Hallituksen on määrä kokoontua sunnuntaina iltapäivällä liittyen Ukrainalle annettavaan apuun.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) sanoo, että Suomen olisi nyt hyvä antaa Ukrainalle se aseellinen apu, joka on suinkin mahdollista.

Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei Suomi ole hankkinut omia aseitaan turhaan.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok)

”Tilanne on niin epävakaa tällä hetkellä, että meidän täytyy itse varautua myös siihen, että mekin saatamme tarvita sen asearsenaalin, joka meillä on. Ei tässä nyt pidä heittäytyä lapselliseksi myöskään toiseen suuntaan”, Kanerva sanoo.

”Ei asejärjestelmiä ole meille turhaan hankittu.”

Valmistelussa on ollut kokonaisuus, joka sisältää puolustustarvikemateriaaleja.

Yle kertoi lauantaina, että harkinnassa olisi tällä hetkellä päätös tuhannen kypärän, tuhannen luotiliivin ja kenttäsairaalan viennistä Ukrainaan.

Lisäksi on valmisteltu päätöstä, jolla Viro voisi viedä aiemmin sille myytyjä tykkejä Ukrainaan. Selvää ei ole, ehtiikö tämä asia päätettäväksi sunnuntaina.

Monissa muissa Euroopan maissa on päätetty selkeästä aseellisesta avusta. Esimerkiksi Saksa – joka aiemmin on katsonut samoin kuin Suomi, ettei se vie aseita konfliktialueille – kertoi lauantaina, että se vie Ukrainaan tuhat panssarintorjunta-asetta ja 500 ilmatorjuntaohjusta.

Ovatko mahdolliset suojatarvikkeet, kuten luotiliivit tai kypärät, Suomelta liian vähän?

”Annetaan se, mikä on suinkin mahdollista”, Kanerva sanoo.

”Ei pidä olla äärilapsellinen ja luvata vaan kaikkia aseita sinne. Miksi me olisimme itse hankkineet niitä, jos emme tarvitsisi niitä?”

Entä toimiiko Suomi asiassa liian myöhään?

Kanerva sanoo, ettei hallituksella ole ollut asiassa ”hätäaikataulua”. Häneltä riittää silti ymmärrystä.

”Olemme ensimmäistä kertaa tällaisen harkinnan edessä, ja totta kai se pitää tehdä tasapainoisesti.”

”Nyt pitää kyllä olla sitten ripeyttä kintuissa, että saadaan homma hoidettua.”

Sdp:n Erkki Tuomioja, joka istuu sekä puolustusvaliokunnassa että ulkoasiainvaliokunnassa, uskoo Kanervan tavoin, että Puolustusvoimat ja hallitus kyllä katsovat, mitä sotilasmateriaalia voidaan luovuttaa.

Tuomioja ei ota kantaa julkisuudessa olleisiin tietoihin tai siihen, mikä olisi riittävää apua.

”Se riippuu siitä, onko sellaista materiaalia olemassa, jota voisi tähän käyttää omaa puolustusvalmiutta heikentämättä”, hän sanoo.

”Luotan tässä asiassa kyllä presidentin ja hallituksen harkintaan.”

Erkki Tuomioja (sd)

Hän pitää tärkeänä ennen muuta EU:sta sunnuntaina tullutta aloitetta aseavusta Ukrainalle.

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell kertoi esityksestä kustantaa sotatarvikkeita Ukrainalle EU:n varoista.

”On tärkeätä, että EU:lla on yhtenäinen linja. [...] Silloin jos tämä on yhteinen linja, silloin se on ihan selvää. Sen jälkeenkin toki jokainen maa päättää itse, mitä se voi antaa”, Tuomioja sanoo.

Tuomiojan mielestä Suomi ei ole ollut asiassa mitenkään erityisen hidas.

”Suomi on ollut koko ajan kyllä kärjessä valmiudessa tehdä päätöksiä.”

Keskustan kansanedustaja, puolustusvaliokunnassa istuva Joonas Könttä yhtyy kollegoidensa linjaan siitä, että Suomen on pidettävä huolta myös omista tarpeistaan.

”Meidän täytyy itse miettiä, mitä me voimme antaa, ja Puolustusvoimia pitää tässä konsultoida, että minkälainen tilanne meillä on.”

Hän uskoo, että hallitus ja presidentti miettivät parhaansa mukaan kaikkia keinoja, joilla Ukrainaa voitaisiin auttaa.

Könttä uskoo, että suojavälineiden lisäksi voitaisiin pohtia myös vaikkapa ampumatarvikkeita.

Joonas Könttä (kesk)

Periaatteellinen kysymys on kuitenkin Köntästä tärkein, eli että apua annetaan.

”Tämä on nimenomaan tällainen moraalis-eettinen kysymys: Euroopassa on sota ja itsenäinen valtio puolustautuu hyökkääjää vastaan. Minun kompassini sanoo tällaisissa kysymyksissä, että silloin pitää auttaa ja pitää olla valmis tarkastelemaan uudelleen aiemmin tehtyjä linjauksia, kuten olen ymmärtänyt, että nyt tehdäänkin.”

Mitä päätösten aikatauluun tulee, on Köntästä turha jossitella. Nyt täytyy kuitenkin toimia, hän sanoo.

”Kyllähän niitä tarvikkeita olisi aiemmin tarvittu, se on ihan selvä.”

