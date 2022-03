Suomi on tutkijan mukaan perinteisesti kannattanut sääntöihin perustuvaa EU:ta, mutta unionista tulee entistä poliittisempi. Viikon sisään on tehty EU:ta järisyttäviä päätöksiä.

Nyt se näkyy jopa asioissa, joista aiemmin on riidelty: yhteinen vihollinen on yhdistänyt Euroopan unionin jäsenmaat.

EU-maat ovat viikon sisällä sopineet ennennäkemättömistä pakotteista Venäjää kohtaan ja aseavun antamisesta EU:n ulkopuoliselle maalle. EU:n ilmatila on suljettu venäläiskoneilta, ja Ukrainasta tulevat pakolaiset saavat EU:ssa erityiskohtelun.

Mikään jäsenmaa ei ole nikotellut pahemmin vastaan, koska päällimmäisenä ajatuksena on pysäyttää Venäjän hyökkäys. Uhattuna on Ukrainan lisäksi Euroopan turvallisuusjärjestys.

Päätöksillä EU reagoi päälle vyöryneeseen tilanteeseen, mutta samalla unioni muuttuu pysyvästi. EU on hakenut isompaa geopoliittista roolia Yhdysvaltain ja Kiinan puristuksessa ja halunnut vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa. Nyt viikossa on tapahtunut enemmän kuin vuosikymmeniin.

Suomella ei ole mitään sitä vastaan, että EU:n toimintakyky paranee ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nousee EU:ssa keskiöön. Kaupan päälle voi kuitenkin tulla myös Suomelle vaikeita asioita.

Antti Ronkainen

”Suomi on aina ajanut perinteistä sääntöpohjaista linjaa ja suhtautunut varauksellisesti poliittisempaan integraatioon. Se muuttui jo brexitin myötä, koska Iso-Britannia oli aina poliittisen ja taloudellisen integraation vastustaja ja sen lähdön myötä voimasuhteet muuttuivat”, sanoo poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.

Sääntöpohjaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomessa on arvostettu vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä, joilla on yritetty hillitä jäsenmaiden velkaantumista.

Nykyiset, kriisiaikana luovasti tulkitut säännöt sanovat myös, että EU:n budjettia ei saa rahoittaa velalla eikä käyttää sotilasoperaatioihin.

Ronkaisen mukaan nykyinen myllerrys osoittaa, että unioni kulkee sääntöpohjaisesta liitosta yhä poliittisemmaksi unioniksi.

Muun muassa Italiassa ollaan jo sitä mieltä, että koronaviruksen takia syrjään työnnettyjä velkasääntöjä ei pitäisi palauttaa voimaan vielä pitkään aikaan ja pakotteista kärsiviä maita pitäisi auttaa yhteisvoimin perustamalla tähän oma rahastonsa.

Suomelle oli vaikea olla sopimassa yhteisestä elvytyksestä, mutta EU:n yhteisiä hankkeita voi tulla Ukrainan sodan takia paljon lisää. Esiin voi nousta se, pitäisikö samalla tavalla EU:n ottamalla velalla rahoittaa puolustukseen liittyviä investointeja ja Ukrainan pakolaisuuden kustannuksia.

Ronkainen ennustaa, että EU:n asialistalle nousee Ukrainan myötä energia­omavaraisuuden parantaminen.

Tavallaan se on jo käynnissä, sillä ilmastotoimissaan EU purkaa riippuvuuttaan fossiilisista öljystä ja maakaasusta. Vauhtia halutaan varmasti kiihdyttää, ja sekin saattaa vaatia EU:n yhteistä panosta – investointitarpeet uusiutuvaan energiaan ovat valtavia.

Suomessa on elvytyksen ja ilmastotoimien suhteen valiteltu joutumista ainaisen maksumiehen rooliin. Nyt tilanne voi kääntyä, sillä yhteinen puolustus ja pakotevaikutusten mahdollinen kompensointi saattavat tällä kertaa hyödyttää Suomea.

Pakotteiden lisäksi EU on päättänyt lähes puolen miljardin euron aseavusta sotaa käyvään Ukrainaan EU-budjetin ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston kautta.

Käännöksen taustalla on ennen muuta se, että suurin jäsenmaa Saksa muutti ymmärtäväistä linjaansa Venäjän suhteen. Liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti Saksan kasvattavan puolustusrahoitustaan, ja todennäköisesti useat muut EU-maat tekevät pian samoin.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz piti liittopäivien ylimääräisessä istunnossa viime sunnuntaina puheen, jossa hän lupasi kasvattaa puolustusmenoja ja salli aseiden viennin sotaa käyvään Ukrainaan.

”Saksan suhde Venäjään ja laajemmin turvallisuuspolitiikkaan muuttui yhdessä päivässä, ja nimenomaan lähemmäs Ranskaa. Angela Merkelin aika päättyy nopeasti”, Ronkainen sanoo.

Tämä on Ranskan EU-poliittisten tavoitteiden kannalta suotuisa käänne, sillä Ranska yrittää saada hyväksytyksi puheenjohtajakaudellaan EU:n puolustusyhteistyön uuden suunnan, joka on nimetty strategiseksi kompassiksi.

Ukrainan sota pakottaa tarkistamaan sen sisältöä, mutta perusideana on lisätä EU:n omia muskeleita puolustuksen eri alueilla. Suomi on tätä kannattanut.

EU on viime vuosina satsannut puolustusvälineisiin liittyvään tutkimukseen ja teollisuuteen ja pyrkinyt tukemaan jäsenmaita puolustuksen kehittämisessä. Strategisen kompassin yhteydessä on noussut esiin se, pitäisikö EU:n kehittää nykyisistä nopean toiminnan joukoistaan vahvemmat, eräänlainen EU-armeija.

EU:n 27 jäsenmaasta 21 kuuluu Natoon, joten vaarana on luoda päällekkäisyyksiä. Sotilasliittoa EU:sta ei kuitenkaan ole tulossa.

”On ennenaikaista puhua EU-armeijasta, koska Naton rooli kasvaa. Nato ja EU tekevät paljon yhteistyötä, mutta siellä on ollut poliittisia pidäkkeitä, jotka ovat estäneet pääsemästä niin pitkälle kuin on haluttu”, Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimuksen ohjelmajohtaja Juha Jokela arvioi.

Toisaalta Donald Trumpin valtakausi osoitti, että Yhdysvaltoihin voi tulla johtaja, jolle Eurooppa ja Nato eivät ole tärkeitä. EU kasvattaa yhteistä puolustustaan myös tämä mielessään.

EU:n asettamia pakotteita Venäjälle on kuvattu taloussodan julistukseksi. Se yhdistettynä aseiden toimittamiseen Ukrainaan muuttaa unionin Venäjä-suhdetta, mikä heijastuu myös Suomeen.

Venäjä on pyrkinyt ohittamaan unionin ja vähätellyt sitä monin eri tavoin, mikä näkyi myös Ukrainan sotaa edeltäneissä neuvotteluyrityksissä. EU on tähän asti ollut erikoistunut niin sanottuun pehmeään valtaan. Se on toiminut esimerkiksi kauppapolitiikan kautta ja puhunut arvoista, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista.

EU:n korkea edustaja Josep Borrell (oik.) kävi Venäjällä 5. helmikuuta vuosi sitten. Yhteistä lehdistötilaisuutta ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa luonnehdittiin nöyryytykseksi. Lavrov muun muassa moitti EU:ta ”epäluotettavaksi kumppaniksi”.

Jos Venäjä sen perusteella kuvitteli, ettei EU tarvittaessa pysty koviin päätöksiin, se erehtyi. Arvioiden mukaan myös unionin yhtenäisyys on ollut yllätys Venäjän johdolle.

Yllätys se on ollut myös monille EU:ssa, ja jos kriisi pitkittyy, yhtenäisyys voi alkaa esimerkiksi taloushuolien takia rakoilla. Mutta juuri nyt unioni toimii paremmin kuin pitkiin aikoihin.