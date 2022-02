Maailmansodat, kylmä sota, Unkarin kapinan kukistaminen. Historioitsijat löytävät Euroopasta yhtymäkohtia Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, mutta tuore kriisi on monella tavalla erilainen kuin kaikki aiemmat.

Millainen hetki Venäjän hyökkäys Ukrainaan on modernin Euroopan historiassa?

Kyse on todella, todella isosta asiasta, sanoo Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma.

Venäjän laajamittainen hyökkäys vertautuu Aunesluoman mielestä kahteen vaiheeseen lähihistoriassa.

”Ensimmäinen on maailmansotien aika eli se, kun Euroopan valtio käy perinteisellä hyökkäyssodalla toisen itsenäisen Euroopan valtion kimppuun, jonka kanssa sillä ei ole liittosuhdetta tai ystävyys-, yhteistyö ja avunantosopimusta.”

Hyökkäyssota on noista ajoista muuttunut esimerkiksi ydinaseiden takia.

Aunesluoma korostaa, ettei usko mantereen laajuisen suursodan olevan vielä lähellä. Yhtäläisyyksiä sekä ensimmäiseen että toiseen maailmansotaan on kuitenkin myös siinä mielessä, että aikalaiset eivät uskoneet, että tapahtumat olisivat mahdollisia ennen kuin ne tapahtuivat, Aunesluoma sanoo.

”Mitä isommasta asiasta on kyse, sitä suurempi yllätys se on aikalaisille. Näin oli sekä kesällä 1914 että kesällä ja syksyllä 1939.”

Juhana Aunesluoma.

Toinen ajallinen yhteys on Aunesluoman mukaan kylmä sota ja Neuvostoliiton tapa ylläpitää valtajärjestelmäänsä itäisessä Keski-Euroopassa. Neuvostoliitto teki tuolloin kaksi interventiota, Unkariin 1956 ja Tšekkoslovakiaan 1968.

”Niissä Neuvostoliitto palautti omassa valtapiirissä olleen valtion takaisin komentoonsa. Ensin Unkari kapinoi sitä vastaan, ja sitten Tšekkoslovakia yritti noudattaa itsenäisempää politiikkaa.”

Ukraina ei ole nyt ollut millään elimellisellä tavalla osa Venäjän vallankäyttöä. Siksi vertaukset kylmään sotaan eivät ole yhtä hyviä kuin vertaukset 1900-luvun alkupuoliskoon, Aunesluoma sanoo.

Aunesluoma ei ole erityisen yllättynyt sodasta Ukrainassa.

”On ollut meneillään selvä kehitys, mutta ihmisten ja päättäjien on ollut hirveän vaikea uskoa sitä toteutuvaksi.”

Ukrainan sota on merkittävä käänne, mutta se on Aunesluoman mielestä oire jo tapahtuneesta vielä isommasta käänteestä.

Jälkiviisaus on paras viisaus, mutta Aunesluoma on puhunut jo vuosia siitä, että ajatuksesta maiden keskinäisestä riippuvuudesta on siirrytty ajatukseen konflikteista ja kilpailusta.

Pitkään on ajateltu, että taloudelliset kytkökset lisäisivät maiden riippuvuutta toisistaan ja sitä kautta pysyvän rauhan edellytyksiä.

”Taloudelliset kytkökset ovat muuttuneet konfliktin vaikutusväyliksi. Nord Stream 2, Fennovoima ja muut ovat nyt osa konfliktiyhtälöä, kun aiemmin ehkä ajateltiin, että niillä Venäjä sidotaan osaksi Eurooppaa ja muuta maailmaa.”

Merkkejä Venäjällä tapahtuneesta käänteestä on ollut näkyvillä hyvin pitkään, Aunesluoma sanoo.

”Mutta on ollut vaikea uskoa, kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään.”

Uuden hyökkäyssodan vaikutukset Euroopassa näkyvät niin kauan, kunnes Venäjä selkeästi itse muuttaa omaa suhtautumistaan muuhun maailmaan, Aunesluoma sanoo.

Jos muutos Venäjän sisällä tapahtuisi nopeasti, myös Euroopan turvaton tilanne saattaisi laueta nopeasti. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Venäjällä olisi tulossa käänne, vaan muutosta saatetaan joutua odottamaan hyvin pitkään, Aunesluoma sanoo.

Tilanne on tältä osin samankaltainen kuin kylmän sodan aikana. Silloinkin länsimaiden oletus oli, että tilanne on pysyvä ja muuttuu vasta, kun Neuvostoliitto muuttuu sisältäpäin.

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe miettii erityisesti Ukrainan sodan aiheuttamia tunteita, historiantulkintaa ja sitä, mitä me muistamme.

”Tämä on dramaattinen hetki, koska se laukaisee hyvin monenlaisia assosiaatioita. Eurooppa on maanosa, jolla on vahva muisti. Monet meistä muistavat aika konkreettisesti toisen maailmansodan synnyttämiä kauhun tunteita.”

”Tapa, jolla historiaa on nyt käytetty hyväksi, on todella poikkeuksellista, näkyvää ja aika julmaa.”

Se miten Venäjän hyökkäys tullaan näkemään ja alkuvuoden 2022 kehitystä tulkitsemaan, jää tulevaisuuden historiankirjoittajille.

Mutta juuri tänään Kolbesta oli ”aivan hirveää herätä aamulla”.

”Yksilötasolla tulee valtavia turhautumisen, pettymyksen ja raivonkin tunteita. Sotakoneiston edessä yksi ihminen tuntee aina voimattomuutta, ja se on hyvin ikävä tunne. Koko kroppaa särkee, ihan oikeasti särkee.”

Laura Kolbe.

Kolbe näkee Ukrainan sodassa selvän jatkumon kylmästä sodasta.

”Se ruokki hyvin ikävällä tavalla maailman kahtiajakoa ja vaikutti monen sukupolven identiteettiin.”

Kylmän sodan jälkeen 1990-luvulla tulivat Jugoslavian hajoamissodat, jotka olivat Euroopalle muistutus menneestä.

”Yhtäkkiä pulpahtivat pintaan nationalismi, etnisyys, historiapolitiikka ja sillä tehtävä erottautuminen. Se oli kova pala Euroopalle.”

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on nähty useita eri konflikteja, joita voisi kutsua kylmän sodan purkusodiksi. Ukrainan sota on Kolben näkemyksen mukaan niiden jatkumoa.

”Putin on pesunkestävä kylmän sodan kasvatti.”

Samalla Ukrainan sota on historiallista jatkumoa taisteluun itäisen Keski-Euroopan paikasta eurooppalaisessa suurvaltapolitiikassa. Tämä ei ole sen ensimmäinen eikä viimeinen luku, Kolbe sanoo. Nyt tuotetaan taas uusia traumoja ja yhteiskunnallista paineistusta.

”Tästä syntyy historian tragedia: meidän pitäisi purkaa kunnolla vanhat kerrostumat, jotta voitaisiin avata katse ja usko tulevaisuuteen.”

Ukrainan sodan synnyttämien uusien traumojen purkaminen voi hyvin kestää vuosikymmeniä.

”Toisen maailmansodan jälkeen kesti lähes 50 vuotta ennen kuin vapauduttiin sodan jälkivaikutuksista.”

Muistin, historiapolitiikan ja historiantulkintojen taistelusta ei vapauduta koskaan, Kolbe muistuttaa. Sen sijaan että ymmärrettäisiin menneisyyden kompleksisuus, taas kysytään, kenen historia on oikeaa historiaa.

”Tämä asetelma on tavattoman vaarallinen.”

Läntinen Eurooppa on perinteisesti ollut historian traumojen purkamisessa vahvoilla. Sodanaikaisia kipupisteitä on purettu järjestelmällisesti.

”Saksa on ollut siinä kärjessä, mutta lähes kaikki sodan kokeneet maat ovat tehneet historianpurkua. Sitä ilman tulevaisuuden rakentaminen ei onnistu.”

Kolbe muistuttaa, että moderni sota on pääasiassa kaupunkisotaa, ja tuhot voivat olla valtavia.

”Samalla uhka tuottaa yhteisöllisyyttä ja voimaa. Esimerkiksi Kiova on historiallisesti poikkeuksellisen resilientti kaupunki, joka on noussut kriiseistään ja sodistaan aina uuteen kukoistukseen.”

Henrik Meinander.

Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinanderin mukaan Ukrainan kriisin vertaus toisen maailmansodan syttymiseen on liian voimakas. Tuolloin kyseessä olivat suurvaltojen suorat sotatoimet toisiaan vastaan.

Historiasta löytyvänä, Ukrainan tilannetta vastaavana kriisinä Euroopassa voidaan Meinanderin mukaan nähdä ennemminkin esimerkiksi Jugoslavian sisällissodan syttyminen.

”Tämä on tietysti vielä astetta pahempi, koska toinen osapuoli on suurvalta. Sillä tavalla voi sanoa, että kyseessä on nyt vakavampi eurooppalainen kriisi kuin Jugoslavian sisällissota.”

Meinanderin mukaan Ukrainassa tapahtuvaa konfliktia on hankalaa verrata historiaan ja menneisyyteen, sillä maailman talous, teknologia ja ihmisten toiminta ovat muuttuneet viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana nopeasti.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kuultavissa kuitenkin toisen maailmansodan kaikuja. Meinanderin mukaan tapa, jolla hyökkäävä osapuoli lähtee sotaan, esittää syytöksiä ja viittaa erilaisiin historiallisiin vääryyksiin, on suoraan nähtävillä toisen maailmansodan aikaisesta Euroopasta.

”Kuten Hitler tuolloin viittasi ensimmäisen maailmansodan vääryyksiin, jossa Saksa joutui suostumaan Versailles’n häpeärauhaan, nyt Putin viittaa petettyihin lupauksiin 1990-luvulta.”

Meinander huomauttaa, että myös Euroopassa laajempia sotia olisi voinut syttyä jo paljon aikaisemmin, mikäli suurvalloilla ei olisi ollut ydinaseita käytössään ikään kuin jarruttavana tekijänä.

”Suurvallat eivät voi sotia suoraan toisiaan vastaan, koska silloin on hyvin vaikea nähdä, miten ne pystyvät jättämään ydinaseen käyttämättä viimeistään siinä vaiheessa, kun ne ovat selvästi häviöllä.”

Meinanderin mukaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ei voida rinnastaa mihinkään Venäjän aiemmista toimista esimerkiksi Georgiassa vuonna 2008 tai Krimillä 2010-luvulla. Ukrainan kriisi on hänen mukaansa selvästi aiempia laajempi konflikti, sillä Venäjän joukkoja on sijoitettu laajasti Ukrainan ympärille, kuten Krimin niemimaalle ja Valko-Venäjälle, eikä hyökkäysten suuntaa siten voida ennustaa.

Venäjän todennäköisenä suunnitelmana Meinander näkee, että Ukraina yritetään pakottaa polvilleen ja edetä sitten maan haltuunottoon tavalla tai toisella. Meinanderin mielestä skenaario näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä hinta, jonka Putin joutuu tilanteesta maksamaan, tulee olemaan korkea.

”Nyt kysymys kuuluu, miten pitkään Venäjän muu valtiojohto aikoo totella tällaista linjaa.”

Meinanderin mukaan vaikuttaa, ettei tilanne ole enää täysin Venäjän hallinnassa

”Tapa, jolla Putin piti maanantaina puheensa, ei vaikuta siltä, että hänellä on kaikki hallussa.”

Putin piti maanantaina aggressiivisen puheen, jossa hän muun muassa kuvaili Ukrainaa olennaiseksi osaksi Venäjän historiaa ja sanoi, että Itä-Ukraina on muinaista venäläistä maata.

Venäjän kohdalla voimakas, historiaa ihannoiva puhe näyttäytyi Meinanderin mukaan ensimmäisiä kertoja jo 2000-luvulla.

”Putin aloitti sen Münchenin konferenssin yhteydessä ensimmäistä kertaa vuonna 2007, jossa hän yritti puolustaa Stalinin toimia vuosina 1938–1939.”

Meinanderin mielestä Putin onkin hyvin voimakkaasti pyrkinyt kirjoittamaan toisen maailmansodan historiaa uudelleen.

”Historiaa voidaan myös räikeästi väärinkäyttää, niin kuin tässä nyt tehdään.”

Kimmo Rentola.

Poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentolan mukaan Euroopassa ei ole koettu vastaavaa tilannetta toisen maailmansodan jälkeen.

Ukrainan konfliktia voidaan Rentolan mukaan kuitenkin verrata joltain osin esimerkiksi Unkarin kapinan kukistamiseen vuonna 1956.

”1950-luvun puolivälissä ensimmäinen liennytysvaihe lännen ja idän välillä meni kiville juuri Unkarin kapinan kukistamisen myötä.”

Rentola näkee Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan kuitenkin yhtymäkohtia myös historian aiemmista konflikteista, esimerkiksi Tšekkoslovakian miehityksestä.

”Tässä on selvästi sama perusidea, että lyödään niin lujaa, että vastarintaan ei kyetä.”

Euroopan suhteellisen pitkää rauhanaikaa selittää Rentolankin mukaan kauhun tasapaino ja ydinaseiden rooli. Kylmän sodan aikaan sekä itä- että länsiblokilla oli molemmilla hallussaan ydinaseet, joten sodan aloittamisen kynnys oli korkealla. Nyt Venäjä laskee Rentolan mukaan sen varaan, että länsi ei ottaisi ydinsodan riskiä.

”Niin kuin ei varmaan otakaan.”

Rentolan mukaan Putin on pyrkinyt vetoamaan historiaan melko sekavillakin puheenvuoroilla.

”Putinin politiikassa on se selvä historiallinen lähtökohta, että valkovenäläiset ja ukrainalaiset ovat heidän lähisukulaisiaan. Putin katsoo, että nämä kolme kansaa kuuluvat kaikki Moskovan alle. On kuitenkin käynyt niin, että Ukrainan itsenäisyyden aikana ukrainalaisten mielipiteet ovat selvästi etääntyneet tästä.”