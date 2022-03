Ukrainan sota on Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan näyttänyt muun muassa informaatiosodan tärkeyden. Ukraina on onnistunut saamaan maailman myötätunnon täysin puolelleen tehokkaalla viestinnällä.

Huoltovarmuus on turvattava ja tehokas viestintä taattava.

Eikä kannata tuudittautua siihen ajatukseen, että Suomi olisi erillistapaus suhteessa Venäjään.

Muun muassa nämä ovat Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mielestä oppeja, joita torstaina viikon kestäneestä Ukrainan sodasta on ehditty saada.

”Ukrainan sota on kuin röntgenkuva Venäjästä. Opetuksia [on] syytä lukea Pohjolassa ja Baltiassa tarkkaan”, Aaltola kirjoitti keskiviikkona viestipalvelu Twitteriin laatimassaan pitkässä oppien ketjussa.

HS pyysi häntä avaamaan laajemmin ajatuksiaan sodan opetuksista.

Ensimmäinen Ukrainan sodan opetus on Aaltolasta huoltovarmuuteen liittyvä.

Ukraina on saanut nyt aseapua ja lisäksi koulutusta jo aiemmin.

Suomen kannalta vastaavan sotilaallisen huoltovarmuuden takaaminen kriisin varalta olisi nyt Aaltolasta tärkeää. Varmuutta olisi haettava ennen kuin varsinainen tarve on käsillä.

Aaltolasta on hyvä, että Suomi on tehnyt keskeiset sotilaalliset hankintansa Yhdysvalloista.

”Yhdysvalloilla on kyky pitää yllä huoltoyhteyksiä tavalla, jota kenelläkään muulla ei ole. Myös Ruotsi on hyvin tärkeässä roolissa Suomelle.”

Huoltovarmuus liittyy keskeisesti myös kommunikaatioyhteyksiin. Ukrainassa on nähty, kuinka Venäjä vihollisena pyrkii lamauttamaan kommunikaatioyhteydet. Isku Kiovan televisiotorniin oli esimerkki tästä.

Aaltolasta on syytä varmistaa, että tilanteen vaatiessa Suomi kykenisi pitämään viestiyhteytensä kunnossa.

”Siinä voidaan vaatia strategista syvyyttä, eli naapurimaiden ja kyvykkäiden kumppanien tukea EU:sta Yhdysvaltoihin”, hän sanoo.

”Suomessa on hyvin korkea puolustustahto. Sen ylläpitäminen vaatii sitä, että luotettava tieto kulkee sekä sotilaallisella että yhteiskunnallisella tasolla.”

Kiovan televisiotorniin ammuttiin tiistaina ohjus.

Toinen Ukrainan sodan jo antama oppi liittyy Aaltolasta informaatiosodan tärkeyteen.

Ukraina on onnistunut saamaan maailman myötätunnon täysin puolelleen, ja suuri rooli siinä on ollut nimenomaan viestinnällä, hän sanoo.

”On äärimmäisen tärkeää, että hyökkäyssodan kohteeksi joutunut maa pystyy välittämään tietoa ja siihen on valmiuksia. Ukrainalla niitä selkeästi on ollut. Maassa osataan kommunikoida hätä.”

Hyvin suuressa roolissa viestinnällisesti on ollut näyttelijätaustainen presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka sosiaalisen median viesteillään ja videoillaan on saanut maailman huomion.

”Hänhän tuntuu syntyneen tähän hetkeen”, Aaltola sanoo.

”Useinhan hänen näyttelijätaustaansa kommentoidaan vähän vähättelevään sävyyn. Siinä unohdetaan se, kuinka tärkeää informaatiosota on nimenomaan tuen saamiseksi.”

Suomella on kokemusta maailman myötätunnon saamisesta talvisodan ajalta, Aaltola muistuttaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Facebook-videolla, jolla hän kertoi ettei aio lähteä minnekään Ukrainasta.

Kolmas Ukrainan sodan oppi liittyy Aaltolasta logistiikkaan ja Venäjän lähtöoletuksiin. Venäjä tuntui lähteneen soitellen sotaan. Ukrainan vastarinta on ollut kovaa.

Aaltola sanoo, että Venäjä tuntui uskovan, että veljeskansaa edustavat ukrainalaiset olivat joutuneet lännen pauloihin ja että he kärjistetysti vain odottaisivat Venäjän joukkojen saapumista. Ukraina kaatuisi siis helposti.

Kun näin ei käynyt, Venäjä turvautuu pelkoon ja kauhuun, Aaltola sanoo. Venäjä muuttaa nyt selkeästi strategiaansa, kun se on aloittanut laajamittaiset väestökeskusten pommitukset ainakin Harkovassa ja Kiovassa.

Aaltolasta oppi on, että myös ylivertainen vihollinen voi ajautua melko nopeasti tilanteeseen, jossa se ei olekaan niin ylivertainen.

”Vanha viisaus, että ensimmäisten taistelukosketusten jälkeen kaikki etukäteen laaditut strategiat menevät roskakoriin, pätee myös tässä sodassa.”

Neljäs, ja oppi Ukrainan sodasta liittyy Aaltolasta Venäjän tavoitteisiin. Ei kannata uskotella itselleen, että Venäjän tavoitteet rajoittuisivat vain Ukrainaan ja Valko-Venäjälle.

”Venäjän vaateet koskevat myös Suomea ja Suomen suvereenisuutta. Venäjä haluaa laittaa estoja siihen, miten Suomi saa aluettaan käyttää.”

Aaltola sanoo, että Venäjällä on selvä etupiirihalu, ja nyt se näyttää, miten se siihen pyrkii.

”Meidän ei kannata tuudittautua siihen ajatukseen, että Suomi on erillistapaus. Se on historian saatossa ollut hyvin vaarallinen ajattelumalli.”

Aaltolasta Suomen pitää nyt maltillisesti varautua tilanteeseen, jossa Venäjän asettama haaste kattaa koko sen läntisen naapuruston. Venäjän erilaisista vaateista tai esimerkiksi ydinasekortin vilauttelusta ei pidä kuitenkaan panikoitua.

Aaltolasta ei myöskään kannata ajatella, että Venäjän asettaman haasteen voisi ratkaista kuin ottamalla paketin hyllyltä. Nato-jäsenyys ei toisin sanoen ole salamaratkaisu kaikkeen.

”Tämä ei tarkoita, etteikö Natoon voisi liittyä, vaan keskustelun pitää perustua faktoihin, skenaarioiden luomiseen ja kyvykkyyksien kehittämiseen.”

Lopuksi Aaltolan listalla on vielä kaksi viimeistä oppia.

Toinen on, että jokainen päivä kykyä taistella on olennainen. Ennen varsinaista hyökkäystä on siis syytä valmistautua joka ikinen hetki. Suomella on onneksi aikaa tähän, kun uhka nyt ei meihin suoranaisesti kohdistu.

Ukrainassa nähdään Aaltolan mukaan tutkimustietoonkin perustuva seikka, eli se, että mitä enemmän päiviä ja viikkoja kuluu, niin sitä vähemmän vahva on sodan vahva osapuoli ja sitä vahvempi on sen heikko osapuoli.

”Jokainen sodan päivä Ukrainassa kääntää dynamiikkaa Ukrainan kannalta suotuisaan suuntaan.”

Viimeinen oppi liittyy yksin jäämiseen sodassa.

Aaltola muistuttaa, että vaikka Ukraina ei ole jäänyt yksin, on valitettava tosiasia se, että puolustustaakka jää vastaavissa tilanteissa maan väestön harteille.

”Lähtökohtaisesti oli Suomi Natossa tai ei, niin puolustustaakka on suomalaisten harteilla. ”

Apua Suomi Aaltolan mukaan luultavasti saisi, sen todennäköisyyden kasvattaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Miten se tehdään, on poliittisten päättäjien harkittavissa.

Nato saattaisi kasvattaa avun saamisen todennäköisyyttä, mutta se tietysti myös sitoo Suomea muiden maiden taakkoihin, Aaltola muistuttaa.

”Plus ja miinus -evaluaatiota pitäisi tehdä ihan faktaperustaisesti, järkisyistä ja harkiten”, hän sanoo.

”Tässä ei kannata nyt rynniä.”