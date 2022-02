Marin: Puolueet keskustelevat huomenna Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä – ”Ymmärrän hyvin, että monien suomalaisten näkemys on muuttunut”

Omaa kantaansa tai Sdp:n kantaa mahdolliseen Nato-jäsenyyteen pääministeri ei avannut.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat huomenna tiistaina keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) tiedotustilaisuudessa. Marin arvioi, että puolueet keskustelevat myös Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

”Mitä tulee keskusteluun Suomen liittoutuneisuudesta tai liittoutumattomuudesta, kyllä tästäkin tullaan käymään parlamentaarista keskustelua. Huomisessa kokoontumisessa tulemme käymään tätä tilannetta yhteisesti läpi, ja tulemme varmasti keskustelemaan myös tästä kysymyksestä”, Marin vastasi kysymykseen siitä, tulisiko Suomen Nato-jäsenyyttä hänen mielestään edistää.

Marin sanoi kysymyksen tulevan eduskuntaan käsiteltäväksi ja keskusteltavaksi myös kansalaisaloitteen vuoksi. Aloitteesta vaaditaan Nato-jäsenyyden hakemisesta kansanäänestystä.

Ylen maanantaina julkaisemassa kyselyssä yli puolet suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyden hakemista.

”Ymmärrän myös hyvin sen, että monien suomalaisten kysymykseen Nato-jäsenyydestä on muuttunut tai muutoksessa sen myötä, kun Venäjä on aloittanut sotatoimet Ukrainaa kohtaan. Tämä on ymmärrettävää”, Marin sanoi.

Pääministeri arvioi, että suomalaisten kantojen muuttumiseen on vaikuttanut kaksi kysymystä.

”Ensinnäkin se, mikä on se raja, jonka yli Venäjä on mennyt, mikä on se raja, jonka yli Venäjä ei menisi. Toinen kysymys liittyy siihen, että jos Venäjä jonkun rajan ylittää, olemmeko siinä tilanteessa yksin vai yhdessä muiden kanssa.”

Marin ei halunnut avata, onko Sdp tai hän itse alkanut kannattaa Nato-jäsenyyden hakemista.

”Pääministerinä pidättäydyn vastaamasta henkilökohtaisesta kannastani. Tehtäväni on varmistaa, että meillä on mahdollisuus parlamentaariseen keskusteluun ja että valtion johto on yhteisymmärryksessä, kun tätä asiaa käsittelemme.”