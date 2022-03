Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Ian Campbell ei ottaa kantaa siihen, tulisiko Suomen hakea Nato-jäsenyyttä. Hänen mukaansa Naton ovet ovat sen avoimien ovien periaatteen mukaisesti kuitenkin Suomelle auki.

Presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaina Washingtonissa. Sen kuumin kysymys on epäilemättä tämä:

Puhuvatko presidentit Suomen Nato-optiosta?

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti tapaamisesta torstaina. Tiedotteen mukaan Niinistö ja Biden tulevat keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Sitä, tullaanko tapaamisessa keskustelemaan Suomen Nato-optiosta tai sen käyttämisestä, ei torstaina kerrottu.

Eikä sitä halua suoraan lähteä arvioimaan myöskään Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Ian Campbell HS:n haastattelussa.

Campbell toimii suurlähetystön johtajana ja Yhdysvaltojen edustajana Suomessa, kunnes maan uusi suurlähettiläs aloittaa tehtävässään todennäköisesti maaliskuun loppupuolella.

”En halua ennustaa keskustelujen sisältöä. On valtioiden johtajien asia päättää, mistä he keskustelevat. Nouseeko Nato siellä esiin? En osaa sanoa, enkä ole sitä kuulemassa”, Campbell toteaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin selvä, että keskustelut tulevat käsittelemään paitsi Euroopan turvallisuusjärjestystä ja Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä yhteistyötä, myös Suomen turvallisuustilannetta.

”Kuten tiedämme, Nato ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan liittyvät vahvasti toisiinsa. Asia voi nousta perjantaina esille. Onhan Nato-optio osa Suomen laajempaa turvallisuuskeskustelua”, Campbell sanoo.

”Tapaaminen antaa myös Joe Bidenille mahdollisuuden kuulla presidentti Niinistön näkemyksiä siitä, mitä tällä hetkellä Venäjän ja Suomen välisessä suhteessa oikein tapahtuu.”

Suomen Nato-keskustelu otti maanantaina uuden askeleen, kun Yle julkaisi kyselytutkimuksen, jonka mukaan enemmistö eli 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliiton jäseneksi.

Mutta mitä jos Suomi oikeasti päättäisi liittyä Natoon? Miten Venäjä reagoisi?

Yhdysvaltain YK:n suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield piti keskiviikkona YK:n täysistunnossa Suomen näkökulmasta varsin uhkaavalta kuulostavan puheen.

”Presidentti [Vladimir] Putin jatkaa tilanteen kiihdyttämistä määräämällä ydinasejoukot valmiustilaan ja uhkaamalla hyökkäyksellä Suomeen ja Ruotsiin [to invade Finland and Sweden]”, Thomas-Greenfield totesi puheessaan.

Uhkaamalla hyökkäyksellä Suomeen ja Ruotsiin? Vastaavia tulkintoja Venäjän tai Putinin lausunnoista ei suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ole näkynyt.

Yhdysvaltain YK:n suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield mainitsi Suomea koskevan uhan puheessaan YK:n täysistunnossa keskiviikkona 2. maaliskuuta.

Jonkin verran vastaavanlaista keskustelua Suomessa herätti Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharovan viime perjantainen lausunto, jossa hän korosti Suomen Natoon liittymisen ”sotilaallis-poliittisia” seuraamuksia.

”On selvää, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon, joka on ensisijaisesti, kuten hyvin ymmärrätte, sotilasliitto, aiheuttaisi vakavia sotilaallis-poliittisia seurauksia, jotka edellyttäisivät maaltamme vastatoimia”, Zaharova sanoi ulkoministeriön mediatilaisuudessa uutistoimisto Rian mukaan.

Venäjän ulkoministeriö on kuitenkin viestinyt Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä samaan sävyyn myös aiemmin. Esimerkiksi presidentti Niinistö on todennut, että Zaharovan kommentit eivät juuri poikenneet Venäjän aiemmista lausunnoista.

Onko Yhdysvalloissa asiasta erilainen näkemys? Rakentuuko se jonkin sellaisen tiedon varaan, mitä Suomessa ei julkisuudessa ole käsitelty?

Campbellin mukaan Thomas-Greenfieldin lausunto perustuu täysin Venäjän julkisesti ilmaisemiin uhkauksiin.

”Kun Zaharova totesi, että Suomen liittymisellä Natoon olisi vakavia sotilaallis-poliittisia seurauksia, se on ollut johdonmukainen Venäjän ulkoministeriön linja”, Campbell toteaa. Hän viittaa Putininin ja maan ulkoministeri Sergei Lavrovin aikaisempiin lausuntoihin, joissa on muun muassa vaadittu Naton itälaajentumisen pysäyttämistä.

Hänen mukaansa Zaharovan viesti, jonka myös Venäjän ulkoministeriö toisti Twitter-tilillään, oli ”niin selkeä kuin se vain voi olla”.

”Voitte itse tehdä tulkintanne siitä, kunnioittaako sellainen toiminta maanne itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta”, Campbell sanoo.

”Ne eivät ole ystävällismielisen valtion sanomia.”

Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Ian Campbell.

Sitä, miten Venäjä reagoisi, jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä, Campbell ei itse halunnut ryhtyä arvioimaan.

”Toivoisi, että mikä tahansa maa, joka näkee Suomen toiminnassa turvallisuushuolia, ilmaisisi sen diplomatiaan kuuluvin keinoin”, hän sanoo.

”Naapurinne idässä on kuitenkin todistanut hiljattain useita kertoja, ettei siihen voi luottaa, kun kyse on sen diplomaattisista toimista. Mitä Venäjä siis tekisi? En tiedä. Mutta se, mitä Venäjä sanoisi tekevänsä, eroaisi varmasti siitä, mitä Venäjä todellisuudessa tekisi”, Campbell toteaa.

Hän viittaa Putinin Ukrainan hyökkäystä edeltäneisiin vakuutteluihin siitä, että mitään hyökkäystä ei ole tulossa.

Hän ei kuitenkaan näe, että Suomen Nato-jäsenhakemus muuttaisi vallitsevaa tilannetta merkittävästi.

”Te olette siinä tilanteessa jo nyt. Ette ole sen alttiimpia Venäjän riskinottohalulle, jos hakisitte jäsenyyttä, kuin mitä olette jo.”

Akuuttia riskiä Suomen turvallisuustilanteelle hän ei kuitenkaan näe. Campbellin mukaan kiitos siitä kuuluu paitsi Suomen EU-jäsenyydelle myös Suomen vahvalle kyvylle puolustaa omia rajojaan. Hänen mukaansa Suomen vastarinta talvi- ja jatkosodan aikana muistetaan Moskovassa.

”’Viimeksi kun yritimme hyökätä Suomeen, Suomi ei ollut kovin helposti voitettavissa’ – Näin uskon, että siellä ajatellaan.”

Campbellin mukaan Yhdysvalloilla ei ole mielipidettä siitä, pitäisikö Suomen hakea Natoon vai jättää hakematta.

”Sekä [Naton pääsihteeri Jens] Stoltenberg että me olemme olleet hyvin selkeitä sen suhteen, että Naton avoimien ovien periaate ei ole neuvottelukysymys. Ne ovet ovat aina avoinna Suomelle. Se, haluaako Suomi itse liittyä, on Suomen oma ratkaisu. Tarjous on ja pysyy pöydällä niin kauan kuin Nato ja Suomi ovat sen ääressä.”

Sen hän kuitenkin sanoo suoraan, että turvatakuut ovat vain Naton jäsenmaille. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Nato-jäsenyyden ulkopuolella oleva maa ei saisi tukea Yhdysvalloista hyökkäyksen kohdatessaan.

”Suomi ei tietenkään ole sama asia kuin Ukraina, mutta voidaan katsoa Ukrainan tilannetta ja sitä apua, mitä Ukraina on saanut mailta ympäri maailmaa”, hän sanoo.

”Riippumatta Nato-jäsenyydestä, jos maahan hyökätään, siihen reagoidaan. Siihen on pakko reagoida.”

Naton jäsenmaan rajoja Yhdysvallat kuitenkin puolustaisi kuin omia rajojaan.

”Jos Venäjä päättää tehdä katastrofaalisen virhearvion ja astuu jalallaankaan Nato-jäsenmaan rajan yli, hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Ja silloin Venäjä saa vastaansa koko Naton”, hän sanoo.

”Voin luvata, että se olisi sellainen asia, jonka varalta olemme varautuneet, ja jota silmällä pitäen Nato jatkuvasti harjoittelee. Siksi meillä on Nato.”