Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön hyötyjä nähdään nyt, kun Euroopassa on sota ja Suomi ja Ruotsi Naton turvatakuiden ulkopuolella.

Tukholma

Vain taivas on rajana.

Näin kuvaili Suomen silloinen puolustusministeri Stefan Wallin (r) sitä, miten pitkälle Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö voisi mennä.

Oli tammikuu 2012, ja Ruotsin puolustusvoimien komentaja Sverker Göranson oli esitellyt idean Pohjoismaiden yhteisestä ilmapuolustuksesta.

Ruotsissa yhteistyötä viriteltiin ennen kaikkea siksi, koska se säästäisi rahaa. Ei siksi, että pelättäisiin toden teolla vihollisen hyökkäystä.

Stefan Wallin oli Suomen ja Ruotsin yhteistyön lisäämisen kannalla.

Tammikuussa 2012 otettiin tärkeitä askeleita puolustusyhteistyön pitkällä polulla, joka on johtanut siihen, että maaliskuussa 2022 Sauli Niinistö ja Joe Biden "keksivät” soittaa Valkoisesta talosta puhelun Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonille.

Suomen ja Ruotsin kohtalot ovat jälleen kietoutuneet yhteen. Ja jälleen se on Venäjä, joka ajaa maita lähemmäs toisiaan ja lähemmäs Yhdysvaltoja.

Koska kun Venäjä vuonna 2014 miehitti Ukrainan Krimin, Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö sai todella vauhtia.

Tuolloin Ruotsissa oltiin jo herätty siihen, että armeijan riisuminen ja asevelvollisuuden lakkauttaminen ei ollut hyvä idea. Tammikuussa 2012 Pohjolan yhteisestä ilmapuolustuksesta puhunut komentaja Göranson oli saman vuoden joulukuussa sanonut ääneen ikävän totuuden: Ruotsin puolustus kestäisi hyökkäystä vastaan korkeintaan viikon.

Se oli kuin avunhuuto.

Ruotsissa päättäjät olivat eläneet maailmassa, joka kulki kohti rauhaa, kun Suomessa varauduttiin yhä sotaan.

Ruotsi alkoi panostaa jälleen asevoimiinsa. Suomi ja Ruotsi alkoivat syventää yhteistyötä ja valmistautua puolustamaan maitaan yhdessä. Kumppanuuksia solmittiin yhdessä ja erikseen myös muiden kanssa, myös Yhdysvaltojen. Vuosien aikana tehdyn työn hedelmiä korjataan nyt, kun Euroopassa on sota ja Suomi ja Ruotsi Naton turvatakuiden ulkopuolella.

Naton suhteen molemmissa maissa on käynnissä keskustelu, joka voi johtaa historiallisiin linjanmuutoksiin. Naton suhteen maat koordinoivat toimiaan yhdessä, mutta monet asiantuntijat arvioivat, että aloite on Suomen käsissä.

Yhdessä on helpompi neuvotella myös Yhdysvaltojen kanssa. Nyt kun Yhdysvaltain presidentti puhuu Suomen presidentin kanssa, Ruotsi on linjoilla mukana. Usein Ruotsi on vienyt Suomea länteen, mutta nyt se on Suomi, jonka perässä kulkee Ruotsi.

Jos Suomi ei "normaaleina” aikoina ole järin paljon ruotsalaisessa julkisuudessa esillä, nyt on toisin. Nyt ruotsalainen julkinen keskustelu on pullollaan spekulaatioita siitä, mitä Suomi tekee. Ovatko Suomen sosiaalidemokraatit kääntymässä kohti Natoa? Millä tavalla Niinistö muotoili lausuntonsa? Hakevatko Suomi ja Ruotsi Naton jäsenyyttä?

Toistaiseksi tarjolla on enemmän kysymyksiä kuin varmoja vastauksia.

Sunnuntain Dagens Nyheterin etusivulla on kuva Suomen pääministeri Sanna Marinista (sd), jonka takana seisoo Ruotsin pääministeri Andersson.

”Syvennämme yhteistyötä Naton kanssa”, Marin sanoo pääotsikossa.

Lauantaina lehden etusivu kertoi, että Ruotsin Nato-jäsenyydelle on nyt ennätyssuuri kannatus (46 prosenttia). Otsikon alla arvioitiin, että jos Suomi menee kohti Natoa, Ruotsi voisi seurata perässä.

Suomen ja Ruotsin kohtalonyhteys tulee Ruotsissa esiin myös yksityiskohdissa.

Ruotsin medioissa päivästä toiseen esiintyy Ruotsin puolustusvoimien everstiluutnantti, joka toimii myös sotastrategian opettajana. Hän avaa Ukrainan sodan käänteitä ja taustoja lehdissä, radiossa ja televisiossa.

Everstiluutnantti on Joakim Paasikivi, Suomen sota-aikojen voimahahmon, pääministerin ja presidentti J. K. Paasikiven pojanpojanpoika. Paasikivi on käynyt armeijan Suomessa ja tekee sotilasuraa Ruotsissa.

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimissa on upseereita, jotka ovat kouluttautuneet molemmissa maissa. Suomen ja Ruotsin yhteistyö on keskeinen osa korkeakoulujen upseerikoulutusta. Pisimmälle puolustusyhteistyössä ovat edenneet ilma- ja merivoimat.

Minkä linjan Suomen ja Ruotsin poliitikot valitsevatkaan, Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat ovat harjoitelleet sen varalta.

Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain keskustelut jatkuvat. Yhteinen tavoite on Pohjolan puolustuksen vahvistaminen. ”Prosessi” on käynnistynyt, ja aika näyttää, mihin se vie.