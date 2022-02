Suomen päättäjät ja valtiojohto osoittivat tiistaina kykynsä puhaltaa yhteen hiileen, kirjoittaa HS:n toimittaja Jarmo Huhtanen.

Kotimainen valtiojohto eli tiistaina tunnelmissa, jollaisia ei ole koettu Suomessa vuosikymmeniin.

Euroopan poliittinen ilmapiiri viileni maanantaina illalla niin alas pakkaselle, että eduskunta, maan hallitus ja tasavallan presidentti joutuivat kaikki reagoimaan siihen nopeasti ja yksituumaisesti.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaina illalla pitämän lähes raivokkaan puheen jälkeen näyttää yhä enemmän siltä, että Ukraina ja Itä-Eurooppa ovat suursodan kynnyksellä. Joka tapauksessa Venäjän ja lännen välit ovat nyt katkeamispisteessään.

Vakavassa kriisitilanteessa pienen maan ja sen poliittisen johdon on syytä toimia yhtenäisesti. Samanmielisyyden pitää näkyä ja sitä pitää näyttää niin omille kansalaisille kuin muille valtiolle. Ja juuri niin Suomessa toimittiin.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta eli tp-utva kokoontui aamulla keskustelemaan Venäjästä, Ukrainasta ja Euroopan turvallisuudesta.

Tp-utva tiedotti kokouksen jälkeen, että Suomi tukee Ukrainaa ja tuomitsee Itä-Ukrainan niin kutsutut separatistialueet tunnustaneen Venäjän. Samalla tp-utva muistutti, että Suomi vastaa Venäjälle osana Euroopan unionia.

Myös eduskunta kokoontui ylimääräiseen keskusteluun Ukrainan tilanteesta. Vakavissa tunnelmissa puolueet toisensa jälkeen kävivät puhujakorokkeella esittämässä tukensa Venäjän aggression kohteeksi joutuneille ukrainalaisille.

Suorastaan harras ilmapiiri välittyi istuntosalista ympäri Suomea.

Sosiaalidemokraattien Antti Lindtman muistutti kansallisesta yhtenäisyydestä ja kristillisdemokraattien Peter Östman sanoi, että ”teemme hyvin kun rukoilemme rauhaa Ukrainaan”.

Odotetuin tapahtuma oli kuitenkin tasavallan presidentin Sauli Niinistön ylimääräinen lehdistötilaisuus Presidentinlinnassa.

Niinistö on Suomen ulkopolitiikan kiistaton auktoriteetti näinä aikoina, kun perinteinen kova ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kiinnostaa enää ani harvaa nykypoliitikkoa.

Niinistön analyysit olivat tiistaina perinteisen niinistömäisiä, missä halu puhua suoraan katkeaa välillä siihen, ettei tasavallan presidentin pidä sanoa ihan kaikkea haluamaansa.

Putinin maanantain puheessa Niinistö oli löytänyt ”aika samoja elementtejä” kuin Putinin aikaisemmissakin puheissa.

”Joku kutsui sitä täällä isovenäläiseksi ja vähän sitä henkeä hänellä on ollut”, Niinistö sanoi.

Presidentin viesti oli se, että Minskin sopimuksien tie Ukrainan kriisissä on nyt kuljettu loppuun eikä tulevia tapahtumia voida kunnolla ennustaa. Suomi tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia hyvin vahvasti, ja Venäjä on toiminnassaan jäämässä yksin.

Niinistö kertoi, että hänelle on jo pitkään ollut selvää, että Venäjä tulee ratkaisemaan Ukrainan tilanteen tavalla tai toisella: sopimuksella, painostuksella tai sotatoimin.

Miksi Venäjä toimii juuri nyt? Yhdeksi syyksi Niinistö epäilee Ukrainan vahvistumista. Se on saattanut olla laukaiseva tekijä.

”Jos Venäjä ryhtyy laajentamaan sotilaallisia toimintojaan, päädytään kylmempään kuin kylmän sodan vuosina ja varmasti pitkäksi aikaa.”

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat asettamassa pakotteita Venäjälle. Monet ovat pitäneet niiden tehoa kyseenalaisina. Pakotteet tuntuvat tehoavan huonosti suuriin maihin vaikka ne niille kalliiksi tulevatkin.

”On arvioitava niin, että Venäjällä ollaan valmiita maksamaan kova hinta”, hän sanoi.

Niinistö vakuutti, että Ukrainan tilannetta on seurattu Suomessa ”hyvin tiiviisti ja olemme ajan tasalla”.

Hänen mukaansa Suomeen ei kuitenkaan kohdistu sotilaallista tai muunlaistakaan uhkaa.

Uhkaa ei katsota olevan, koska Itämeren alue on rauhallinen ja Suomen lähellä olevien venäläisten asevoimien määrä on vähentynyt. Venäjä kun on siirtänyt sotilaita ja kalustoa Suomen lähialueilta Ukrainan rajan läheisyyteen.

Niinistö muistutti, että Puolustusvoimat on seurannut tilannetta ja ryhtynyt tarpeellisiin toimiin. Kyse on ollut käytännössä valmiuden säätämisestä.

Suomenlahden eteläpuolella Baltian maissa on oltu Suomea enemmän huolissaan siitä, että Putinin ja Venäjän laajentumishalu saattaa ulottua niiden rajoille. Niinistö ymmärtää baltteja.

”Heidän sijaintinsa ja historiansa on tietysti toinen. Täytyy muistaa, että Suomi on kokoisekseen suhteellisesti ottaen ehkä vahvimpia Euroopan sotilasmahteja”, Niinistö sanoi.

Suomessa on toki vahvat asevoimat, mutta toisaalta Baltian maat kuuluvat maailman vahvimpaan sotilasliittoon Natoon. Ja Nato on ollut kysymys, jossa tasavallan presidentin niinistömäisyys on ollut viime kuukausina vahvimmillaan.

Putin asetti maanantaina puheessaan kyseenalaiseksi Ukrainan koko olemassaolon. Hänen mukaansa Ukraina on suorastaan Leninin keksimä valtio. Se kuulosti varmasti etäisesti tutulta monen suomalaisen korviin.

Moni pohtii varmaan nyt sitä, riittääkö Ukraina Putinille? Mikä maa osuu Venäjän yksinvaltiaan tähtäimeen seuraavaksi?

Niinistö muistutti, että Suomea ei Putinin puheessa edes mainittu.

”Meidän kannattaa muistuttaa itsellemme, että tämä ei nyt meitä välittömästi millään tavalla kosketa.”

Vastauksesta paistaa tuttu niinistömäisyys. Ihan kaikkea ei tarvitse loppuun saakka ääneen pohtia mutta siitä ei pääse mihinkään, että monia ihmisiä asia vaivaa.

Olisi todella outoa, jos Putinin seuraava kohde ei olisi kaikkien Venäjän rajanaapureiden yhteinen huoli.

Se taitaa olla jopa Venäjän tarkoitus.