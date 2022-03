Köntän mukaan Nato-jäsenyys vaatii laajan parlamentaarisen tuen ja keskustelun. Ennen sitä hakemusprosessia ei voi käynnistää.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kertoo kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Könttä sanoo muuttaneensa kantaansa, koska Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut. Köntän mukaan Suomen aiemmin toiminutta linjaa on voitava tarkastella uudelleen.

”Venäjän havittelema etupiiriajattelu muodostaa uhan myös Suomelle. Tämä on sanottava suoraan ääneen. Emme voi olla varmoja, etteikö Venäjän katse kääntyisi jossain kohti myös Suomeen. Rajoillamme on nyt rauhallista, mutta kuka tietää tulevaisuudesta. Toinen tärkeä huomio on Naton artikla viiden tuoma turva. Ilman jäsenyyttä sitä turvaa meillä ei ole”, Könttä kertoo tiistaina julkaisemassaan blogitekstissä.

”Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen. Minä haluan varmistaa sen, ettemme enää koskaan ole yksin.”

Köntän mukaan Nato-jäsenyys vaatii laajan parlamentaarisen tuen ja keskustelun. Ennen sitä hakemusprosessia ei voi käynnistää.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Puolueiden on määrä keskustella myös Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Ylen maanantaina julkaisemassa kyselyssä ensi kertaa yli puolet suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyden hakemista. Ilmapiiri Suomessa on muuttunut nopeasti sen jälkeen, kun Venäjä alkoi keskittää joukkojaan Ukrainan rajoille ja lopulta viime torstaina hyökkäsi Ukrainaan.