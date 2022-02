EU:n energiaministerit käyvät maanantaina hätäkokouksessaan läpi, miten Ukrainan energiahuoltoa voitaisiin tukea.

Bryssel

Useissa EU-maissa on käynnissä pohdinta siitä, ovatko viime aikoina tehdyt päätökset energiantuotannon suunnanmuutoksista linjassa huoltovarmuuden kanssa.

Pohdinta on meneillään muun muassa Saksassa ja Belgiassa, joissa on tehty päätöksiä ydinvoimasta luopumisesta. On mahdollista, että näihin päätöksiin otetaan aikalisä.

Suomessa vastaava keskustelu voi alkaa turpeesta. EU:n energiaministereiden maanantaina Brysselissä pidettävään hätäkokoukseen tullut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, että asiaa tarkastellaan varmasti.

”Olen pyytänyt Huoltovarmuuskeskukselta laskelmat siitä, mikä voisi olla määrä, joka voitaisiin nostaa vielä ensi kesänä, jotta Suomen huoltovarmuus pystyttäisiin turvaamaan.”

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Useat energialaitokset ovat kuitenkin luopuneet siitä etuajassa ja siirtyneet hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta turpeesta muihin polttoaineisiin, esimerkiksi puuhakkeeseen, jota sitäkin on tuotu Venäjältä.

Turpeen poltto ei ole enää kannattavaa muun muassa päästöoikeuden hinnannousun takia.

Energiaministerit aloittivat kokouksen iltapäivällä Brysselissä.

”Kartoitetaan tilanne energian osalta niin jäsenmaissa kuin Ukrainassa. On kaikille selvää, että tämä tulee energiapuolta koettelemaan”, Lintilä sanoi kokoukseen tullessaan.

”Se on herkkä alue, ja näyttää siltä, että Venäjä on sotatoimissaan Ukrainassa keskittynyt siihen. Hyökkäyskohteissa on ollut energiainfraan liittyviä asioita. Käymme läpi, kuinka voimme tukea Ukrainan energiapuolta.”

Lintilän mukaan energiahuollon häiriöistä ei ole toistaiseksi tietoja. Suomessakaan ei hänen mukaansa ole akuuttia hätää. Suomessa on viiden kuukauden huoltovarmuus, Lintilä sanoo.

”Kaasua on Venäjän puolelta rajoitettu jonkin verran.”

Energiakomissaari Kadri Simson kertoi ennen kokousta aikovansa pyytää EU-sähköverkon hätäsynkronointia Ukrainan verkon kanssa. Lintilän mukaan jäsenmaat tukevat tätä.

”Olisi myönteistä, että heidät saataisiin eurooppalaiseen verkkoon.”