Kahdenväliset sopimukset voivat olla houkuttelevia, mutta ne eivät ole aivan ongelmattomia, sanoo tutkija Hanna Ojanen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai Suomen haluamaan itselleen enemmän turvaa myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili perjantaina Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin luona. Tuliaisena tapaamisesta ei ollut Nato-kutsua eikä hakemusta sotilasliittoon, vaan tieto siitä, että Suomi aloittaa ”prosessin” Yhdysvaltain kanssa.

”Tarkoitus on lähteä prosessimuotoisesti liikkeelle, yksilöimättä nyt kaikkia keskusteluun tulevia ehdotuksia turvallisuus- ja puolustus­yhteis­työstä. Edelleen hyvin selväksi tuli, että Naton avoimien ovien politiikka jatkuu ja Yhdysvallat pitää sitä tärkeänä”, Niinistö kertoi tapaamisen jälkeen.

Toisin sanoen Suomi on nyt lähentämässä turvallisuus- ja puolustus­yhteis­työtään Yhdysvaltain kanssa.

Miten sitä voi tehdä?

Yksi olemassa olevista kirjainyhdistelmistä on MNNA. Se tulee englanninkielisistä sanoista major non-Nato ally.

Vaikka MNNA:ssa mainitaan sana Nato, kyseessä ei ole Naton alainen ryhmä. MNNA on Yhdysvaltain laissa määritelty ja Yhdysvaltain ulkoministeriön hallinnoima yhteistyö. Kyseinen asema on tarkoitettu Yhdysvaltojen liittolaismaille, jotka eivät ole Naton jäseniä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön sivuilla kerrotaan, että MNNA-asema on voimakas symboli kyseisen maan läheisestä suhteesta Yhdysvaltoihin ja kuvastaa maiden välistä ystävyyttä.

Käytännössä asema tarkoittaa erilaisia laajempia ostomahdollisuuksia asekaupassa, ”etuja” liittolaismaan puolustus­teollisuudelle tai pääsyä Yhdysvaltain puolustus­ministeriön tutkimushankkeisiin. Asema voi tarkoittaa myös parempia mahdollisuuksia saada käyttöön Yhdysvaltain kalustoa.

MNNA-asema ei sisällä automaattisesti turvatakuita, mutta erikseen neuvoteltuna sellaisetkin olisi mahdollista saada.

Voisiko MNNA olla vastaus Suomen turvallisuudenkaipuuseen?

MNNA:ssa Suomi löytäisi itsensä vieraasta seurasta.

MNNA-sopimus on nyt vajaalla parilla­kymmenellä maalla, esimerkiksi sellaisilla kuin Australia, Uusi-Seelanti, Thaimaa, Japani, Korea, Afganistan, Pakistan, Brasilia, Argentiina sekä Bahrain, Egypti, Israel, Jordania, Marokko ja Tunisia. Tammikuussa tuoreimpana MNNA-aseman sai Qatar.

Listalta ei löydy yhtään eurooppalaista maata. Historian saatossa Euroopan puolustusjärjestelyksi on muodostunut Nato.

Listan maita yhdistää se, etteivät ne edes voi liittyä Natoon. Naton 10. artiklan mukaan Nato voi kutsua jäsenekseen minkä tahansa Euroopan valtion.

Myös Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova perusteli viime syksynä, ettei MNNA-asema sovi Ukrainalle, sillä MNNA on tarkoitettu vain maille, joilla ei ole suunnitelmia tai mahdollisuuttakaan liittyä Natoon.

MNNA-sopimus ei siis vaikuta olevan Suomelle sopiva tapa eikä Suomen tie, vaan Suomi etsii Yhdysvaltojen ja ehkä joidenkin muiden maiden kanssa oman, räätälöidymmän tavan syventää yhteistyötä.

Tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistossa pitää kahdenvälisyyttä suurvalloille tyypillisenä tapana toimina.

”Kahdenväliset sopimukset ovat käteviä, koska niissä voi olla itse määräävä osapuoli. Monenkeskisyys on aina riski, koska siinä joutuu kestämään yhteistä päätöksentekoa ja ehkä joustamaan enemmän”, Ojanen sanoo.

Usein myös tiedustelutieto liikkuu kahdenvälisissä suhteissa monen­keskisiä suhteita paremmin.

Suomelle kahdenvälisyys voisi olla tapa saada turvaa nopeammin kuin mitä saisi 30 jäsenmaan päätöksentekoon perustuvasta Natosta.

”Kahdenvälisyys on juuri nyt ymmärrettävä suunta, ja tietysti Yhdysvallat on mahtava kumppani mille tahansa maalle, mutta kahdenvälisyys ei ole ihan ongelmatonta”, Ojanen sanoo.

Jos kahdenvälinen yhteistyö etenee kovin syvälle, sitä on alettava sovitella muun, monenkeskisen yhteistyön kanssa.

”Sitten mukana on monta toimijaa ja alustaa, joilla tehdään saman­tyyppistä työtä, on puolustuskyvyn kehittämistä, harjoitellaan yhdessä ja on teknis-teollisia hankkeita. Kun on kahdenvälistä tai monenvälistäkin yhteistyötä ja sitten vielä eri instituutioita, niin tulee aika kirjava loppu­tulos”, Ojanen kuvailee.

Suomella on esimerkiksi EU-velvoitteensa. Tietysti Suomi on myös Naton kumppanimaa.

Erikseen Ojanen nostaa esiin puolustuksen suunnittelun, jota tehdään nyt ainoastaan Ruotsin kanssa. Ojanen toivoo, että uusia sitoumuksia tehdessä ei vaaranneta Suomen ja Ruotsin nykyistä yhteistyötä tai mahdollisuuksia syventää sitä edelleen.

”Pidemmän päälle Ruotsi-suhde on kuitenkin se tärkein, ja Suomelle ongelmattomin, tasa-arvoisinkin”, Ojanen sanoo.

Niinistö itse korosti Bidenin tapaamisen jälkeen, että yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa jatkuu niin, että mukana neuvotteluissa ovat muutkin Pohjoismaat.