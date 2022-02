Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ennakoi, että EU:n taholta on tulossa ”erittäin raskaita” pakotteita Venäjää vastaan.

Kansanedustajat osoittivat eduskunnan torstaisella kyselytunnilla voimakasta tukea Ukrainalle Venäjän torstaiaamuna aloittaman hyökkäyksen johdosta.

Näkyvin ele tuli ulkoasiainvaliokunnan tuoreelta puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta (ps), joka aloitti puheenvuoronsa ukrainaksi.

”Tänä kauheana päivänä toivomme voimaa Ukrainan kansalle”, hän sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän toimittaman käännöksen mukaan.

Koko kyselytunti käytettiin Ukrainan tilanteesta ja Venäjän toimista keskustelemiseen.

Halla-aho vertasi Ukrainaan hyökkäystä vuoteen 1939 ja Saksan hyökkäykseen Puolaan.

”Hyökkäys Puolaan oli vedenjakaja. Se avasi lopullisesti niiden silmät, jotka vuosien ajan olivat uskoneet diplomaattiseen raiteeseen ja myöntyväisyyteen”, hän sanoi.

”Vastaavalla tavalla toivon tämän päivän tapahtumien tehneen kaikille selväksi, että olemme tekemisissä hallinnon kanssa, joka ei ole rikollinen vain moraalisesti vaan myös kansainvälisen lain silmissä.”

Halla-aho kysyi, minkälaista uudelleenarviointia hyökkäyssota aiheuttaa sen suhteen, miten Venäjän johtoon tulee suhtautua ja sen toimiin reagoida.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

”Se ei ole vain hyökkäys Ukrainaa vastaan vaan hyökkäys kansainvälistä oikeutta ja eurooppalaista turvallisuusjärjestystä vastaan.”

Haaviston mukaan tulevaisuus näyttää, millä tavalla tilanne vaikuttaa Venäjän-suhteisiin ja Venäjän kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Hän totesi venäläisiä poliittisia päättäjiä olevan nyt Euroopan pakotelistoilla juuri sen vuoksi, että he ovat osallistuneet päätöksentekoon, jota pidetään laittomana.

”Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että keskitämme voimamme nyt Ukrainan tukemiseen, osoitamme Ukrainalle solidaarisuutta ja varustaudumme myös siihen, että sota aina tuo niin pakolaisia ja humanitääristä tarvetta kuin erilaisia tarpeita, joissa voimme Ukrainaa suoraan tukea. Tämä on hallituksen linja.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvasi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”häikäilemättömäksi rikokseksi”.

Hän halusi tietää, tukeeko Suomi torstai-illan ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa kovimpia mahdollisia pakotteita Putinia ja tämän hallintoa vastaan.

”Nyt ei ole aika myötäilylle, nyt ei ole aika pelolle. Nyt on aika laittaa kova kovaa vasten ja näyttää, mikä on sallittua ja mikä ei.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli poissa kyselytunnilta juuri siksi, että hän osallistumassa EU-johtajien ylimääräiseen kokoukseen, jossa on määrä käsitellä pakotteita.

Haavisto vastasi, että EU:ssa on valmisteltu jo aikaisemmin laajoja pakotteita katsoen, mihin Venäjän toimet etenevät.

”Uskon, että henki tuolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa on se, että tullaan erittäin raskaita pakotteita kohdistamaan Venäjään”, hän arvioi.

”Suomi on ilman muuta siinä rintamassa ja on tukenut niitä keinoja, jotka todella merkitsisivät paljon Venäjän taloudelle ja näyttäisivät, että olemme tässä asiassa tosissamme.”

Lisäksi Haavisto totesi, että mahdollisten vastapakotteiden seurauksena tilanne tulee osumaan myös Suomeen.

”Meidän on otettava se kustannus periaatteidemme puolustamisesta ja vapauden puolustamisesta.”

” ”Olen itse elänyt lapsena sodan keskellä, ja siksi tiedän hyvin, miltä siviileistä Ukrainassa nyt tuntuu”, sanoi Suldaan Said Ahmed (vas).

Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed kysyi Haavistolta, miten Suomi varautuu auttamaan Ukrainan siviilejä Ukrainassa ja varmistamaan erityisesti lapsille mahdollisuuden turvalliseen tulevaisuuteen.

”Olen itse elänyt lapsena sodan keskellä, ja siksi tiedän hyvin, miltä siviileistä Ukrainassa nyt tuntuu.”

Haavisto sanoi, että ensisijaisesti pyrkimyksenä on vaikuttaa sotatoimien lopettamiseen ja toiseksi on pyrittävä toimittamaan humanitaarista apua mahdollisimman nopeasti. Myös pakolaisia otetaan vastaan, hän sanoi.

”Uskon, että humanitäärinen apu on kaikkein tärkein, mutta usein se psykologinen asia, että joku välittää siitä, mitä minulle tapahtuu, on myöskin hyvin tärkeä tällaisessa yhteydessä. On erittäin tärkeää, että lähetämme tämän viestin Suomesta: me välitämme Ukrainasta.”