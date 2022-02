”Ratkaisua pyritään hakemaan, vaikka asetelmat ovat hyvin haastavat, kun palkankorotusvaatimukset ovat niin kovat”, sanoo työnantaja.

Kunta-alan palkansaajien uusista työehtosopimuksista on käyty neuvotteluita tiiviisti läpi viikonlopun. Niin sanotussa pääsopimuspöydässä jatketaan sopimusneuvotteluita myös maanantaina illansuussa.

Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat päättymässä kunta-alalla tiistaina noin 425 000 palkansaajalla.

Heitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat ja muut opettajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, sosiaalityöntekijät, koulunkäynninohjaajat ja laitoshuoltajat.

Sopimukseton tila tarkoittaa sitä, ettei työrauhavelvoite ole voimassa.

Silti lakkoja ei tiukasta neuvottelutilanteesta huolimatta ole luvassa ainakaan ihan lähiaikoina.

Lakosta tulee tulee varoittaa 14 vuorokautta etukäteen, ja yhteiskunnan toimintoja uhkaavia työtaisteluita voidaan myös siirtää kahdella viikolla.

Lisäksi kuntien palkansaajista osa on viranhaltijoita, joiden työtaistelua voidaan siirtää seitsemällä vuorokaudella.

Lievemmistä työtaistelukeinoista, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokielloista ei tarvitse antaa etukäteen varoitusta.

Kuntien palkansaajia koskee myös niin sanottu sopimusten jälkivaikutus, eli työskentelyä jatketaan umpeutuneen sopimuksen työehdoin.

Mahdolliset työtaistelut voidaankin ajoittaa lähelle hallituksen kehysneuvotteluita huhtikuun alussa.

Etenkin hoitajien järjestöt Tehy ja Super ovat vedonneet hallitukseen, jotta alan työvoimapulaa ja palkkausta kohentamaan saataisiin kunnille erillinen rahoituspotti valtiolta.

Neuvotteluosapuolten mukaan monet keskeiset asiat ovat yhä ratkaisematta, eikä palkankorotuksista ole vielä päästy numerotasolla puhumaan.

Kunta-alan palkkapotti sivukuluineen on yhteensä yli 22 miljardia euroa.

Myös sopimuskauden pituudesta on eri käsityksiä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on vaatinut vähintään kahden vuoden sopimusta, kun työntekijöille riittäisi vuoden sopimus tai niin sanottu 1+1-ratkaisu, jossa toinen vuosi olisi optiovuosi.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi tammikuussa, että jos palkkaohjelmaan ei löydy rahaa, uutta sopimusta ei synny tai se jää todella lyhyeksi pätkäsopimukseksi.

KT:N toimitusjohtajan Markku Jalosen mukaan muutkin palkansaajien neuvottelujärjestöt ovat vaatineet vähintään yhtä mittavaa monivuotista palkkaohjelmaa kuin sote-alan ammattijärjestöt esittivät.

Sote-sopimus on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on lähes 180 000 palkansaajaa.

Hoitajajärjestöt esittivät sote-alalle viiden vuoden pelastusohjelmaa, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 prosenttia vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Sovitut yleiskorotukset ovat muilla aloilla olleet tähän mennessä noin kaksi prosenttia.

Ohjelman kustannukset ovat järjestöjen mukaan vuodessa 306–353 miljoonaa euroa sisältäen kaikki työvoimakulut.

KT:n mukaan vaatimukset kasvattaisivat sote-alan palkkakustannuksia viidessä vuodessa kumulatiivisesti 4,8 miljardia euroa.

”Muiden kunta-alan palkansaajajärjestöjen vaatiessa vastaavia korotuksia kaikille muille kunta-alan palkansaajille viiden vuoden kumulatiiviset kustannukset olisivat 12,4 miljardia euroa”, Jalonen sanoo.

”Ratkaisua pyritään hakemaan, vaikka asetelmat ovat hyvin haastavat, kun palkankorotusvaatimukset ovat niin kovat”, Jalonen sanoi maanantaina HS:lle.

Jalonen muistuttaa, että ensi vuoden alussa aloittavien hyvinvointialueiden palkkojen tasaus eli harmonisaatio aiheuttaa sekin lisäkustannuksia.

KT:n arvion mukaan palkkojen tasauksesta koituisi lähes 700 miljoonan euron kustannukset vuodessa. Tosin niiden maksatukseen olisi aikaa useampi vuosi.

Neuvotteluissa on hiertänyt myös koko sopimusjärjestelmän uudistaminen hyvinvointialueiden synnyn takia.

Kaikkiaan kunta-alan neuvotteluissa on yli 20 ryhmää. Jalosen mukaan joissakin tekstikysymyksissä on jo edistytty, mutta kokonaisuus on auki.

Esillä on myös perhevapaauudistuksen vieminen työehtosopimuksiin. Perhevapaauudistuksen mukaan kumpikin vanhempi on oikeutettu palkalliseen vapaaseen. Uudistus tulee voimaan elokuussa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan neuvotteluissa oli ennen maanantain tapaamisia vielä ”kaikki auki”.

”Palikoita on pöydällä paljon, mutta yhteisymmärrystä ei ole vielä edes sopimuskauden pituudesta, eikä rahasta ole päästy ollenkaan puhumaan”, Luukkainen sanoi maanantaina ennen neuvotteluja.

Jukon keskeisiä tavoitteita neuvotteluissa ovat muun muassa palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen.

”Kaikki asiat ovat ihan auki”, sanoo myös Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

”Lähden nyt Kuntatalolle ihan neuvottelemaan, mutta emme voi olla koko ajan haaleassa vedessä ja vain odottaa. Me olemme tavoitteemme esittäneet, ja työnantajasta on nyt kiinni, tehdäänkö valtavalle hoitajapulalle mitään”, Paavola sanoo.

”Nyt hoitajat tekevät jo tuplavuoroja, mutta ennen pitkää ne uuvuttavat ja johtavat sairauspoissaoloihin.”