Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsin hakeminen Naton jäseneksi nyt horjuttaisi nykyistä turvallisuustilannetta Euroopassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

"Jos Ruotsi nykyisessä tilanteessa päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä, se horjuttaisi tätä aluetta ja loisi jännitteitä", Andersson sanoi tiistaina.

Hän sanoi myös, että Ruotsi seuraa Suomessa käytävää Nato-keskustelua tiiviisti.

Andersson ja pääministeri Sanna Marin ovat lähettäneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille kirjeen, jossa painotetaan EU:n roolia turvallisuuden takaajana. Asiasta kerrottiin valtioneuvoston tiedotteessa tiistaina.

Kirjeessä painotetaan, että EU:n solidaarisuus ja sitoutuminen keskinäisen avunannon lausekkeeseen (artikla 42.7) korostuu entisestään muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Tämä artikla velvoittaa EU:n jäsenmaita auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin toista jäsenmaata, joka on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Lisäksi kirjeessä korostetaan sitä, että EU-johtajien tulee olla hyvin yhtenäisiä ja selkeitä sen suhteen, että EU on jäsenilleen myös turvallisuusyhteisö.

EU-maiden johtajat kokoontuvat tämän viikon lopussa EU:n huippukokouksen. Kokouksessa valmistellaan julkilausumaa, jossa muun muassa korostetaan vahvempia investointeja Euroopan puolustukseen.

Ruotsin sosiaalidemokraatit kokoontuivat maanantai-iltana keskustelemaan turvallisuustilanteesta. Kokouksen jälkeen valtiovarainministeri Mikael Damberg kertoi ruotsalaismedialle, että puolue pitää kiinni kielteisestä Nato-kannastaan.

”Me emme ole tehneet uusia päätöksiä. Hallituksen turvallisuuspoliittinen linja ei ole muuttunut”, Damberg sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan.

Sosiaalidemokraattisessa puolueessa käydään nyt keskustelua Natosta, mitä Damberg pitää hyvänä asiana. Ministerin mukaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen on tehtävä uusi turvallisuuspoliittinen analyysi. Hän ei kuitenkaan halunnut spekuloida, voisiko sosiaalidemokraattien kanta Nato-jäsenyyteen muuttua.

”Hallituksen turvallisuuspoliittinen linja pysyy, eivätkä sosiaalidemokraatit ole muuttaneet kantaansa. Mutta on hyvä, että asioista keskustellaan. Olemme uudessa eurooppalaisessa turvallisuustilanteessa, ja silloin kaikista asioista on keskusteltava”, hän kuvaili DN:n mukaan.

Ruotsin pääministeri ja puolustusministeri vierailivat Suomessa lauantaina ja tapasivat kollegansa sekä Suomen presidentti Sauli Niinistön.

Tuolloin Suomen pääministeri Sanna Marin kertoi Suomen ja Ruotsin syventävän yhteistyötään Naton kanssa.

Ruotsin TV4 kysyi maanantai-iltana ministeri Dambergilta, miten Ruotsi toimisi, jos Suomi päättäisi hakea Naton jäsenyyttä.

”Jokainen maa tekee omat päätöksensä, se on periaate, jota olemme korostaneet myös Venäjälle. Me teemme omat turvallisuuspoliittiset päätöksemme. Niin tekee myös Suomi, ja me kunnioitamme sitä suuresti. Suomella ja Ruotsilla on ainutlaatuinen suhde ja yhteistyö”, Damberg vastasi.

HS:n haastattelemien ruotsalaisasiantuntijoiden mukaan Ruotsi saattaisi muuttaa Nato-linjaansa nopeastikin, jos esimerkiksi Suomi päättäisi hakea jäsenyyttä. Nato-jäsenyyden kannatus on ollut nousussa sekä Suomessa että Ruotsissa Venäjän hyökkäyksen jälkeen.