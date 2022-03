Tavio on aiemmin suhtautunut jäsenyyden hakemiseen kielteisesti mutta pitänyt oven sille auki niin sanotun Nato-option mukaisesti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ville Tavio kertoo kääntyneensä kannattamaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla.

Tavio on aiemmin suhtautunut jäsenyyden hakemiseen kielteisesti mutta pitänyt oven sille auki niin sanotun Nato-option mukaisesti.

Hän sanoi viimeksi helmikuussa HS:lle, ettei Nato-jäsenyyttä ole muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta huolimatta syytä nyt harkita. Asiaa kysyttiin juuri ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan, kun tilanne oli jo kärjistynyt.

”Olin henkilökohtaisesti ajatellut sitä asiaa niin, että siinä on pieni benefit of the doubt Venäjälle: Jos Venäjä ei kuitenkaan lähde sotaan, niin maailmantilanne ei välttämättä sitä Nato-jäsenyyttä ikään kuin edellytä”, Tavio sanoo nyt.

”Jouduin sitten heti harkitsemaan sen kantani uusiksi. [...] Suomi on kaikkea muuta kuin liittoutumaton, ja minun mielestäni on ihan turhaa enää puhua siitä, että pysyisimme jotenkin liittoutumattomana, kun ei sitä maailmaa enää ole olemassa.”

Tavio sanoo luottavansa, että valtionjohto selvittää jäsenyyden riskejä esimerkiksi liittyen Venäjän mahdollisiin vastatoimiin.

Asiassa pitää edetä rauhallisella harkinnalla, hän sanoo.

”On kysymys itsessään, onko koko Nato valmis ottamaan Ukrainan sodan aikana lisäjäseniä. Sitähän varmaan selvitetään.”

Perussuomalaiset puolueena on linjaamassa omaa kantaansa Nato-kysymykseen lähiaikoina. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra viestitti viikonloppuna, että jos ja kun Suomen turvallisuuspolitiikka vaatii päivitystä, perussuomalaiset on valmis ripeään vastaukseen.

Tavio korostaakin, että hän puhuu vain omasta linjastaan, ei puolueen. Hän sanoo kuitenkin uskovansa, että moni puoluetovereista on kallistumassa jäsenyyden kannalle.

”Uskon, että heitä on monia, koska tilanne tosiaan muuttui kertaheitolla. Natossa on myös haittoja, mutta nyt täytyy huomata, että tässä tilanteessa hyödyt ylittävät jo haitat.”