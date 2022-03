Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja uskoo, että väliintulo on joka tapauksessa edessä enemmin tai myöhemmin.

Länsimaiden pitäisi tehdä sotilaallinen väliintulo Venäjän pysäyttämiseksi Ukrainassa, katsoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps). Hän uskoo väliintulon olevan joka tapauksessa edessä, joten se olisi parempi tehdä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

”Länsi ei tule kestämään tilanteen pahenemista”, Halla-aho arvioi. Hän viittaa siihen, että uhrien määrän kasvaessa länsimaiden on moraalisen ja julkisen paineen näkökulmasta yhä vaikeampi seurata sivusta sodan jatkumista.

Halla-aho ei halua ottaa kantaa mahdollisen sotilaallisen operaation yksityiskohtiin. Hän toteaa, että väliintulosta voisivat todennäköisimmin päättää YK ja sotilasliitto Nato.

Tiistaina Halla-aho kirjoitti Twitterissä englanninkielisen kehotuksen pysäyttää Venäjän joukot ”ennen kuin meillä on uusi Groznyi ja Aleppo keskellä Eurooppaa”. Hän liitti viestiinsä YK:n ja Naton lisäksi Euroopan komission Twitter-tilin.

Halla-aho sanoo tiedostavansa, että jotkut voivat pitää hänen näkemystään radikaalina, mutta hän pyrkii vain analysoimaan tilannetta.

”Tässä on käynyt niin, että monia edellisiäkin näkemyksiänikin on aluksi pidetty radikaaleina. Sanoin jo muutama viikko sitten, että Venäjän kanssa neuvotteleminen on tässä tilanteessa turhaa ja Ukrainalle voisi antaa aseapua.”

Halla-aho on perussuomalaisten entinen puheenjohtaja. Hän nousi ulkoasiainvaliokunnan johtoon helmikuun alkupuolella, kun Mika Niikko (ps) joutui jättämään valiokunnan puheenjohtajuuden Twitter-viestistä syntyneen arvostelun vuoksi. Niikko oli ehdottanut, että sodan estämiseksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi ”astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon”.

