Natoon liittymisen kannatus saattaa nousta vieläkin korkeammaksi, jos puolueet kääntyvät jäsenyyden puolelle, arvioi Johanna Vuorelma.

Tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta arvioi, että gallupeissa ilmennyt Nato-kannatuksen nousu on ”uusi normaali”.

Hänen mukaansa Nato-kannatuksen taso Suomessa heijastelee turvallisuuspoliittista tilannetta ja erityisesti Venäjän uhkakuvaa.

Uhkakuva on muuttunut nyt niin perustavalla tavalla, että on hyvin epätodennäköistä, että luottamus Venäjään naapurimaana olisi hetkeen palaamassa.

Johanna Vuorelma

”Aiemmin Nato-kannatus on noussut hieman kriisien seurauksena, mutta palannut sitten ennalleen. Nyt käsillä on niin suuri muutos eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä, että samaa paluuta aiempaan on tuskin odotettavissa”, Vuorelma kirjoittaa HS:n sähköpostihaastattelussa.

HS julkaisi perjantaina tuoreen mielipidetiedustelun, jonka mukaan 48 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen pyrkivän Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton jäseneksi. Luku on 20 prosenttia korkeampi kuin HS:n tammikuun alussa tekemässä vastaavassa kyselyssä.

Tutkimuksen mukaan jäsenyyttä vastustaa noin 27 prosenttia kansalaisista ja epätietoisia on noin 26 prosenttia.

Vuorelma sanoo, että uhkakuva Venäjästä on jaettu poikkeuksellisen laajasti Euroopassa ja on jo johtanut arvioihin paradigman muutoksesta.

”Jos Suomen poliittinen johto ja puolueet kääntyvät Nato-jäsenyyden puolelle, on hyvin todennäköistä, että kannatus nousee vielä nykyistä korkeammalle”, hän sanoo.

”Kannatuksen nousu entisestään on hyvin todennäköinen myös silloin, jos Ruotsi päättää hakea jäsenyyttä. ”

Vuorelman mukaan Suomessa on ollut vallitsevana näkemyksenä, että yleinen mielipide Nato-jäsenyydestä on varsin pysyvä, koska siinä on ollut niin vähän heilahteluja vuosien mittaan.

”Suomessa on muodostunut edustuksellisen demokratian kannalta kiinnostava asetelma, jossa kansalaiset ja puolueet tarkkailevat toisiaan Nato-jäsenyyteen liittyvän kannanmuodostuksen osalta”, hän sanoo.

”Kun yleinen mielipide ei ole heilahdellut merkittävästi eivätkä puolueet ole olleet halukkaita käymään poliittista keskustelua Nato-jäsenyydestä, kysymys jäsenyydestä on jäänyt latenttiin tilaan ja korvautunut epämääräisellä puheella ’optiosta’.”

Vuorelma sanoo, että poliittinen mieliala Naton suhteen on merkittävässä muutoksessa. Syynä ei ole kuitenkaan se, että puolueet olisivat vihdoin alkaneet käyttää agendavaltaansa jäsenyysasiassa.

Sen sijaan syynä on se, että Venäjän aggressio on saanut kansalaiset reagoimaan, mikä pakottaa puolueet muodostamaan kannan tai vähintään osallistumaan aktiivisesti Nato-keskusteluun.

”Tässä asiassa kansalaiset käyttävät nyt agendavaltaa suhteessa puolueihin eikä toisinpäin. Tämä näkyy ihan konkreettisesti kahtena Nato-jäsenyyttä koskevana kansalaisaloitteena, jotka etenevät eduskuntaan.”

