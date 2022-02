Niinistöltä kysyttiin, olisiko Suomi paremmassa turvassa Naton jäsenenä. Presidentti vastasi, että se riippuu tilanteesta.

PresidenttiSauli Niinistö sanoi maanantai-iltana Ylen A-studiossa, ettei hän pidä mahdollisena Venäjän hyökkäystä Suomeen.

”Siihen ei ole oikeastaan mitään järkisyytä”, hän vastasi kysymykseen, olisiko Venäjän hyökkäys Suomeen mahdollinen tulevina kuukausina tai vuosina.

”Koko se retoriikka, jota erityisesti [Venäjän presidentti Vladimir] Putin on harrastanut, on ollut hyvin voimakkaasti Ukrainaa väheksyvää. Siitä on ollut luettavissa ainakin halu tehdä niin kuin nyt halua toteutettaessa nähdään. Sellaista en ole Suomen kohdalla huomannut.”

Niinistöltä kysyttiin myös, olisiko Suomi paremmassa turvassa Naton jäsenenä.

Presidentti vastasi, että se riippuu tilanteesta.

Jos Venäjä suunnittelisi erillishyökkäystä Suomeen, Nato muodostaisi pitävän pidäkkeen, hän pohti. Toisaalta jos Venäjä ei tällaista suunnittelisi, Naton jäsenenä Suomen rajamaasto ja vuorovaikutus Venäjän kanssa olisi presidentin mukaan paljon jännitteisempi.

”Kyllä venäläiset osaavat jännitteitä nostaa.”

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi uutistoimisto Rian mukaan viime viikolla, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon aiheuttaisi ”vakavia sotilaallis-poliittisia seurauksia, jotka edellyttäisivät [Venäjältä] vastatoimia”.

”Tietysti ne kuulostavat uhkaavilta. Venäläiset ilmeisesti ilmaisevat vain asenteensa, joka on aika lailla ikävä kyllä, ja tuntuu tietysti uhkaukselta”, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoi olevansa huolissaan etenkin hybridiuhista. Hänen mukaansa Suomella olisi parannettavaa siinä, miten infrastruktuurin suojaus toimii.

"Tunkeutuminen siihen on onnistunut Yhdysvalloissakin", hän huomautti.

Niinistön mukaan myös Suomen puolustuksessa on parantamisen varaa, vaikka puolustusvoimat ovatkin kokoonsa nähden varsin vahvat.