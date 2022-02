Ylen kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä – ”Asetelma on keikahtanut päälaelleen”

Kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Nyt lähes kaikissa eduskuntapuolueissa jäsenyyden kannattajia on enemmän kuin vastustajia

Ylen tuoreen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. 28 prosenttia suomalaisista vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Kyselytutkimus toteutettiin viime viikolla samaan aikaan, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Kyselyn teki Ylelle Taloustutkimus. Sen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kuvaili tapahtunutta muutosta suomalaisten Nato-kannoissa radikaaliksi.

”Asetelma on kirjaimellisesti keikahtanut päälaelleen. Käytännössä kannattajien ja vastustajien lukemat ovat vaihtaneet paikkaa”, Rahkonen sanoi Ylelle.

Vielä tammikuussa HS:n kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 28 prosenttia suomalaisista. Tuolloin 42 prosenttia kansasta vastusti liittymistä sotilasliittoon ja epävarmojen osuus oli noin kolmannes.

Ylen kyselyssä puoluekannan mukaan tarkasteltuna Nato-jäsenyyden kannatus on vahvinta kokoomuksessa. Kuitenkin lähes kaikissa muissakin puolueissa jäsenyyden kannattajia on enemmän kuin vastustajia. Eduskuntaan valituista puolueista ainoastaan vasemmistoliitossa Nato-jäsenyyden vastustajia on edelleen enemmän kuin kannattajia.