Ulkoministeri Haavisto kommentoi Ylen ykkösaamussa Venäjän lausuntoa Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Haaviston mukaan kommenteissa ei ole uutta. Kiovassa ollaan hänen mukaansa lähellä humanitaarista katastrofia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei näe Venäjän ulkoministeriön perjantaisissa Nato-kommenteissa juurikaan uutta.

Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Haavisto kertoi, että kun kommentit tulivat kesken EU:n ulkoministerikokouksen perjantaina, ne herättivät ulkoministerikollegoiden keskuudessa huomiota.

”Siellä kyllä kovin moni ulkoministeri reagoi sillä tavalla, että tämähän on ennenkuulumatonta. Meidän taas oli mahdollista sanoa, että olemme kuulleet tämän ennenkin”, Haavisto sanoi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kommentoi perjantaina Suomen ja Ruotsin mahdollista Nato-jäsenyyttä.

”On selvää, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon, joka on ensisijaisesti, kuten hyvin ymmärrätte, sotilasliitto, aiheuttaisi vakavia sotilaallispoliittisia seurauksia, jotka edellyttäisivät maaltamme vastatoimia”, Zaharova sanoi ulkoministeriön mediatilaisuudessa uutistoimisto Rian mukaan.

Haavisto kertasi Ykkösaamussa lausunnon.

”Siinä viitataan ensin näihin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin, joita Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä olisi ja sitten siihen asiaan, että Venäjä jollain tavalla siihen reagoisi.”

”Emme itse ajattele, että siinä tämmöistä sotilaallista uhkaa tai muuta peräänkuulutetaan, vaan yksinkertaisesti sitä asiaa, että mikäli Suomi olisi sitten se Naton ulkoraja, niin varmasti Venäjä omassa puolustussuunnittelussaan senkin asian ottaisi huomioon”, Haavisto sanoi.

”En näe, että tässä sinänsä olisi mitään uutta.”

Haavisto viittasi myös presidentti Sauli Niinistön samansuuntaiseen kommenttiin asiasta perjantaina. Niinistö sanoi, etteivät Zaharovan kommentit juuri poikenneet Venäjän aiemmista lausunnoista.

Haavisto totesi samalla pitävänsä hyvänä, että Suomen eurooppalaiset kollegat ovat olleet hereillä asian suhteen. Hänen mukaansa Venäjän lausunnosta on tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä.

Haavisto kommentoi Ykkösaamussa myös tilannetta Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, johon Venäjän hyökkäys on edennyt. Kaupungissa ollaan Haaviston mukaan lähellä humanitaarista katastrofia.

Jos kaupunkia pyritään eristämään ja kaupunkiin johtavia teitä sulkemaan, on kestokyvyllä rajat, hän sanoi. Kysymyksiä on esimerkiksi siitä, milloin elintarvikkeet loppuvat, milloin vesi loppuu ja milloin esimerkiksi lääkehuolto loppuu. Lisäksi on kuultu uutisia siitä, että väestösuojiin jonotetaan.

”Tilanne on tietysti siviilien kannalta karmea”, Haavisto sanoi.

Ulkoministeriltä kysyttiin lisäksi esimerkiksi Venäjän ydinaseista. Pelkääkö hän, että Venäjä käyttäisi niitä?

Haavisto viittasi Venäjän kommentteihin liittyen seurauksiin, joita ulkopuolisille tulisi Ukrainan tilanteeseen puuttumisesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on todennut, että seuraukset olisivat ”suuremmat kuin koskaan historiassa”.

Lausuntoa on Haaviston mukaan tulkittu laajasti niin, että Venäjä on valmis käyttämään kaikkia keinoja. Silloin ollaan tekemisissä ydinasevallan kanssa, hän muistutti.

”Se mahdollisuus pitää pitää mielessä”