

”Hallitus yrittää sumuttaa kansalaisia esittämällä toimenpiteensä vaikuttavampina kuin ne ovat”, Tavio sanoo.

Perussuomalaiset olisivat halunneet puuttua autoilun kasvaneisiin kustannuksiin polttoaineveroa laskemalla.

”Vähennysten ulkopuolelle jääville ihmisille hallitus ei anna mitään”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra moittii.