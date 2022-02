Kaikki aukioloa ja anniskelua koskevat rajoitukset poistuvat heti maanantain ja tiistain välisenä yönä. ”Onhan tämä ilon päivä, kun ravintolat pääsevät taas kutsumaan töihin pitkään lomautettuna ollutta henkilökuntaansa”, sanoo Maran toimitusjohtaja.

Valtioneuvosto päätti torstaina ravintolarajoitusten purkamisesta, kuten koronaministerityöryhmä tiistaina esitti.

Ravintoloiden anniskelua, aukioloa, asiakasmääriä ja istumapaikkaa koskevat vaatimukset poistuvat 1. maaliskuuta alkaen.

Se tarkoittaa, että esimerkiksi yökerhot voivat olla taas auki aamuyöhön saakka, kun nyt ravintolat tulee sulkea viimeistään kello 24 ja anniskelu loppuu kello 23.

Käytännössä asetuksen muutos tulee voimaan jo maanantain ja tiistain välisenä yönä, joten yökerhot voivat aloittaa pidemmät aukiolot heti maanantai-iltana.

”Maanantai on tietysti hiljainen yökerhopäivä, joten on vaikea sanoa, kuinka moni on vielä silloin auki”, arvioi Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Mutta onhan tämä ilon päivä, kun ravintolat pääsevät taas kutsumaan töihin pitkään lomautettuna ollutta henkilökuntaansa. Varmasti viimeistään loppuviikosta yökerhot avaavat laajemmin”, Lappi uskoo.

Ravintoloita koskevat yleiset hygieniavelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla eli koko maassa maaliskuun loppuun asti.

Ravitsemisliikkeiden on esimerkiksi ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen.

Myöskään kovaa tungosta ei saa syntyä, ja tilojen ja pintojen puhdistamisesta tulee huolehtia. Asiakkailla pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Ravitsemisliikkeitä koskevia rajoitteita harkitaan uudelleen, mikäli tautitilanne muuttuu ja sairaalakuormitus nousee merkittävästi, hallitus linjasi.