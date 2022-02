Ykkösaamussa vieraillut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) sanoo, että Suomen perinteinen linja aseviennin suhteen toimii huonosti Ukrainan kohdalla.

Suomen tulisi sallia asevienti Ukrainaan, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps).

Useat EU- ja Nato-maat ovat kahdeksan vuotta kestäneet konfliktin aikana lähettäneet Ukrainalle aseita ja muuta materiaalista apua ja kiihdyttäneet toimituksia viime kuukausina pelätessään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Suomi sen sijaan on noudattanut varovaista linjaa. Vientilupia on annettu esimerkiksi sotilasajoneuvojen vahvistamiseen käytettäville teräslevyille sekä etäisyysmittareille ja emulsiolevittimiksi kutsuttaville puhdistusruiskuille. Sen sijaan pikakiinnitteisille äänen­vaimentimille ja tarkkuuskivääreille vientilupia ei ole tullut.

Perinteinen linja on ollut, ettei Suomi vie aseita konfliktialueille, jotta ei lietso konflikteja.

Halla-ahon mielestä periaate ei sovellu Ukrainan tilanteeseen.

”Tämä linjaus, jota Suomi on perinteisesti noudattanut, on periaatteessa hyvä. Mutta kun kyse on hyökkäyksen uhan alla olevasta maasta, niin tällaisen maan asettaminen asevienti­saartoon ei kyllä palvele rauhan ylläpitoa vaan tukee hyökkääjää”, hän sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Hänen mielestään Suomessa pitäisi pohtia joko linjauksen muuttamista tai ainakin sen tulkitsemista toisella tavoin.

”Pitää pohtia linjauksen henkeä sen sijaan, että takerrutaan sen kirjaimeen.”

Halla-aho uskoo, että materiaalisen tuen tarjoaminen Ukrainalle on tehokkain toimi maan puolustuksen vahvistamiseksi.

”Pitäisin hyvin epätodennäköisenä, että Nato-mailla olisi valmiutta lähettää joukkoja Ukrainaan. Eikä sellaisia sitoumuksia myöskään ole.”

”Kyllä minä pahoin pelkään, että ainakin sotilaallisen hyökkäyksen tapauksessa Ukraina jäisi yksin.”