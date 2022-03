Suomi on vasta valmistautumassa keskusteluun asiasta. Jäsenyys voi nousta esille eurooppaministereiden kokouksessa tällä viikolla.

Bryssel

Ukraina haluaa nopeasti EU:n jäseneksi, mutta se vaatisi kaikkien 27 EU-jäsenmaan poliittisen yhteisymmärryksen unionin laajenemisesta.

Asiat etenevät nyt niin vyöryen, että on mahdoton ennustaa, miten valmiita jäsenmaat olisivat nopeuttamaan jäsenyysneuvotteluita. Suomen linja on vielä varovainen eikä hallitus ole ottanut asiaan kantaa.

”Useat jäsenmaat ovat tehneet aloitteita Ukrainan EU-jäsenyysprosessin edistämiseksi. Meidänkin täytyy valmistautua tätä koskevaan keskusteluun. Nyt ensisijaista on vastaus akuuttiin kriisiin, jossa Suomi on vahvasti Ukrainan ja ukrainalaisten tukena”. eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo HS:lle lähettämässään viestissä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zeleskyi allekirjoitti maanantaina jäsenyyshakemuksen EU:lle yhdessä pääministerin ja parlamentin puhemiehen kanssa. EU- ja Nato-jäsenyyksien tavoittelu on kirjattu Ukrainan perustuslakiin.

Normaalisti asiat etenisivät niin, että jäsenmaat pyytäisivät komissiolta lausunnon hakemuksesta, minkä jälkeen ne päättäisivät maan ehdokkuudesta EU:hun. Siis vasta ehdokkuudesta, ja siitäkin päätös pitää tehdä yksimielisesti.

Mutta nyt ei olla normaaliajassa.

EU on tehnyt historiallisia käännöksiä viime päivinä. Se on kaikin tavoin tukenut Ukrainaa, mutta pikajäsenyyttä voi olla vaikea luvata. Tähänastiset uudet jäsenet ovat neuvotelleet yksityiskohdista vuosien ajan ennen kuin jäsenyyssopimus on ollut valmis.

Lisäksi EU:lla on jo jonossa muitakin EU-jäseneksi haluavia maita. Jäsenkandidaatteja ovat Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki. Mahdollisia kandidaatteja ovat Kosovo sekä Bosnia ja Hertsegovina.

Ukrainalla on ollut EU:n kanssa vuodesta 2017 vapaakauppa- ja assosiaatiosopimus. Ukrainalaiset saavat lisäksi matkustaa ilman viisumia Schengen-alueelle Maanantaina tuli tieto suunnitelmasta irrottaa Ukrainan sähköverkko suunniteltua nopeammin Venäjästä ja liittää se Keski-Euroopan verkkoon.

Jäsenyyttä on siis jo pohjustettu, mutta Ukraina ei ole aiemmin lähettänyt hakemusta eikä siihen ole EU:ssa kannustettu. Syynä on se, että EU:ssa on ollut vain vähän halukkuutta ottaa jäseniksi maita, joilla on käynnissä olevia konflikteja.

Ukraina kuuluu EU:n itäisiin kumppanimaihin, jotka joulukuussa pitivät yhteisen huippukokouksen EU-johtajien kanssa. Joukkoon kuuluvat myös Moldova, Georgia, Armenia ja Azerbaidžan. Niitä on EU:ssa totuttu ajattelemaan joukkona, joka halutaan pitää lähellä, mutta joiden jäsenyys on vielä kaukana tulevaisuudessa.

Lisäksi EU:ssa on sulateltu aiempia laajenemisia itäiseen Keski-Eurooppaan. Murheita on tullut siitä, että vuonna 2004 liittyneiden Puolan ja Unkarin nykyhallinnot ovat pitäneet EU:n keskeistä oikeusvaltioperiaatetta pilkkanaan. Vuonna 2007 liittyneet Bulgaria ja Romania eivät ole kehittyneet sitä tahtia kuin toivottiin.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi sunnuntaina Euronewsin haastattelussa, että Ukraina ”on yksi meistä ja me haluamme heidät Euroopan unioniin”.

Von der Leyen ja komissio eivät sitä päätä, vaan jäsenmaat, jotka antavat komissiolle mandaatin käydä varsinaiset jäsenneuvottelut hakijamaan kanssa.

”Puheenjohtaja ilmaisi kannan, jonka jakavat monet. Se on se lopputulos jonka hän haluaisi nähdä”, komission virkamies muotoili maanantaina.

Hän korosti von der Leyenin lisänneen haastattelussa, että jäsenyyteen kuuluu prosessi. Von der Leyen ei myöskään sanonut mitään siitä poikkeamisesta.

Maanantaina Bulgarian, Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian ja Slovenian presidentit vaativat yhteisessä lausunnossaan Ukrainalle jäsenkandidaatin asemaa. Tiistaina myös Unkari vaati samaa.

EU:n eurooppaministerit ovat koolla perjantaina Ranskassa. Ukrainan toive päästä jäsenyysneuvotteluihin saattaa nousta kokouksessa puheenaiheeksi.