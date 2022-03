En ole Yhdysvalloissa tavannut ketään, joka olisi suoranaisesti Suomen Nato-jäsenyyden tavoittelua vastaan, sanoo Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala.

Venäjän hyökkäykseen liittyvä vaikuttaminen, tiedonhankinta ja näkemysten välittäminen on jatkunut Suomen suurlähetystössä Washingtonissa tehostetusti kuukausien ajan, sanoo Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala.

Washington

Suomen suurlähetystössä Washingtonissa on eletty poikkeustilassa jo pitkään.

Se alkoi, kun Venäjä keskitti joukkojaan Ukrainan rajalle ja presidentti Vladimir Putin joulukuisessa puheessaan vaati Naton laajentumisen lopettamista.

”Ne olivat minulle selkeä merkki, että nyt on tosi kyseessä”, sanoo Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala. Lähetystössä siirryttiin kriisi­organisaatio­malliin.

Hautala kertoo pitäneensä Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan jo joulukuussa hyvin todennäköisenä, suorastaan selvänä. Hänen mielestään Venäjä asetti itsensä pakkorakoon kertomalla vaatimuksensa ääneen.

Suomen valtiojohto otti Hautalan mukaan tilannearviot jo varhaisessa vaiheessa hyvin vakavasti. Sen sijaan Yhdysvalloissa esimerkiksi useat kongressiedustajat ihmettelivät Hautalan synkkiä arvioita hyökkäyksen todennäköisyydestä.

Hän muistelee Kaliforniassa joulukuun alussa järjestettyä puolustuspolitiikkaan keskittyvää Reagan-foorumia, jossa hän puhui useiden kongressin edustajien kanssa.

”Siellä sanoin, että jos Venäjä aloittaa sotilasoperaation, se kohdistuu nimenomaan Kiovaan. Venäläistä ajattelua tuntevalle oli selvää, että strateginen tavoite on koko Ukrainan suunnan ja olemuksen muuttaminen. Ei sitä voi tehdä muualla kuin pääkaupungissa”, Hautala sanoo.

” ”Tämä on pahin tilanne, jossa olen urallani ollut.”

Hän siirtyi Washingtoniin suoraan Moskovan-suurlähettilään tehtävistä ja on ollut Venäjä-taustansa vuoksi varsin kysytty mies. Ajasta suurin osa menee nyt yhteydenpitoon: Valkoiseen taloon, ulkoministeriöön, puolustusministeriöön, kongressiin.

”Tämä on pahin tilanne, jossa olen urallani ollut, eikä vertaudu mihinkään, mitä olen kokenut”, Hautala sanoo. ”Tätä ajattelen aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä.”

Hautala oli nuori virkamies, kun WTC-iskut tapahtuivat vuonna 2001. Niiden vaikutus oli suuri, mutta se jäi kuitenkin rajallisemmaksi kuin käynnissä olevan kriisin.

”Ei ole enää kyse pelkästä Ukrainan sodasta. Venäjä ei ole tyytyväinen kylmän sodan jälkeiseen maailman tasapainoon, vaan se hakee uutta. Nyt on kyse siitä, millaiseksi tämä tasapaino muodostuu.”

Euroopan nopeasti muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne on nostanut Suomen Yhdysvalloissa täysin poikkeukselliseen valokeilaan.

Amerikkalaismedioissa on käsitelty runsaasti Suomen asemaa, ja Putin-kuiskaajana tunnettu presidentti Sauli Niinistö on ollut kysytty haastateltava.

Vielä enemmän tapahtuu kuitenkin pinnan alla. Paljon kysytään taustakeskusteluja ymmärryksen ja tiedon lisäämiseksi. Vaikka tilanne on karu, nyt on mahdollisuus tuoda Suomen viestiä ainutlaatuisella tavalla esiin.

Yksi keskeisistä viesteistä liittyy sotilasliitto Natoon ja sen avoimien ovien politiikkaan. Hautala ei ole tavannut ketään, joka olisi suhtautunut Suomen mahdolliseen jäsenhakemukseen kielteisesti.

”Pääviesti on se, että kyseessä on Suomen oma päätös. Osa pitäisi Suomen jäsenyyttä selvästi myönteisenä. Eivät kaikki siitä innostuneita ole, mutta ketään en ole tavannut, joka olisi suoranaisesti Nato-jäsenyyden tavoittelua vastaan.”

Mikko Hautalan mielestä valtaenemmistön konsensus on, että Yhdysvaltojen täytyy globaalina suurvaltana pystyä kiinnittämään huomiota Eurooppaan ja Aasiaan. ”Euroopan jättäminen heitteille tarkoittaisi myös Yhdysvaltain valta-aseman heikentämistä tai siitä luopumista.”

Suomessa on viime viikkoina keskusteltu paljon niin sanotuista turvatakuista. Yleisin kysymys on tämä: Jos Suomi päättäisi hakeutua Naton jäseneksi, voisiko se neuvotella Yhdysvaltojen kanssa turvatakuista hakemusprosessin ajaksi?

Turvatakuu tarkoittaisi sitä, että Yhdysvallat puolustaisi Suomea tarvittaessa Venäjän aggressiolta.

Hautala ei oikeastaan pidä kysymystä turvatakuista relevanttina tai sellaisena, mitä hänen olisi järkevää tai edes mahdollista pyrkiä ajamaan.

”Todellisuus ei tunne tällaisia turvatakuita. Nämä ovat isoja poliittisia kysymyksiä myös Yhdysvalloissa. Tässä maassa sodasta ja rauhasta päättää senaatti. Ei ole mahdollista juridisesti sopia tällaisesta asiasta parlamentaarisen kontrollin ohi.”

Kriisin aikana jotkut ovat muistelleet Yhdysvaltojen Ruotsille myöntämiä ”salaisia turvatakuita” kylmän sodan aikana. Yhdysvaltoja on kuvattu Ruotsin salaiseksi suojelusenkeliksi.

”En voi tietää, mitä Ruotsille on tuolloin sanottu, mutta minusta on selvää, että tässä ei voi olla juridisesti sitovia elementtejä”, Hautala sanoo.

Hän huomauttaa, että tukea voi kyllä saada, vaikkei siitä olisikaan kirjallista molempien osapuolten hyväksymää sopimusta. Yhdysvallat avustaa Ukrainaakin monin tavoin, vaikka mitään pakkoa siihen ei ole. Sotilaita se ei ole lähettänyt vedoten muun muassa ydinsodan uhkaan, jos sota äityisi Venäjän ja Yhdysvaltojen väliseksi.

Hautala kieltäytyy vastaamasta kysymykseen siitä, voisiko Suomi saada Venäjän hyökätessä laajempaa sotilaallista apua kuin mitä Ukrainalle on herunut.

”Tämä on hyvin spekulatiivinen kysymys, ja siihen on mahdoton vastata. Tarkka konteksti juuri tapahtumahetkellä vaikuttaa avun muotoon.”

” ”USA näkee, tunnistaa ja tahtoo vahvaa suhdetta Suomen kanssa.”

Suurlähettilään mielestä keskeistä on nyt se, että USA on sitoutunut kahdenväliseen suhteeseen kaikissa tilanteissa.

”USA näkee, tunnistaa ja tahtoo vahvaa suhdetta Suomen kanssa”, Hautala sanoo. ”Olennaista on se, että Yhdysvallat on kiinnostunut Suomen ja ympäröivän alueen vakaudesta.”

Presidentti Sauli Niinistö puhui Valkoisen talon vierailunsa jälkeen siitä, kuinka nyt käynnistetään prosessi puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi. Sittemmin on arvuuteltu, sisältyvätkö siihen kenties myös Nato-jäsenyyden pohjatyöt. Hautalan mukaan vastaus on ei.

”Minun tiedossani ei ole Nato-jäsenyyden pohjatyötä, vaan kyse on nimenomaan kahdenkeskisen yhteistyön lisäämisestä. Tämä ei kytkeydy Natoon”, Hautala sanoo.

Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys on kuitenkin eittämättä asia, joka Yhdysvalloissa on nyt suuren mielenkiinnon kohteena. Sauli Niinistö kävi itse asiaa kommentoimassa amerikkalaismedioissa, ja vastikään maanantaina entinen pääministeri Alexander Stubb jakoi näkemyksensä amerikkalaisen CNBC-kanavan haastattelussa.

Stubb totesi, että Suomen ei olisi viisasta tavoitella Nato-jäsenyyttä juuri nyt. Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson totesi tiistaina samansuuntaisesti, että Ruotsin liittyminen Natoon horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta.

”Tämä ei ole huono ajatus”, Hautala muotoilee. ”Juuri nyt meillä on huonosti näköalaa eteenpäin. On vaikea nähdä kuukauden päähän, missä ollaan.”

Hän muistuttaa, että Natoon liittyminen on iso asia, jolla on kauaskantoisia seurauksia.

”Liittoutuminen ei ole geopoliittinen burana nykyiseen päänsärkyyn, vaan siinä viritetään elimistö pysyvästi uuteen asentoon”, Hautala sanoo.

Jäsenhakemusta ei siis pitäisi laittaa sisään vain siksi, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Pitäisi miettiä pidemmällä tähtäimellä, mitä kaikkea jäsenyydestä Suomelle seuraisi.

Lue lisää: Suomen liittyminen Natoon olisi Venäjälle ensisijaisesti arvovalta­tappio, arvioi asian­tuntija – Mitä kaikkea sotilasliittoon liittyminen muuttaisi?

Hautala korostaa, ettei Suomi ole ”ajolähtötilanteessa” tai edes lähellä sellaista. On hyvin aikaa harkita, mitä tehdään – ja juuri siihen Suomen arvostus Yhdysvalloissa ja maailmalla perustuu, Hautala näkee.

”Harkinta, havainnointi, punnitseminen. Se tuottaa syvää uskottavuutta, jonka vuoksi kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä. Suomea ei nähdä geopoliittisena hosupetterinä.”

Toinen asia, johon Suomen arvostus rakentuu, on uskottava puolustus. Se erottaa Suomen esimerkiksi Ruotsista.

”Vahva kansallinen puolustus on kaiken a ja o. Siitä eliitti meidät tuntee, siitä meitä arvostetaan. Olemme kaukonäköisesti varautuneet tällaisiin ikäviin kehityskulkuihin.”

Hautala on seurannut entisen asemapaikkansa Venäjän viime vuosien kehitystä synkin mielin, kun maa on lipunut yhä syvemmälle autoritäärisyyteen. Hänen mukaansa maassa on nyt nähtävillä selvästi totalitaarisia piirteitä.

Vielä pari vuotta sitten hän oli Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa sitä mieltä, että Putin ei ole diktaattori. Muutama viikko sitten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden käytti Putinista juuri tätä termiä.

”On selvää, että yksinvaltaiset piirteet ovat vahvistuneet. Ainekset ovat olleet aina samat, mutta pitoisuudet ovat nyt erilaiset kuin aiemmin. Happoa on tullut lisää. Ja suunta jatkuu – suunta on hyvin synkkä myös sisäisessä mielessä.”

Juuri nyt lähetystössä yritetään suunnata katsetta jo eteenpäin. Monien huomio on vielä sodassa ja humanitaarisessa kriisissä, mutta jossain vaiheessa taloudelliset seuraukset nousevat keskiöön.

”Tämän kriisin seuraus tulee olemaan taloussuhteiden siirtyminen tänne. Venäjän kauppa tulee menemään rajusti alaspäin, ja jostain se markkina on haettava. En näe parempaa paikkaa kuin Yhdysvallat, jossa talous kasvaa ja joka on jo se tärkein markkina.”

Hautalan nimi on vilahdellut viime viikkoina suomalaismediassa myös sisäpoliittisista syistä, mahdollisen presidenttiehdokkaan roolissa.

Hautala myöntää, että on saanut ”kehotuksia, kannatusta ja tukea”. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa enempää.

Voisitko olla kiinnostunut?

”Keskityn tähän työhön.”

Et kuitenkaan sano ei?

”En ajattele asiaa. Minä ajattelen tätä työtä.”

”Työn ja asemapaikan mielekkyys tulee siitä, miten mielekkäästi voi tehdä Suomen puolesta töitä. Tämä oli mahdollista Moskovassa ja se on mahdollista Washingtonissa.”