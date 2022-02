Sekä kokoomus että perussuomalaiset toivovat tiukempia pakotteita Venäjälle. Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan kaikki maksuliikenne Venäjän ja länsimaiden välillä tulisi jäädyttää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan Euroopan unionin tulisi päättää nyt poikkeuksellisen järeistä pakotetoimenpiteistä Venäjää kohtaan. Tiistaina julkaistua pakotelistaa hän kuvailee pettymykseksi.

”Ainoa toimenpide, jolla nopeasti voidaan vaikuttaa Venäjän ja sen johdon rahavirtoihin on, että kaikki maksuliikenne Venäjälle ja sieltä länteen jäädytetään”, Mykkänen, joka on myös entinen sisäministeri, kommentoi.

Mykkänen esittää siis Venäjän sulkemista kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Tämä johtaisi käytännössä siihen, että myöskin kaasun ja öljyn tuonti Venäjältä voisi lakata. Mykkäsen mukaan Euroopan tulisi olla tähän ja sen aiheuttamaan energian kustannusnousuun valmis.

”Siihen voisi tarvittaessa säätää esimerkiksi energialähteisiin liittyen jotain poikkeuksia, mutta pääsäännön tulisi olla se, että kaikki maksuliikenne katkaistaan”, hän totesi.

”Toivon, että viime yönä alkanut avoin sota herättää Euroopan uuteen ajatteluun.”

Venäjän sulkemista Swiftin ulkopuolelle on vaadittu myös Ukrainassa.

Myös perussuomalaisten mukaan pakotteiden tulisi olla huomattavasti tiistaina asetettuja ankarampia.

”Nyt näyttää siltä, että niillä ei ole ollut mitään vaikutusta”, puolueen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jani Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei halua kuitenkaan ottaa tarkemmin kantaa yksittäisiin pakotetoimiin, esimerkiksi maksuvälineliikenteeseen liittyviin pakotteisiin.

”Se on Euroopan unionin yhteinen harkinta, ja siinä Suomen tulee olla yhdessä rintamassa mukana.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi torstaiaamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että sisäministeriö varautuu tällä hetkellä siihen, että Suomeen kohdistuu tarvetta ottaa pakolaisia Ukrainasta.

"On mahdollista, että näemme isojakin määriä pakolaisia Ukrainasta käsin", Marin sanoi.

Myös Mäkelän mukaan pakolaisten tulemiseen Ukrainasta tulisi varautua.

”Ylipäätään ihmisillä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua, ensisijaisesti lähialueilta. Ukraina on kohtuullisen lähellä Suomea, joten on mahdollista, että Suomeenkin pakolaisia tulisi”, Mäkelä toteaa.

Hänen mukaansa mahdollisten Ukrainan pakolaisten vastaanottamiseen tarvittavat resurssit tulisi kuitenkin vähentää tämänhetkisestä pakolaiskiintiöstä ja kehitysavusta.

Kokoomuksen Mykkänen puolestaan korostaa, että nyt käsillä oleva tilanne on juuri sellainen, johon turvapaikkajärjestelmä on tarkoitettu. Suomenkin täytyy siis olla valmis ottamaan pakolaisia vastaan.

”Kyllä Euroopan täytyy pystyä yhdessä tässä kantamaan vastuunsa ja Suomenkin tehdä oma osansa osana Eurooppaa, mielellään kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta”, Mykkänen sanoi.

Lisäksi Mykkäsen mukaan Suomen tulisi pyrkiä auttamaan Ukrainaa aseavun muodossa.

”Taloudellisen ja humanitäärisen avun lisäksi valtionjohdon tulisi ilmoittaa aseellisen avun antamisesta Ukrainaan”, Mykkänen sanoo.

Perussuomalaisten Mäkelän mukaan asevientiin liittyvissä kysymyksissä tulee tarkasti harkita Suomen omaa huoltovarmuutta. Hänen mukaansa Suomessa ei juurikaan ole sellaisia aseita, joita huoltovarmuus huomioon ottaen voitaisiin lähettää toisaalle.

”Tällaiset tapahtumat ovat valtionjohdon harkittavissa ja lähtökohtaisesti perussuomalaiset eivät asetu niitä vastaan”, Mäkelä kuitenkin toteaa.