Kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd) kysyy hallitukselta kirjallisessa kysymyksessään, millä tavoin Suomi voisi vahvistaa kriisivalmiuttaan väestönsuojelun osalta.

Räsäsen mukaan Suomen väestönsuojat eivät tällä hetkellä ole siinä kunnossa, missä niiden pitäisi olla, jos Suomea kohtaisi sotilaallinen uhka. Viime vuosikymmeninä väestösuojien rakentamiseen on kohdistunut useita vähentämisyrityksiä, joiden taustalla ovat olleet rakentamisen kustannussäästöt, Räsänen toteaa. Hänen mukaansa väestönsuojaamista ole enää viime aikoina pidetty riittävän ajankohtaisena.

”Miljoona suomalaista jäisi ilman väestönsuojaa, jos sota syttyisi nyt. Vielä isompi osa kansalaisista jäisi ilman oikeasti toimivaa ja hyvässä kunnossa pidettyä suojaa”, hän toteaa tiedotteessaan.

Vuonna 2021 julkaistun puolustusselonteon mukaan Suomessa tulisi tarkemmin selvittää tämänhetkinen väestönsuojelun tila, väestönsuojakannan ja -suojapaikkojen kunto sekä kohdentuminen. Mahdolliset selvityksen pohjalta tehtävät kehittämistoimenpiteet tulee selonteon mukaan toteuttaa sisäministeriön johdolla.

Räsäsen kirjallisen kysymyksen mukaan näihin toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty riittävällä jämäkkyydellä.

”Kerrostaloissa väestönsuojien kunnossapito on taloyhtiöiden vastuulla, mutta suojien hoitoa on monin paikoin laiminlyöty. On huolestuttavaa, miten väestönsuojille käy, kun pelastustoimi siirtyy alueille hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Pelastustoimen tehtävät ja rahoitus ovat uudistuksessa jääneet merkittävästi liian vähälle huomiolle”, Räsänen kritisoi tilannetta tiedotteessaan.