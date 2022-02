Puolustusvoimat selvittää, millaisia aseita sillä on vietäväksi, jotta Suomen puolustus ei heikkene.

Suomen hallitus päätti sunnuntaina, että Viro saa lahjoittaa Ukrainaan vanhoja kenttätykkejä, jotka se on aiemmin hankkinut Suomesta.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa pohditaan alkuviikon aikana uudelleen aseiden vientiä Ukrainaan. Päätöstä viennistä ei ole tehty, mutta HS:n tietojen mukaan poliittinen tahto myös aseiden vientiin on kasvanut.

HS:n tietojen mukaan Puolustusvoimat selvittää parhaillaan nopealla aikataululla, millaista materiaalia sillä on vietäväksi.

Sunnuntaina puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi, että Ukrainaan lähetetään 2 000 komposiittikypärää ja 2 000 kappaletta luotiliivejä.

Lue lisää: Suomi päätti lisäavusta Ukrainalle: kypäriä, luotiliivejä ja lääketieteellistä tarvikeapua, Virolle annetaan lupa tykkien vientiin

Lisäksi Suomi antaa kaksi ensihoitoyksikköä, mutta päätöstä aseiden viennistä ei tehty.

Suomi hyväksyi sunnuntaina Virolle myytyjen tykkien lähettämisen Ukrainaan.

Näitä aseita Suomi ei vie suoraan Ukrainaan. Kyseessä on vanhoja kenttätykkejä, jotka Viro on ostanut Suomelta. Suomi puolestaan osti tykit Saksasta. Viro tarvitsi ja on myös saanut luvan myös Saksalta.

Nykyhallituksen hallitusohjelman mukaan Suomi ei vie aseita sotaa käyviin maihin. Mahdollinen vientipäätös vaatisi todennäköisesti laajan hyväksynnän eduskunnassa.

Kaikkonen sanoi sunnuntaina, että kiristyneessä kansainvälipoliittisessa tilanteessa Puolustusvoimissa ajatellaan myös niin, että on myös tärkeää, että Suomella on omat varastot kunnossa.

Suomeen kohdistuu paineita aseviennin aloittamisesta, koska Venäjän hyökättyä Ukrainaan laajasti Euroopan maat ovat päättäneet viedä aseita Ukrainaan.

Muun muassa Saksa, Britannia, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat päättäneet aseviennistä.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell kertoi sunnuntaina esityksestä kustantaa sotatarvikkeita Ukrainalle EU:n varoista.

Oppositiossa olevan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati maanantaina, että hallituksen on kokoonnuttava pikaisesti ja lähetettävä aseita Ukrainaan.

”Nyt on kiire!” hän totesi.