Pääministeri Marin ei osallistu kyselytunnille. Hän on torstaina Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa.

Venäjän aloittama hyökkäys Ukrainaan puhutti laajasti eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Esiin nousi esimerkiksi kysymys suunnitteilla olevasta Fennovoiman ydinvoimalasta.

Vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko kysyi, olisiko Suomen nyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen aika irtautua ydinenergialaitoksen rakentamisesta Venäjän kanssa. Ydinvoimalan laitostoimittaja on Venäjän valtion Rosatom-konserniin kuuluva Raos Project.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) antoi ymmärtää olevansa valmis pysäyttämään hankkeen.

”Kyllä minä joudun sanomaan esittelevänä ministerinä, lupaviranomaisena tietyllä tapaa, että minä en näe sitä näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle”, Lintilä sanoi voimalan rakentamislupaan liittyen.

Hän alleviivasi, että kyseessä on yksityinen hanke, jossa valtiolla ei ole osaa. Lintilä myös muistutti, ettei ole olemassa minkäänlaista lakia, jolla Suomi voisi sinällään irtautua hankkeesta.

Sen sijaan käsittelyssä on pian hankkeen rakentamislupa, jonka ehtona on Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio. Tämä prosessi on kesken.

Lintilä on rakentamisluvan esittelijä ja hän siis antoi ymmärtää, ettei näe, miten voisi asiaa edistää.

Lintilä muistutti hankkeeseen liittyvistä vaikeuksista nykyisessä tilanteessa. Tulevan laitoksen osia on ollut esimerkiksi määrä rakentaa Itä-Ukrainassa.

Lintilä on jo aiemmin kertonut, että ydinvoimalasta tehdään uusi turvallisuus­analyysi.

Ulkoministeri Pekka Haavistolta haluttiin saada tietoa esimerkiksi EU:n paraikaa harkitsemista järeämmistä pakotteita Venäjää vastaan.

EU-maiden odotetaan päättävän pakotteista myöhemmin illalla Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvasi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”häikäilemättömäksi rikokseksi”. Hän halusi tietää, tukeehan Suomi kokouksessa kovimpia mahdollisia pakotteita Putinia ja hänen hallintoaan vastaan.

”Putinille on kerta kaikkiaan asetettava selvät rajat sen suhteen, miten hän toimii.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) osallistuu kokoukseen, joten hän ei ollut läsnä kyselytunnilla vastaamassa.

Haavisto vastasi, että EU:ssa on valmisteltu jo aikaisemmin laajoja pakotteita katsoen mihin Venäjän toimet etenevät.

Hän sanoi uskovansa, että henki EU-maiden keskuudessa on, että tulossa olisi ”erittäin raskaita pakotteita”.

Haaviston mukaan Suomi on ilman muuta siinä rintamassa, joka vaatii tiukkoja toimia.

Tämä tulee silti osumaan myös Suomeen.

”Meidän on otettava se kustannus periaatteidemme puolustamisesta ja vapauden puolustamisesta.”

