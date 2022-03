Natoon liittyminen ei välttämättä vaadi EU-päätöksen tapaan enää kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa. Syynä ovat Suomen perustuslakiin tehdyt muutokset.

Suomen mahdollinen liittyminen Pohjois-Atlantin puolustusliittoon Natoon ei välttämättä enää edellyttäisi kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa kuten päätös Suomen liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 1994.

Syynä ovat vuonna 2000 voimaan tullut uusi perustuslaki ja vuoden 2012 perustuslakimuutos, jonka säännökset ja henki poikkeavat niistä säännöksistä, jotka olivat voimassa vielä 1990-luvulla.

Nato-jäsenyyden kannatus on ollut Suomessa voimakkaassa nousussa viime kuukausina. Syynä on Venäjän aggressiivinen käytös ja suurhyökkäys Ukrainaan. Suomessa onkin alkanut jäsenyyttä koskeva vilkas kansalaiskeskustelu.

Mahdollista Natoon liittymistä koskevat keskeiset säännökset ovat perustuslain 94. ja 95. pykälässä. Niissä kerrotaan, kuinka kansainväliset sopimukset hyväksytään ja saatetaan voimaan.

Pykälissä sanotaan, että ”kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä” ja että ”lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”.

Edellä mainitut tarkoittavat siis sitä, että päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö eli yli puolet annetuista äänistä.

Poikkeuksen muodostavat asiat, jotka koskevat perustuslakia, valtakunnan alueen muuttamista tai ”Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle”.

Näissä tapauksissa vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Tärkein tulkintakysymys olisi se, olisiko Nato-jäsenyys Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävä toimivallan siirto kansainväliselle järjestölle.

Asia ei ole aivan yksinkertainen, koska vuoden 2012 perustuslakimuutoksen esitöiden mukaan kahden kolmasosan enemmistön vaatimuksen on tarkoitettu olevan hyvin korkean kynnyksen takana.

Ongelmana on myös se, ettei kunnollista ennakkotapausta ole. Viime kädessä asian ratkaisee perustuslakivaliokunta.

”Tämä on relevantti kysymys, johon ei voida vielä tässä vaiheessa kunnolla vastata ilman mahdollisen hallituksen esityksen antamaa selvitystä Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksista”, sanoo valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta.

”Keskeinen kysymys perustuslakivaliokunnassa olisi se, merkitseekö Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys perustuslain tarkoittamalla tavalla Suomen täysivaltaisuuden kannalta toimivallan siirtoa kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle eli tässä tapauksessa Pohjois-Atlantin puolustusliitolle.”

Ojanen muistuttaa, että perustuslain 94. ja 95. pykälän uusista säännöksistä ei ole juurikaan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä, joten lopputulosta on vaikea arvioida.

”Vuoden 2012 perustuslakiuudistuksen esitöiden valossa kynnys katsoa jokin järjestely Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittäväksi toimivallan siirroksi ja siten määräenemmistöpäätöksentekoa vaativaksi on huomattavan korkealla.”

Ojanen huomauttaa kuitenkin, että viime vuonna EU:n elpymispaketin hyväksymisen yhteydessä perustuslakivaliokunta päätti, että elpymispaketti merkitsi täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle. Siitä seurasi, että sen hyväksyminen vaati kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä eduskunnassa.

Päätös tehtiin valiokunnassa äänestyksen jälkeen pienimmällä mahdollisella erolla äänin 9–8.

Ojasen mukaan elpymispaketin päätöksenteko laski määräenemmistöpäätöksenteon rimaa alemmaksi kuin alun perin perustuslakia uudistettaessa oli tarkoitettu.

”On kuitenkin korostettava, että elpymispaketti kytkeytyi koronaviruspandemiaan ja sen päätöksenteko oli erikoista monessa suhteessa eduskunnassa. Siitä ei välttämättä ole ennakkotapaukseksi, koska Suomen Nato-jäsenyydessä puhutaan täysin toisenlaisesta ja hyvin ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asiakokonaisuudesta”, Ojanen arvioi.

”Sanoisin, että se olisi aika neitseellinen perustuslain tulkintatilanne, enkä lähde ennakolta ilman mahdollisen hallituksen esityksen tarjoamaa informaatiota arvioimaan, mikä sen lopputulos olisi.”

Miksi Suomen perustuslakia muutettiin vuonna 2012 siten, että eduskunta voi tehdä päätöksiä helpommin yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä?

”Yleistendenssi on ollut se, että on menty täysivaltaisuusajattelussa lievempään ja lievempään suuntaan. Perustuslakiuudistuksella oli tarkoitus kodifioida se muutos, joka perustuslain täysivaltaisuusajattelussa on tapahtunut 1990- ja 2000-luvuilla”, Ojanen vastaa.

Taustalla on Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 ja kansainvälistyminen. Niiden mukana tuli sisäänrakennettuna ajatus, että Suomen lainsäätäjän täysvaltaisuuteen tulee ulkoapäin rajoituksia.

”Yleissuuntaus on koko ajan mennyt 1990-luvun lopusta alkaen siihen suuntaan, että täysvaltaisuusajattelu on lieventynyt siinä mielessä, että yhä enemmän hyväksytään täysvaltaisuuden, suvereniteetin, rajoituksia ilman, että määräenemmistöpäätöksenteko laukeaa.”

Perustuslakiuudistuksessa eduskunta kodifioi eli kirjasi tällaisen ajattelun Suomen perustuslakiin vuonna 2012.

”Silloin tuli tämä vaatimus siitä, että pitää olla merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle, ennen kuin määräenemmistöpäätöksenteko laukeaa. Pelkkä toimivallan siirto ei riitä, vaan vasta jos se on perustuslain tarkoittamalla tavalla merkittävä.”

Ojanen pitää mahdollisen Nato-jäsenyyden perustuslakiarvioinnin kannalta huomionarvoisena myös sitä, että EU:n perussopimuksen määräys keskinäisestä avunannosta ei aikanaan edellyttänyt määräenemmistöä.

Hän sanoo, että EU:n perussopimuksen määräys keskinäisestä avunannosta on kuitenkin kirjoitettu hyvin velvoittavaan muotoon: ”Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin”.

Ojasen mukaan Naton kuuluisa viides artikla, jonka mukaan aseellista hyökkäystä yhtä jäsenmaata vastaan on pidettävä hyökkäyksenä kaikkia vastaan, on epäselvempi sen suhteen, missä määrin avun antaminen on Nato-maille ehdoton oikeudellinen velvoite.