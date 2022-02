Stagflaation uhka nousi esiin EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa. Talouspakotteille tuli vahva tuki, ja niiden seuraukset ja hinta ollaan valmiita hyväksymään.

Bryssel

Politiikka palaa nyt perusasioiden äärelle, sanoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Hän tarkoittaa sitä, että hallituksen ykkösasia on nyt taata Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

Ei ainakaan tarvitse katua sitä, että puolustusvoimiin on tehty merkittäviä satsauksia, tuoreimpana joulun alla HX-hävittäjähankinta.

”Muutoinkin meillä ovat asiat monella tavalla hyvin. Suomessa ei ole sotaa, mutta on selvää, että sota lähellä meitä vaikuttaa tännekin monella tavalla.”

Valtiovarainministerinä Saarikko tietää, että Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee isoja seurauksia Suomen ja Euroopan taloudelle, mikä sekin vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen.

Miten isoja seuraukset ovat, sitä on vielä mahdotonta sanoa. Koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä on siirrytty seuraavaan kriisiin.

Tympein tulevaisuuskuva talouden osalta on Saarikon mukaan se, että talouskasvu hidastuu samaan aikaan kun inflaatio eli kuluttajahintojen nousu kiihtyy. Ilmiön nimi on stagflaatio, joka on iskiessään pitkäkestoinen ja pirullinen häiriö.

Se on yksi kehityskulku – ei vääjäämätön, mutta siihenkin on varauduttava.

Saarikko on videopuhelussa silmin nähden tunnekuohussa. EU:n valtiovarainministerit ovat olleet perjantaina koolla Pariisissa, takana on pitkä työpäivä poikkeuksellisen tiivistunnelmaisessa kokouksessa. Käytäväkeskusteluissa useat kollegat lähestyivät Saarikkoa sillä viestillä, että Suomen erityinen asema tunnistetaan.

”Kyllä ihmiset ymmärtävät maantiedettä.”

Saarikko korostaa haastattelun aikana useaan otteeseen, että tärkeintä Euroopan ja Suomen kannalta on nyt kyetä vastaamaan Venäjän uhkaan. Politiikka palaa perusasioihin ja myös perusarvoihin. Politiikassa toimijoiden on säilytettävä toimintakykynsä, vaikka tunteet kuohuisivat.

Valtiovarainministerit antoivatkin vahvan tuen Venäjään kohdistuville talouspakotteille ymmärtäen niiden seuraukset ja hinnan.

”Sanktiot menevät nyt ohi taloushuolien.”

Taloushuolia on silti odotettavissa, ja ne kiertyvät Eurooppaan energian kautta. Venäjä saattaa asettaa vastapakotteita, jotka vaikeuttavat Euroopan energiahuoltoa ja nostavat energian hintaa kaikista vaihtoehtoisista hankintakanavista huolimatta.

Euroopan öljystä 25 prosenttia ja kaasusta 40 prosenttia tulee Venäjältä. Saarikon mukaan tämä osoittaa konkreettisesti, miten oleellista on päästä nopeasti eroon fossiilisista polttoaineista.

Energian hinnat olivat jäsenmaiden päänsärkynä jo ennen Venäjän hyökkäystä, sillä maakaasun hinta lähti nousuun jo viime vuonna, samoin sähkön ja öljyn. Lähes kaikki jäsenmaat, nyt myös Suomi, ovat erilaisin tukitoimin pyrkineet lievittämään kuluttajien energialaskua.

Uusi huoli liittyy huoltovarmuuteen ruuan tuotannon osalta. Maatalouden tuotantopanosten eli esimerkiksi lannoitteiden hinta noussut jo tätä ennen maakaasun kallistumisen takia.

Maailmanlaajuisesti on pelkoja siitä, mitä tapahtuu vehnän saatavuudelle ja hinnalle, sillä Venäjän ja Ukrainan yhteenlaskettu osuus vehnän maailmanmarkkinoista on kaksi kolmasosaa.

”Maatalouspolitiikasta ja energiasta tulee myös huoltovarmuuspolitiikkaa. Tämä ei ole keskustaministerin puheenvuoro, vaan tämä oli myös eurooppalainen näkemys.”

Valtiovarainministerit haarukoivat kokouksessaan, miten Venäjän taloudellinen eristäminen muusta maailmasta vaikuttaa talouskasvuun.

Valtiovarainministereiden kaksipäiväiseksi suunniteltu kokous Pariisissa lyheni yksipäiväiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ryhmäkuva perjantailta.

Saarikko sanoo Suomen osalta, että jos tavaravienti putoaisi esimerkiksi puoleen nykyisestä, Suomen bruttokansantuote supistuisi 0,25–0,75 prosenttiyksikköä.

Tämä peittää alleen sen, että joillakin teollisuuden aloilla Venäjän viennin merkitys on korkea, eli aloittain ja yrityksittäin menetykset voisivat olla suuria, jopa katastrofaalisia.

Suomi ja Baltian maat ovat viennin kautta haavoittuvampia kuin monet muut EU-maat.

”Ylipäätään EU ei ole niin sidoksissa Venäjän kauppaan kuin monet muistelevat idänkaupan vuosilta, ei Suomi eikä muukaan Eurooppa. Sen sijaan Venäjälle EU on ykköskauppakumppani.”

Pahinta Saarikon mukaan on sodasta aiheutuva epävarmuus, joka on aina myrkkyä taloudelle. Energian ja kaupan vaikutukset voi laskea prosentteina, mutta sitä ei vielä tiedetä, miten ihmisten oheneva luottamus tulevaan vaikuttaa.

Uskaltavatko yritykset investoida, uskaltavatko ihmiset kuluttaa?

”Tärkeintä olisi nyt luottaa huomiseen, antaa arjen jatkua. Yritysten työllistää ja ihmisten tehdä työtä.”

Koronan aiheuttaman talousšokin vastalääke oli maailmanlaajuinen massiivinen elvytys.

”Perinteinen talouspolitiikka laitettiin koko Euroopassa sivuun. On selvää, että samat keinot eivät toimi tämän tilanteen ratkaisussa. Koronan vuoksi tapahtunut syvä velkaantuminen koko Euroopassa on pohjilla, kun tätä tilannetta ryhdytään ratkomaan.”

Toisaalta kokouksessa esiintyi myös arvioita, että talouskasvu on ollut vahvaa viime aikoina eikä hetkessä heilahda.

Saarikko lensi Pariisiin jo torstaina, päivänä jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Työpäivä meni tapaamisissa ja keskusteluissa muun muassa Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin kanssa. Rehn osallistui Pariisissa Euroopan keskuspankin neuvoston ylimääräiseen kokoukseen.

Illalla Saarikko tuli yksin hotellihuoneeseen ja ehti vasta silloin lukea tarkemmin päivän uutiset, muun muassa presidentti Vladimir Putinin puheen, ja selata läpi uutiskuvat sodasta muutaman sadan kilometrin päässä.

”En muista aikuisiältäni sellaista tunnetta. Tuli iso ikävä lapsia kotona.”

