HS:n haastattelemat ekonomistit korostavat, että ostovoimaan suhteutettuna bensiinin hinta ei ole noussut poikkeuksellisen korkealle. Osa pitää hallituksen toimia perusteettomina, osa hyvänä kompromissina.

Hallitus esitteli perjantaina listan kompensaatiotoimista, joilla sen pyrkii vastaamaan energian hintojen nousuun.

Perussuomalaiset teki helmikuun alussa välikysymyksen polttoaineiden ja sähkön kohonneista hinnoista. Välikysymykseen osallistuvat myös kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Välikysymys on hallituksen vastattavana eduskunnassa tiistaina.

HS kysyi neljältä ekonomistilta näkemyksiä hallituksen perjantaina asettamista hyvitystoimista.

Toimista tuntuvin on työmatkavähennyksen määräaikainen korottaminen.

Määräaikaisten toimien lisäksi aloitetaan valmistelu ammattidieseljärjestelmästä sekä uudesta tukijärjestelmästä kotitalouksille. Tarkoituksena on luoda malli, jossa kotitalouksille voidaan myöntää tukea tulo- ja alueperustaisesti ja jossa markkinahintojen äkillinen nousu mahdollistaisi automaattisen tulotuen maksamisen kotitalouksille.

Mika Maliranta, Työn ja talouden tutkimuskeskus Laboren johtaja

Mika Maliranta.

Maliranta suhtautuu varauksellisesti politiikkatoimiin, joilla pyritään korjaamaan markkinamuutoksia, kuten bensiinin hinnannousua.

Maliranta huomauttaa, ettei bensiinin hinta ole pitkällä aikavälillä tarkasteltuna erityisen korkealla, kun ottaa huomioon, että samanaikaisesti ansiotaso on noussut ja keskivertoautojen tehokkuus parantunut.

”Lyhyesti sanottuna yhdellä työtunnilla pystyy ajamaan autolla pidempään kuin aiempina vuosina. Tilanne ei ole paha. Se on muuttunut nopeasti, mutta mielestäni se ei ole riittävä peruste politiikkatoimille.”

Malirannan kritiikki kohdistuu eritoten työmatkavähennyksen korottamisen tyyppisiin toimenpiteisiin.

”Suunta on se, että bensiinin hinta tulee tulevina vuosina kallistumaan. Se on osa markkinamekanismia, jolla ollaan siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.”

Hän kuitenkin korostaa, että työmatkavähennysten nosto ei suoraan vähennä kannustinta pyrkiä irtautumaan bensiinistä.

Malirannan mukaan eriarvoisuutta tulee hyvinvointiyhteiskunnassa hillitä, mutta hän keskittyisi mieluummin sosiaaliturvan ylläpitoon. Malirannan mukaan hallituksen päätökset heikentävät julkisen talouden rakenteellista alijäämää.

”Sosiaaliturvajärjestelmämme on joka tapauksessa paineen alla rakenteellisen alijäämän kautta. Tämän tyyppiset päätökset kasvattavat samalla tavalla epäsuorasti painetta tehdä leikkauksia sosiaaliturvajärjestelmään myöhempinä vuosina. Niitä paineita ei tarvita yhtään sen enempää kuin niitä nyt on”, hän sanoo.

Sanna Kurronen, Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) ekonomisti

Sanna Kurronen.

Kurrosen mukaan hinnanvaihtelut kuuluvat markkinatalouteen, ja kaikkien kuluttajien on osattava varautua niihin. Myös hän huomauttaa, että ostovoimaan suhteutettuna polttoaineet eivät tällä hetkellä ole poikkeuksellisen kalliita.

”Ihmisten täytyy ottaa myös vastuuta siitä, millaisia kulutusvalintoja elämässä tekee. Julkinen valta ei voi suojella jokaiselta riskiltä, eikä missään tapauksessa pidä suojella tällaiselta riskiltä, joka on täysin odotettu.”

Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt tällä vuosikymmenellä. Kurrosen mukaan se tarkoittaa, että polttoaineiden hinnat tulevat kallistumaan myös tulevaisuudessa.

”Tärkein viesti, minkä poliitikot voisivat antaa, olisi se, että he kertoisivat avoimesti, että pitkällä aikavälillä päästäminen tulee kallistumaan, jotta ihmiset voisivat varautua”, Kurronen sanoo.

Kurrosen mielestä polttoaineiden hinnannousujen hyvittäminen antaa nyt päinvastaisten viestin.

”Nyt toimilla pikemminkin sumutetaan ja esitetään, että päästöjen hinnannousua ei olisi tulossa, vaan että julkinen valta kompensoi kaiken.”

Penna Urrila, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) pääekonomisti

Penna Urrila

Urrila kiittelee sitä, että hallituksen päättämät toimet ovat määräaikaisia.

”Ymmärrän, että hallituksella on voimakas paine löytää erilaisia ratkaisuja, kun kansalaiset kokevat hinnan nousun rajuksi. Tästä näkökulmasta tehdyt ratkaisut ovat kohtuullinen kompromissi”, hän sanoo.

”Meillä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, miten energian hinta kehittyy. Tämä on siihen nähden parempi kuin että rakennettaisiin joitain pysyvämpiä mekanismeja.”

Kotitalouksien tukemisessa Urrila näkee paljon vaaroja.

”Se voisi johtaa hyvin hankalasti ennakoitaviin tilanteisiin. Julkisen talouden suunnittelusta ja normaalista budjettipolitiikasta tulee hyvin vaikeaa, jos syntyy paljon tällaisia automaatteja. Lisäksi on vielä se periaatteellinen kysymys, kuinka paljon hintojen nousua pitää ylipäätään lähteä kompensoimaan tällaisella kohdennetulla tuella”, hän sanoo.

Urrila korostaisi tulevaisuudessa mieluummin tuloveron kevennyksiä.

”Energianhintojen vaikutukset näkyvät laajasti, eivätkä ne kohdistu pelkästään autoilijoihin. Jos sitä lähdetään korjaamaan kohdennetuilla tuilla, se ei ole pidemmän päälle oikeudenmukaisuuden tai ilmaston näkökulmasta oikein kestävää.”

Ilkka Kaukoranta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) pääekonomisti

Ilkka Kaukoranta.

Kaukorannan mielestä on hyvä asia, että hallitus on reagoinut hintojen nousuun niin, että hyvitysten painopiste on työssäkäynnin helpottamisessa ja kompensaatiot ovat määräaikaisia.

Työmatkavähennykset ovat Kaukorannan mielestä myös tehokkaampi toimi kuin esimerkiksi yleinen tuloverojen kevennys.

”Mielestäni kompensaatioita on perusteltua kohdistaa niihin, joilla on isot työmatkakustannukset”, hän sanoo.

Kaukorantaa kuitenkin huolettaa, millaisia vaikutuksia päätöksillä on pidemmällä aikavälillä hyvinvointivaltion rahoitukseen.

”Tämä osoittaa, että kun meidän kehysjärjestelmämme koskee vain valtion menoja mutta ei veroja, on poliittisesti helpompaa tehdä isojakin veronkevennyksiä pitkin matkaa. Ne tietysti heikentävät julkista taloutta”, Kaukoranta sanoo.

Myös valmistelussa oleva ammattidieseljärjestelmä saa Kaukorannalta kritiikkiä. Jos aikeena on tehdä pysyviä veronkevennyksiä tai tukia, pitäisi Kaukorannan mielestä olla myös käsitys siitä, millä muilla keinoilla varmistetaan, että hyvinvointivaltion palvelut saadaan rahoitettua.

Esimerkiksi ammattidieselin käyttöönotto maksaisi valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 300 miljoonaa euroa.

Kotitalouksien tukijärjestelmää Kaukoranta ei pidä järkevänä.

”Lähtökohtaisesti en näe järkeä siinä, että samoja ihmisiä verotetaan heidän työstään ja sitten annetaan jotain könttäsummapalautuksia. Rahaa valtion kautta kierrättämällä ei saada nousevia hintoja kompensoitua kansakuntana.”