Vanhasen mukaan Nato-keskustelu on vietävä läpi lähikuukausina. ”Puhutaan kuukausista, mutta ei kovin monesta”, hän sanoo HS:n haastattelussa.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoo, että Suomessa alkanut keskustelu Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta ja mahdollisesta Nato-jäsenyydestä olisi vietävä läpi suhteellisen nopeasti.

”Puhutaan kuukausista, mutta ei kovin monesta”, hän sanoo HS:n haastattelussa.

Vanhanen painottaa, että prosessin pitää olla aito ja siinä on kyettävä käymään kylmän viileä harkinta eri vaihtoehtojen vaikutuksista.

”Jos halutaan aidosti saada syvä keskustelu, niin ei pitäisi yrittää väkisin luoda mielikuvaa siitä, mikä lopputulos ja johtopäätös on.”

Vanhanen ottaa osaa kovana käyvään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun työhuoneessaan eduskunnassa.

Sivupöydällä vierekkäin seisovat Suomen, Ukrainan ja EU:n liput.

Sota on vahvasti läsnä eduskunnan arjessa. Viime viikkoina sen tiimoilta on käyty täysistunnossa useita keskusteluja.

Viimeksi torstaina nähtiin poikkeuksellinen ele, kun koko kansanedustajien joukko osoitti kyselytunnilla seisoen suosiota Ukrainan Suomen-suurlähettiläälle Olga Dibrovalle, joka oli Vanhasen vieraana.

Puhemies Matti Vanhasen huoneessa seisovat vierekkäin Suomen, Ukrainan ja EU:n liput.

Vanhasen mukaan eduskunta tarjoaa nyt luonnollisen foorumin myös mahdollista Nato-jäsenyyttä koskevalle keskustelulle, erityisesti mitä tulee puolueiden välisiin keskusteluihin.

Konkreettisesti suunnitteilla on, että eduskunta järjestäisi Ukrainan sodan kirvoittamien turvallisuuspoliittisten teemojen ympärille ylimääräisen, mahdollisesti viikoittaisen kyselytunnin. Tämä olisi jonakin muuna päivänä kuin torstaina, ja osallistuvien ministerien joukko voisi olla tavallista pienempi. Eduskunnan ja hallituksen muihin tehtäviin voitaisiin keskittyä normaaleilla kyselytunneilla.

”Todennäköisesti ensi viikko voisi olla ensimmäinen. Eilinenkin kyselytunti osoitti, että kaikki kysymykset kohdistuivat tähän”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen on seurannut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vuosien ajan eri poliittisista rooleista. Hän on toiminut paitsi pääministerinä ja valtiovarainministerinä myös puolustusministerinä ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana.

Nyt Venäjän logiikkaa ei pysty ymmärtämään, Vanhanen sanoo.

Hänestä Venäjä on tehnyt valtavan virheen tulevaisuutta ajatellen siinä, että se on osoittanut, ettei sen sanaan voi luottaa.

”Se, että suunnilleen kaksi päivää etukäteen sanotaan, että ei hyökätä ja sitten hyökätään, niin sillä on pysyvä vaikutus. Ja tietysti sillä, että osoitetaan kykyä ja halua käydä tällaista hyökkäyssotaa nykyaikana – sillä tulee olemaan valtavan pitkät jäljet.”

Kysyttäessä Suomen turvallisuuspoliittisen aseman muutoksesta Venäjän hyökkäyksen seurauksena Vanhanen toteaa, että tärkeintä on nyt diplomatia sodan lopettamiseksi.

Suomen Nato-keskustelun osalta vaikeus tiivistyy hänestä siihen, miten oma nahka säilytetään kärjistämättä tilannetta.

”Totta kai meidän pitää miettiä, miten me oman nahkamme säilytämme suojassa ilman että me heitämme bensaa sodan liekkeihin, kun kaikki muut yrittävät sammuttaa sitä. Tämä on se dilemma, mutta tätä keskustelua pitää tässä poliittisessa prosessissa vain käydä.”

Vanhanen on itse ollut niin sanotun option kannalla, ei tosin käyttäen tuota sanaa.

Hän muistuttaa, että jotta Nato-optiosta voitaisiin puhua, pitäisi olla tieto, että kaikki Naton jäsenmaat kussakin tilanteessa tukisivat jäsenyyttä.

Suomella on siis mahdollisuus hakea jäsenyyttä.

Keskusteluun siitä, pitäisikö niin tehdä nyt ja millä argumentein, Vanhanen ei puhemiehen roolissaan lähde.

Hän ei liioin halua kommentoida presidentti Sauli Niinistön perjantaista matkaa Washingtoniin ja missä määrin tässä yhteydessä pohjustetaan mahdollista jäsenyyttä.

”Hän tekee työtään”, Vanhanen kuittaa asian.

Lue lisää: Niinistö tapaa tänään Bidenin, ja se on itsessään merkittävä tuen­osoitus – ja viesti Venäjälle

Iso kehityskaari on viemässä siihen suuntaan, että EU-maiden keskinäinen solidaarisuus vahvistuu koko ajan, puhemies Vanhanen sanoo.

Mitä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan tulee, Vanhanen haluaa myös laajentaa keskustelua.

Hän sanoo uskovansa, että vaikka Suomessa nyt keskitytään keskustelemaan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä, voi Suomi paljon nopeammin joutua ottamaan poliittista kantaa EU:n toiminnan vahvistamiseen.

Ukrainassa syttynyt sota on yhdistänyt EU-maita poikkeuksellisella tavalla. Esimerkiksi Venäjään kohdistetut pakotteet ovat olleet osoitus vahvasta toimintakyvystä. Yhtenäisyys voi näkyä piankin myös muilla sektoreilla, hän uskoo.

Vanhasen mukaan tänä keväänä joudutaan mahdollisesti aika nopeastikin määrittelemään kanta siihen, miten Suomi poliittisesti vastaa Ranskan puheenjohtajakaudella eteen tuleviin aloitteisiin.

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ajaminen on yksi Ranskan tammikuussa alkaneen puheenjohtajakauden painotuksista.

Kevään aikana EU-maiden on tarkoitus hyväksyä Ranskan johdolla strateginen kompassi eli asiakirja, jossa turvallisuusyhteistyö linjataan uusiksi.

Lue lisää: Uudet taistelu­joukot, lisää suoritus­kykyä: EU:n puolustus on murroksessa, HS esittelee keskeiset hankkeet

Vanhanen muistuttaa myös EU:n jo olemassa olevista solidaarisuuteen liittyvistä artikloista. Solidaarisuuslauseke, eli artikla 42.7, on kirjoitettuna tekstinä vahva. Siinä todetaan, että jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin.

Lisäksi EU:lla on toinenkin vanha artikla, jota on tavattu pitää pitkän ajan tulevaisuusasiana: Eurooppa-neuvoston päätöksellä unioni voi siirtyä yhteiseen puolustukseen.

”Senhän useimmat tutkijat ja kommentaattorit ovat halunneet tulkita siten, että onko joskus Euroopalla yhteinen armeija. Minun silmissäni sen artiklan ei tarvitse tarkoittaa sitä”, Vanhanen sanoo.

Sen sijaan Vanhanen pitää hyvin todennäköisenä sitä, että jos jotakin EU:n jäsenvaltiota uhkaisi sota, EU:n huippukokous kokoontuisi nopeasti harkitsemaan, tekeekö unioni päätöksen yhteiseen puolustukseen siirtymisestä.

Uskooko hän siis, että näin kävisi tilanteessa, jossa Suomi olisi ongelmissa?

Vanhanen sanoo vain, että hivenen unohtunutkin artikla on olemassa, koskipa tilanne mitä maata hyvänsä, ja se antaa juridisen pohjan.

”Iso kehityskaari kuitenkin on viemässä siihen suuntaan, että EU-maiden keskinäinen solidaarisuus vahvistuu ja vahvistuu koko ajan.”

Lue lisää: Ruotsin Nato-kanta voi muuttua nopeasti, sanoo asiantuntija – Mutta se vaatii Suomen aloitteen

Lue lisää: Putin tuhosi eurooppalaisen turvallisuus­järjestelmän, sanoo ruotsalais­asiantuntija

Lue lisää: Ajaisiko Nato-hakemus Suomen entistä isompaan vaaraan? ”Te olette siinä tilanteessa jo nyt”, sanoo amerikkalais­diplomaatti

Lue lisää: Nato-jäsenyyttä kannattaa 48 prosenttia suomalaisista, vastustajien määrä painui noin neljäsosaan