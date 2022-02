HS kysyi suurimmilta eduskuntapuolueilta, miten Suomen tulisi varautua vastaanottamaan mahdollisia pakolaisia Ukrainasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi torstaiaamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että sisäministeriö varautuu tällä hetkellä siihen, että Suomeen kohdistuu tarvetta ottaa pakolaisia Ukrainasta.

"On mahdollista, että näemme isojakin määriä pakolaisia Ukrainasta käsin", Marin sanoi.

HS kysyi suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, miten Suomen pitäisi varautua siihen, että Suomeen kohdistuu tarvetta vastaanottaa pakolaisia Ukrainasta.

Kaikki puheenjohtajat ovat yksimielisiä siitä, että Suomen on varauduttava Ukrainasta mahdollisesti saapuvien pakolaisten auttamiseen.

Antti Lindtman.

”Haluamme tehdä kaiken voitavamme ukrainalaisten auttamiseksi”, sanoo Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Suomella on jo kansainvälisten sopimusten myötä velvoite huolehtia myös mahdollisista pakolaisista, mutta Lindtmanin mukaan tässä tilanteessa Suomella on erityinen vastuu.

”Ukrainalaiset ovat epäinhimillisen hyökkäyksen kohteena, ja Suomen on varauduttava niin turvapaikanhakijoiden kuin pakolaisstatuksen saavien vastaanottamiseen. Lisäksi on varauduttava auttamaan Ukrainan lähialueilla olevia EU-maita sekä ohjattava humanitaarista apua paikan päälle Ukrainaan siviilien auttamiseksi.”

Samoilla linjoilla on myös vihreiden eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

”Ukrainalaisia tulee ehdottomasti auttaa kaikin keinoin nopeasti ja tehokkaasti. Yksi tärkeä keino on pakolaisten vastaanotto”, Hyrkkö sanoo.

Saara Hyrkkö.

”Ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että sota on todella laajamittaista ja kriisi ei varmastikaan hellitä ihan nopeasti. On mahdollista, että Suomeenkin tulee ihmisiä. Silloin ollaan valmiita siihen, että ihmiset hakevat täältä turvaa ja toivon mukaan myös saavat.”

Hyrkön mukaan Suomen tulisi selvittää, miten ukrainalaisia voisi auttaa täydentävien ja turvallisten maahanmuuton reittien osalta.

”Suomesta saatetaan hakea oleskelulupaa myös esimerkiksi työn perusteella. Ajattelen, että työ- ja opiskeluperusteet, perhesiteet, kaikki tämän tyyppiset mekanismit pitäisi selvittää tässä samassa yhteydessä”, hän sanoo.

Hyrkkö nostaa esiin, että esimerkiksi Suomen yliopistot ilmoittivat selvittävänsä ukrainalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden sijoittumismahdollisuuksia Suomen yliopistoihin. Myös Suomen ylioppilaskuntien liitto on esittänyt, että hädässä olevat opiskelijat voisivat tulla Suomeen opiskelemaan stipendijärjestelmän voimin.

”Ajattelen sen olevan sellainen asia, missä Suomen kannattaa olla aktiivinen niin, että mahdollistetaan esimerkiksi sotaa pakeneville opiskelijoille opintojen jatkaminen mahdollisimman sujuvasti”, Hyrkkö sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Suomen on tehtävä oma osansa osana Eurooppaa, mielellään kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta. Mykkäsen mukaan EU:n tulisi sopia yhdessä, miten mahdollisia pakolaisvirtoja ohjataan hallitusti.

Kai Mykkänen.

”Tilanne täytyy hoitaa aivan toisella tavalla kuin vuonna 2015. Ei niin, että ihmiset joutuvat vaeltamaan ympäri Eurooppaa. Pitää pystyä säännellysti sopimaan, millaisia määriä ihmisiä ohjataan kuhunkin EU:n jäsenmaahan”, Mykkänen sanoo.

”Minimoidaan rajan yli itse käveleminen ja maksimoidaan mieluummin se, että pakolaiskiintiön kautta poimittaisiin ihmisiä keskitetysti Ukrainan lähialueilta olevilta leireiltä, joita sinne varmaankin syntyy”.

Mykkänen ottaisi myös käyttöön kansallisen rajamenettelyn, jossa turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin rajan läheisyydessä päästämättä henkilöä vielä virallisesti maahan.

”Tässä tilanteessa pystytään todennäköisesti aika sujuvasti rajalla toteamaan, ketkä ovat pakenemassa Ukrainassa olevaa sotaa ja ketkä jotain ihan muuta”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen huomauttaa myös ajankohtaan liittyvistä riskeistä.

"On olemassa riski, että samanaikaisesti tapahtuu jotain hybridivaikuttamista pakolaisilla esimerkiksi Venäjän suunnasta. Senkin takia nopea sortteeraus rajalla on ainoa järkevä menettely spontaanin turvapaikanhaun kohdalla”, Mykkänen sanoo.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän ensimmäisen varapuheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan pakolaisten saapumiseen on varauduttava.

Jani Mäkelä.

”Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua ja siihen täytyy reagoida, jos joku sitä pyytää”, hän sanoo.

Mäkelän mukaan pakolaisten vastaanottamiseen tarvittavat resurssit tulisi kuitenkin vähentää tämänhetkisestä pakolaiskiintiöstä ja kehitysavusta. Mäkelän mukaan kyse on priorisoinnista.

”Jos lähialueillamme tapahtuu aito humanitaarinen katastrofi ja hyökkäyssota, meidän täytyy ensisijaisesti auttaa lähialueitamme. Olemme samaan viiteryhmään kuuluvaa porukkaa [ukrainalaisten kanssa]. Suomi itse on Venäjän rajavaltio, ja tämä on myös sitä kautta meidän ongelmamme”, hän sanoo.

Mäkelä vetoaa myös mahdollisiin taloudellisiin haasteisiin, joita kriisi voi Suomelle aiheuttaa.

”Herää tietysti kysymys, että jos rahoja ei oteta sieltä [kehitysavusta], niin mistä ne otettaisiin. Tämä kriisi tulee johtamaan Suomen kannalta melkoiseen talouskurimukseen. Sen takia kaikki ylimääräinen tulonsiirto muualle tulee lopettaa ja pitää keskittyä siihen, mikä on olennaista tämän kriisin hoitamisen kannalta”, Mäkelä sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo, että ukrainalaisia on autettava, jos pakolaisia Suomeen tulee.

Juha Pylväs.

”Paine kohdistuu varmaan ensisijaisesti Puolan suuntaan. Suomi on kuitenkin aika kaukana Ukrainasta, ja siinä on hyökkäävä valtio välissä. Mutta jos tarvetta tulee, meillä on valmius ottaa tuhansia pakolaisia välittömästi vastaan ja tarvittaessa enemmänkin ”, Pylväs sanoo.

Puheenjohtajat korostavatkin, että on tärkeää toimittaa apua myös Ukrainan naapurimaihin.

”Suurin paine kohdistuu Ukrainan naapurimaihin, jotka ovat jo ryhtyneet vastaanottamaan sotaa pakenevia ihmisiä. On tärkeää, että me tuemme myös näitä maita ja toisaalta, että saamme vietyä humanitaarista apua myös Ukrainaan”, vihreiden Hyrkkö toteaa.

HS:n haastattelemien puheenjohtajien mukaan Suomi on nyt huomattavasti paremmin varautunut kohtaamaan laajojakin pakolaisaaltoja kuin esimerkiksi vuonna 2015. Silloin Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, yli 32 000 henkilöä.

”Suomessakin on pidetty kapasiteettia varalla pakolaisten vastaanottamiseen. Tarvittaessa saadaan lisää vastaanottokeskuksiakin pystyyn”, keskustan Juha Pylväs sanoo.

Tapahtumat eivät ole kuitenkaan täysin verrannollisia.

”Nyt kyseessä on lähialueella tapahtuva suora sotilaallinen konflikti. Suomen pitää olla tarvittaessa varautunut isoihinkin liikehdintöihin”, Sdp:n Lindtman sanoo.

Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan tilanne on nyt täysin erilainen.

”Nyt on kysymys aidosta pakolaiskriisistä, eikä siitä, että nuoret miehet lähtevät tavoittelemaan parempaa elämää ja hyväksikäyttämään muiden maiden sosiaaliturvaa. Tässä tilanteessa on merkittävästi syytä olla solidaarinen”, Mäkelä sanoo.

Suomen pakolaiskiintiö tälle vuodelle on 1 500 pakolaista. Jos tilanne sitä vaatii, pakolaiskiintiötä täytyy olla valmis tarkastelemaan Antti Lindtmanin mukaan uudelleen.

”Suomen on oltava valmis ja varautunut kantamaan oma vastuunsa osana Eurooppaa ja kansainvälistä yhteisöä, kun näemme, mihin tilanne kehittyy.”

Samaa mieltä on myös kokoomuksen Kai Mykkänen.

”Minusta on syytä harkita pakolaiskiintiön nostamista, jos tuntuva määrä ukrainalaisia sotaa paossa olevia ihmisiä tarvitsee turvaa Euroopasta”, Mykkänen sanoo.

Keskustan Juha Pylväs ja perussuomalaisten Jani Mäkelä eivät halua ottaa kantaa pakolaiskiintiöön tai siihen, kuinka paljon pakolaisia Suomeen voitaisiin ottaa.

”Pakolaiskiintiötä pitää tarkastella siinä vaiheessa, jos näyttää siltä, että se rupeaa täyttymään. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta ottaa kantaa mihinkään suuntaan”, Juha Pylväs sanoo.

”Periaatteessa tässä on ainekset Euroopan tasoiseen pakolaiskriisiin, jos Ukrainassa on 41 miljoonaa ihmistä. Mutta mikä määrä sieltä sitten lähtee lopulta pakoon? Pitää katsoa, miten tilanne kehittyy”, Jani Mäkelä sanoo.

Puheenjohtajat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että suomalaiset kansana ovat valmiita auttamaan ja haluavat tukea sotaa pakenevia ukrainalaisia.

”Suomen kansa on varmasti ukrainalaisia valmiita auttamaan ja ottamaan hädänalaisia ihmisiä vastaan. Suomessa ollut paljon ukrainalaisia töissä, niin kausi- kuin muissakin töissä. Suomalaisten sympatiat ovat varmasti ukrainalaisten puolella”, keskustan Juha Pylväs toteaa.