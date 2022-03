Kielteisin kanta Nato-jäsenyyteen on vasemmistoliitolla, jolle se on myös kynnyskysymys hallitusyhteistyöhön. Myönteisimmin jäsenyyteen suhtautuvat Rkp ja kokoomus.

Suomen eduskuntapuolueista kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä. Viime päivinä joukkoon on liittynyt myös Liike nyt.

Suomen Nato-keskustelu otti maanantaina uuden askeleen, kun Yle julkaisi kyselytutkimuksen, jonka mukaan enemmistö eli 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliiton jäseneksi.

HS on teettänyt Nato-kyselyitä vuodesta 2002, ja Naton kannattajat ovat olleet aina selkeässä vähemmistössä.

Ylen kyselyssä kannastaan epävarmoja oli 19 prosenttia ja Nato-jäsenyyttä vastusti 28 prosenttia vastaajista.

Lue lisää: Ylen kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä – ”Asetelma on keikahtanut päälaelleen”

Ylen kysely toteutettiin viime viikolla samaan aikaan, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Kansalaisten mielipiteiden lisäksi Venäjän hyökkäyksellä voi olla vaikutusta myös poliittisten puolueiden Nato-kantoihin. Vähintäänkin kansalaisten Nato-mielipiteen kääntyminen myönteisemmäksi luo puolueille painetta pohtia uudelleen omia näkemyksiään.

Liikehdintää puolueissa on myös tapahtunut. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ilmoitti tiistaina kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä puoleensa virallisesta kannasta poiketen.

Tiistaina eduskuntapuolueet kokoontuivat yhteiseen keskusteluun turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Lue lisää: Puolueet kokoontuivat keskustelemaan Ukrainan tilanteesta, myös Nato noussee esiin – pääministeri Marin: ”Kansalaisten mielipide on muutoksessa, se on ymmärrettävää”

Millaiset kannat eri puolueilla Nato-jäsenyyteen tällä hetkellä on? HS kävi läpi jokaisen eduskuntavaaleissa 2019 eduskuntaan valitun puolueen nykyiset, viralliset Nato-kannat läpi kriittisimmästä myönteisimpään.

Vasemmistoliitto: Jäsenyys heikentäisi Suomen vakaata turvallisuusympäristöä

Vasemmistoliitto suhtautuu viime eduskuntavaaleissa eduskuntaan valituista puolueista Nato-jäsenyyteen kaikkein kielteisimmin. Puolueen vuoteen 2023 saakka voimassa olevassa tavoiteohjelmassa todetaan suoraan, että Suomen ei tule liittyä sotilasliitto Natoon.

”Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen vakaata turvallisuusympäristöä”, linjausta perustellaan.

Edellisten eduskuntavaalien eduskuntavaaliohjelmassa vasemmistoliitto totesi myös suoraan, ettei Suomen tule edes valmistella Nato-jäsenyyttä. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson vahvisti kannan blogitekstissään tammikuussa 2022.

”Vasemmistoliiton puoluevaltuusto linjasi alkukeväästä 2019, määritellessään puolueen tavoitteita ja kynnyskysymyksiä hallitusyhteistyöhön, että puolue ei istu hallituksessa joka veisi Suomen Natoon. Tämä ehto on luonnollisesti edelleen voimassa”, Andersson kirjoitti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan puolueen kynnyskysymys hallitusjäsenyydelle on, että hallitus ei hae Suomelle Nato-jäsenyyttä.

Perussuomalaiset on uusimassa Nato-kantaansa

Vasemmistoliiton jälkeen kielteisin kanta Nato-jäsenyyteen välittyy perussuomalaisten turvallisuuspoliittisesta ohjelmasta vuodelta 2015. Sen jälkeen puolue ei ole päivittänyt Nato-kantaansa: esimerkiksi puolueen vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmassa Natoa ei mainita.

Perussuomalaiset on kertonut aloittavansa uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman valmistelun. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Sakari Puisto (ps) sanoi HS:lle helmikuussa, että perussuomalaisten ohjelma on vanhentunut.

Lue lisää: Perussuomalaiset kirjoittaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa uusiksi: Nato-kanta ”yksi kriittinen kohta”

Vuoden 2015 ohjelmassa todetaan, että perussuomalaisten mielestä sotilaallinen liittoutumattomuus on palvellut Suomea niin hyvin, että tämän linjan muuttamiselle täytyy olla painavat syyt. Suhtautuminen Natoon vaikuttaa ohjelmassa olevan kuitenkin varsin kriittinen.

”Suomen poliittinen ja tiedotuksellinen eliitti on kuitenkin jo vuosia pyrkinyt viemään maatamme hivuttamalla kohti Nato-jäsenyyttä. Kansa vastustaa, mutta sitä valmistellaan liittymiseen muun muassa väittämällä, että yleinen asevelvollisuus säilyisi maassamme myös Nato-jäsenyyden vallitessa. Jäsenyys todennäköisesti johtaisi ennen pitkää asevelvollisuudesta luopumiseen,” ohjelmassa avataan puolueen suhtautumista Natoon.

Perussuomalaisten puoluetoimiston mukaan puolueen tämänhetkisenä suunnitelmana on päivittää linja vuoden 2023 puoluekokoukseen mennessä.

Sdp ja keskusta korostavat ”Nato-optiota”

Sdp:n ja keskustan kannat Nato-jäsenyyteen ovat perussuomalaisten linjausta hieman myönteisempiä: molemmat korostavat omissa ohjelmissaan vahvasti niin sanottua Nato-optiota.

Sdp:n vuoteen 2030 saakka voimassa olevassa poliittisessa ohjelmassa todetaan, että yhteistyö Naton kanssa pohjautuu rauhankumppanuusohjelmaan, jonka puitteissa voidaan osallistua ”jännitteitä ja asevarustelukilpailua lisäämättömään kansainväliseen harjoitustoimintaan”.

Verkkosivuillaan puolue toteaa vielä selkeämmin, ettei se kannata Nato-jäsenyyttä. Siellä kuitenkin todetaan, että ”mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä tulee säilyttää. Nato-jäsenyyttä ei tule hakea ilman kansalaisten enemmistön tukea".

Samoilla linjoilla Nato-optiosta on myös keskusta. Sen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjauksessa todetaan, että Suomen on viisasta toimia siten, että sotilaallinen liittoutuminen on mahdollista, ”jos valtionjohto ja kansa päätyvät uuteen perusratkaisuun”. Keskustan mukaan Nato-jäsenyyden mahdolliseen hakemiseen vaaditaan kuitenkin kansanäänestys.

Puolueohjelmassaan keskusta ei Natoa suoraan mainitse. Siinä kuitenkin todetaan, että ”Suomen on pidettävä päätösvalta sotilaallisen turvallisuuden ratkaisuissa omissa käsissään. Itsenäinen kansakunta ei rajaa liikkumatilaansa mihinkään suuntaan”.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi tiistaina, ettei keskusta sulje pois Nato-jäsenyyttä.

”Keskustan kanta mahdollistaa sen, että Nato-jäsenyyskin tulee kyseeseen, mikäli kansalaismielipide muuttuu ja turvallisuusympäristö muuttuu.”

Kristillisdemokraatit: Nato-jäsenyyttä voidaan harkita, mutta siitä on järjestettävä kansanäänestys

Kristillisdemokraattien tuorein virallinen Nato-linjaus on perussuomalaisten tavoin verrattain vanha: se löytyy puolueen viimeksi vuonna 2016 tarkastamasta linjapaperista. Paperin mukaan liittymistä puolustusliittoon voidaan harkita, mikäli sille on selkeä kansan enemmistön tuki. Jäsenyydestä tulee tällöin järjestää kansanäänestys.

Kristillisdemokraattien puoluetoimistolta kerrotaan, että puolueen turvallisuuspoliittista linjaa aiotaan kuitenkin tarkistaa vuoden 2023 eduskuntavaalien eduskuntavaaliohjelmassa.

Puolueen puoluekokouksessa on myös useita kertoja äänestetty puolueen Nato-kannasta sen nuorisojärjestön aloitteesta. Vuoden 2021 puoluekokouksessa Natoon liittymistä kannatti 35 prosenttia puoluekokousedustajista ja vastusti 61 prosenttia.

Vihreissä liikettä kohti Nato-jäsenyyden tukemista

Vihreillä vaikuttaisi olevan asteen verran avoimempi suhtautuminen Natoon.

Puolueen vuoteen 2023 saakka voimassa olevan poliittisen tavoiteohjelman mukaan puolue ei näe Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta ”turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava”.

Vuonna 2016 hyväksytyssä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjapaperissa puolue lisäksi toteaa, että ”Nato-jäsenyydestä tulee päättää kansanäänestyksellä, jonka yhteydessä äänestäjät saavat selkeän ja todenmukaisen tiedon eri vaihtoehdoista”.

Moni vihreissä vaikuttaa ajattelevan, että turvallisuuspoliittinen tilanne on nyt muuttunut niin, että Nato-jäsenyyttä tulisi harkita. Esimerkiksi puolueen varapuheenjohtaja Atte Harjanne on julkisesti todennut kannattavansa Nato-jäsenyyttä.

Myös vihreät aikoo päivittää poliittisen ohjelmansa toukokuun puoluekokouksessa. Valmistelutyö on jo käynnissä. Puheenjohtajan sijaisena toimiva kansanedustaja Iiris Suomela arvioi HS:lle tammikuussa, että Nato-kannasta käydään puolueen sisällä vilkas keskustelu.

Vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanteen mukaan Suomen tulisi ”lunastaa Nato-optionsa viipymättä”.

Liike Nyt on mukana Nato-jäsenyyttä ajavassa kansalaisaloitteessa

Liike Nytin vuonna 2020 julkaistussa puolueohjelmassa kanta oli pitkälti samanlainen kuin vihreillä. Sen mukaan puolue ei aja Suomen Nato-jäsenyyttä vallitsevassa turvallisuustilanteessa.

Sen mukaan mikäli Ruotsi liittyy Natoon tai tilanne Baltian maissa ja Itämerellä kiristyy, Nato-jäsenyyttä tulisi harkita. Tällöin puolueen mukaan tulisi järjestää neuvoa-antava kansanäänestys liittymisestä.

Sittemmin puoleen kanta näyttää muuttuneen: se on nimittäin kertonut olevansa mukana Suomen Nato-jäsenyyttä ajavassa kansalaisaloitteessa. Sen perusteella Liike nyt vaikuttaisi kannattavan Nato-jäsenyyttä ilman kansanäänestystä. Samaan aikaan käynnissä olevassa Nato-kansanäänestystä vaativassa aloitteessa puolue ei ole mukana. Verkkosivuillaan puolue ei linjamuutoksista kuitenkaan kerro.

Rkp ja kokoomus kannattavat Nato-jäsenyyttä

Kaksi muuta Nato-jäsenyyttä kannattavaa puoluetta ovat Rkp ja kokoomus.

Puolueohjelmassaan Rkp toteaa olevansa avoin prosessille, jonka tavoitteena on Nato-jäsenyys. Ohjelman mukaan prosessiin kuuluvat ”laaja keskustelu, syvällinen geo- ja turvallisuuspoliittinen analyysi ja kansan tuki”.

”Koska ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kuuluvat yhä enenevässä määrin yhteen, EU:n ja Naton välillä on selvä rinnastus”, Rkp perustelee ohjelmassaan.

Kokoomus asettaa puolueohjelmassaan myös ajallisen tavoitteen Suomen Nato-jäsenyydelle. Sen mukaan Suomen tulisi hakea Nato-jäsenyyttä ”lähivuosina”.