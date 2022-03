Suomalaisten Nato-kannat kääntyivät myönteisiksi, keskustan ja Sdp:n ryhmän­johtajat korostavat asiassa rauhallista harkintaa: ”Pohdinta on edessä kaikissa puolueissa”

Eduskuntapuolueet kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Ukrainan tilanteesta. Asialistalla on myös keskustelua Natoon liittyen, ennen muuta sitä koskevien kansalaisaloitteiden takia.

Ylen kysely kertoi maanantaina historiallisesta muutoksesta, kun yli puolet vastaajista oli Nato-jäsenyyden kannalla.

Tiistaina alkuillasta eduskuntapuolueiden on määrä kokoontua keskustelemaan Ukrainan sodasta. Samalla ne vaihtanevat ajatuksia myös sotilasliitto Natosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina, että keskustelua on määrä käydä ennen muuta liittyen kansalaisaloitteeseen, joka hiljattain ylitti eduskuntakäsittelyyn tarvittavan rajan. Aloitteessa vaaditaan neuvoa-antavaa kansanäänestystä Natosta.

Kysyimme keskustelua ennen kahden suuren hallituspuolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, mitä puolueissa ajatellaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen Nato-jäsenyydestä. Entä kansanäänestyksen tarpeesta?

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo odottavansa tiistai-illalta rauhallista ja vakavaa keskustelua.

”Tässä on suuri tarve jakaa yhteinen tilannekuva”, hän sanoo.

Lindtmanin mukaan on täysin selvää, että Venäjän toiminnalla on vaikutusta Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöön ja myös turvallisuusajatteluun. Nato-kysymykseen hän ei silti lähde ottamaan kantaa muutoin, kuin että edetään asia kerrallaan.

”Nyt juuri asialistan ensimmäinen asia on auttaa ukrainalaisia ja tehdä kaikki sen eteen, että Venäjän hyökkäys saadaan loppumaan”, Lindtman sanoo.

”Miten turvallisuusympäristön muutos vaikuttaa koko Eurooppaan ja tietysti Suomen asiaan, niin tästä pohdinta ja tietysti ennen pitkää myös johtopäätökset on tehtävä rauhassa ja huolella.”

Sdp:n Nato-kanta on niin sanotun Nato-option mukainen, eli että liittymistä ei nyt kannateta, mutta mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä tulee säilyttää.

Minkälaista pohdintaa puolueen sisällä käydään Venäjän hyökkäyksen jälkeen? Ovatko kannat liikkeessä?

”Meidän ryhmämme ja kansanedustajamme haluavat toimia vakaasti ja järjestäytyneesti ja haluavat, että nyt kaikki panokset pannaan akuuttiin kriisiin. Sitten on selvää, että pohdinta siitä, mitä tämä koko Euroopalle ja Suomelle tarkoittaa, on edessä. Ja se on varmasti edessä kaikissa puolueissa”, Lindtman sanoo.

Hän painottaa, että Nato-kysymyksessä tärkeää on valtiojohdon hyvä yhteistyö ja se, ettei Suomi tulisi vedetyksi sellaisiin kansainvälispoliittisiin asetelmiin, joihin emme itse halua.

Mitä mahdolliseen kansanäänestykseen Natosta tulee, Lindtman sanoo, ettei hän tässä vaiheessa halua ottaa lopullista kantaa, koska näkyvyys tulevaan ei ole kovin hyvä.

”On selvää, että kaikki turvallisuusratkaisumme tulee ankkuroida kansan tukeen”, hän sanoo.

”Mitä tulee sitten tähän itse kansanäänestykseen, niin siinähän puhuttaisiin sellaisesta asiasta ja paikasta, kun olisi olemassa jo jokin neuvoteltu sopimus ja tiedettäisiin, mitä se tarkoittaisi. Sen aika olisi vasta sitten. Sitä edeltäisi monta, monta vaihetta ennen sitä.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs pitää selvänä, että illan keskustelussa myös Nato-asia nousee esiin.

Keskustan kanta on ollut, että puolue ei kannata sotilaallista liittoutumista, mutta haluaa että mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä säilytetään.

Onko puolueen sisällä liikettä asiassa?

Yksi keskustan kansanedustajista, Joonas Könttä, ilmoitti vastikään tiistaina kannattavansa Nato-jäsenyyttä muuttuneessa tilanteessa.

Pylväs sanoo, että asiasta kyllä käydään keskustassa keskustelua, kuten varmasti kaikissa puolueissa.

”Meillä on olemassa olevat puoluekokouksen linjaukset, joka on puolueen linjan vahvistanut. Varmasti sitä keskustelua pitää myös puolueen sisällä käydä, mutta ei meillä linja vielä ole mihinkään muuttunut”, Pylväs sanoo.

”Keskustassahan on ollut molempia kantoja aina, siellä on ollut Naton kannattajia ja Nato-kriittisiä. En minä nyt sitten hirveästi hiuksia repisi siitä, että jos joku sanoo julkisesti olevansa Naton kannattaja, koska heitä on meidän puolueessa pitkään.”

Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoitti vastikään Facebookissa muuttuneeseen Nato-ilmapiiriin liittyen, että puolueiden pitää elää ajassa ja tunnistaa suomalaisten tahto.

”Muistutan, että päätökset – etenkin järkälemäisen isot – pitää tehdä kylmäpäisesti ja rauhallisesti, kauas katsoen”, hän korosti.

Pylväs itse sanoo olevansa Nato-linjaltaan ”hyvin neutraali”.

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu valtion johdolle, ja minä olen enempi sillä kannalla, miten valtiojohto asiat päättää. Heillä on kuitenkin se paras tietämys.”

Mahdollisesta Nato-kansanäänestyksestä ei Pylvään mukaan ole ainakaan eduskuntaryhmässä keskusteltu. Itse hän ei siitä kovasti innostu.

”Minä odottelisin, mikä se ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajien kanta tässä asiassa on ja ovatko he sitä mieltä, että kansanäänestys pitää tehdä. Minun mielestäni siihen sisältyy hirveät riskit ja ne riskit sisältyvät ulkopuoliseen vaikuttamiseen.”