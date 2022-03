Uudessa ilmastolaissa päästövähennystavoitteet kiristyvät ja välietappeja tulee lisää, laki velvoittaa viranomaisia tiukemmin ja myös saamelaiset huomioidaan.

Uusi ilmastolaki kiristää Suomen ilmastotavoitteita sekä tiukentaa ilmastopolitiikan ohjausta. Hallitus esittää, että hallitusohjelmaan kirjoitettu hiilineutraaliustavoite kirjataan lakiin. Laki asettaa myös prosentteina ilmoitetut päästövähennystavoitteet tuleville vuosikymmenille.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) esitteli torstaina hallituksen esitystä uudeksi ilmastolaiksi.

Kari luonnehti lakia ”pysyvimmän jäljen jättäväksi” hallituksen ilmastoteoksi. Laki varmistaa sen, että ilmastotyö jatkuu yli vaalikausien.

”Uusi ilmastolaki on fossiilittoman hyvinvointivaltion peruskivi”, Kari sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kyseessä on jo Suomen toinen ilmastolaki. Suomen ensimmäinen ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2015.

Kuitenkin sekä ilmastonmuutos että ilmastopolitiikan vahvistuminen etenivät niin nopeasti, että laki pitää jo laittaa uusiksi.

Uutta ilmastolakia tarvittiin varmistamaan, että Suomesta tulee hiilineutraali valtio vuonna 2035. Hiilineutraaliustavoite asetettiin Antti Rinteen (sd) vetämissä hallitusneuvotteluissa keväällä 2019 ja sen jälkeen siitä tuli myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoite.

Edelliseen ilmastolakiin verrattuna uutta on esimerkiksi se, että nyt mukaan on otettu myös maankäyttö. Maankäytöllä on iso merkitys sekä päästöjen aiheuttajana että niiden hillitsemisessä. Metsät imevät ja varastoivat ilmakehästä hiilidioksidia, kun taas pellot ja turvetuotantoalueet aiheuttavat ilmastopäästöjä.

Uutta on myös saamelaisten oikeuksien kirjaaminen mukaan. Uutena elimenä perustetaan saamelaisten ilmastoneuvosto.

Uuden lain on myös tarkoitus ohjata ilmastopolitiikan tekemistä nykyistä voimakkaammin.

Uudessa laissa on on mukana kiristyvät päästövähennysprosentit kolmelle eri vuodelle: vuoden 1990 tasoon verrattuna teollisuuden sekä asumisen, liikenteen, maatalouden ja jätteiden ilmastopäästöjen pitää vähentyä vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia, vuoteen 2040 mennessä vähintään 80 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä vähintään 90 prosenttia, kuitenkin pyrkien 95 prosentin vähennykseen.

Nykyisessä laissa on päästövähennysprosentti vain vuodelle 2050 ja se on maltillisempi, 80 prosenttia. Tavoite siis kiristyy ja lisäksi tulee sitovat välietapit.

Väliprosenttien tarkoitus on varmistaa, että Suomi hoitaa oman osuutensa kansanvälisistä ilmastovelvoitteista sekä lisätä ilmastopolitiikan ennakoitavuutta. Prosenttien on tarkoitus johtaa Pariisin sopimuksen sitoumuksiin eli pitämään maapallon lämpeneminen noin 1,5 asteessa.

Muitakin kiristyksiä laissa on kautta linja. Esimeriksi nykyisen lain mukaan riittää, että Valtion viranomainen edistää ilmastosuunnitelmien toteutumista, mutta uudessa laissa viranomaisen pitää edistää myös itse tavoitteiden toteutumista.

Laki herätti etukäteen paljon kiinnostusta ja näkemyksiä, sillä luonnokseen tuli lähes 450 lausuntoa.

