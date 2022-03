Everstiluutnantti Joakim Paasikivi selittää Ukrainan sodan käänteitä ruotsalaisten olohuoneissa. Hänen isänsä isoisä oli Suomen presidentti J. K. Paasikivi, jonka ulkopoliittinen linja kaipaa pojanpojanpojan mielestä päivitystä.

Tukholma

Ruotsalainen upseeri vastasi kysymykseen sen kummemmin miettimättä. Sanoi mitä ajatteli.

Tietysti Suomen ja Ruotsin pitäisi mennä Natoon, hän vastasi.

Oli lokakuu 1996, ja television kuvausryhmä haastatteli suomalaisia ja ruotsalaisia upseereita Niinisalossa, jossa järjestettiin sotilastarkkailijoiden koulutusta.

Suomalaiset sotilaat tyrmistyivät. Ei tuollaisia ole syytä lähteä kyselemään upseereilta.

”Se oli minusta vähän huvittavaa, mutta minusta oli selvää, että kuvausryhmä saa kysyä, mitä he haluavat”, sanoo ruotsalainen upseeri Joakim Paasikivi nyt, 26 vuotta myöhemmin.

”Minun käsitykseni oli silloin ja on yhä, että meidän pitäisi hakeutua Natoon, koska pienten maiden on vaikea selviytyä yksin”, Paasikivi, 61, jatkaa.

Silloin hän oli kapteeni, nyt everstiluutnantti. Ja televisiokameroiden edessä hän puhuu edelleen suoraan. Venäjän hyökkäyksen jälkeen Paasikivi on esiintynyt lähes päivittäin Ruotsin televisiokanavilla, radiossa ja lehdissä, joissa hän on avannut ruotsalaisille Ukrainan sodan kulkua.

Paasikivi työskentelee strategian opettajana Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa. Asepalveluksen hän on suorittanut molempien maiden kansalaisena sekä Suomessa että Ruotsissa.

Suomalaisen korvaan hänen nimensä kuulostaa tietysti tutulta. Hänen koko nimensä on Joakim Kusti Paasikivi. Hänen isänsä isoisällä oli melkein sama nimi: Juho Kusti Paasikivi.

Joakim Paasikivi olisi voinut jäädä jo eläkkeelle, mutta hän halusi vielä jatkaa palveluksessa.

J. K. Paasikivi on Suomen historian keskeisimpiä poliitikkoja, joka toimi muun muassa lähettiläänä Tukholmassa ja Moskovassa, rauhanneuvottelijana sekä pääministerinä ja presidenttinä.

Suomen ja Neuvostoliiton välisten sotien jälkeen Paasikivi muovasi pääministerinä Suomen uuden ulkopoliittisen linjan, jossa entisestä vihollisesta piti tehdä ystävä. Paasikivi kuvasi ajatteluaan päiväkirjassaan näin:

”a) Suomen ulkopoliittinen probleemi on Venäjä ja suhteemme siihen. Kaikki muut ovat poliittisesti toisarvoisia.

b) Hyvät ja ystävälliset välit Neuvosto-Venäjään.

c) Konflikteja vältettävä.

d) Suomen on kartettava Venäjän-vastaista ja Venäjälle vihamielistä politiikkaa. Suomen ulkopolitiikka ei saa olla Venäjän-vastaista eikä Venäjälle vihamielistä.

e) Tähän on pyrittävä, huolimatta pettymyksistä, joita olemme saaneet ja saamme kokea.”

Presidentti Juho Kusti Paasikivi.

Suomi kulki Paasikiven viitoittamalla linjalla vuosikymmeniä. Myöhemmin linja kehittyi Paasikiven-Kekkosen linjaksi, jonka ydin oli sama: tavoitteena oli karttaa Venäjän-vastaista politiikkaa.

Joidenkin arvioiden mukaan Suomi luopui Paasikiven-Kekkosen linjasta vasta vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Ukrainan Krimin.

Tuolloin Suomi päätti osallistua EU:n yhteisiin Venäjän-vastaisiin pakotteisiin.

Helmikuun 24. päivä vuonna 2022 Venäjä aloitti laajat sotatoimet Ukrainassa.

Ja nyt Suomi on osallistunut entistä kovempiin pakotteisiin, sulkenut ilmatilansa Venäjältä ja lähettänyt aseita Ukrainalle, joka taistelee Venäjää vastaan.

Paasikiven linja on saanut kyytiä, mutta sen ensimmäinen kohta on entistäkin olennaisempi:

Suomen ulkopoliittinen probleemi on Venäjä ja suhteemme siihen. Kaikki muut ovat poliittisesti toisarvoisia.

Vaikka nyt on tehty Venäjän vastaisia linjauksia, Suomen on yhä tarkkaan pohdittava, miten Venäjä sen valintoihin reagoi.

Joakim Paasikiven elämässä J. K. Paasikivi on ollut aina läsnä.

Hänen kuvansa roikkui kodin seinällä Tukholman keskustassa. Hänen kuvansa oli myös kymmenen markan seteleissä, joilla maksettiin kesälomilla Ahvenanmaan-mökillä ja joita Paasikivi sai armeijan päivärahoina Dragsvikissä. Hän eli isän tarinoissa.

”Hän oli hahmo, ilmiö, joka oli aina läsnä”, Joakim Paasikivi kuvailee.

Joakim Paasikivi syntyi vuonna 1960, joten hän ei ehtinyt tavata vuonna 1956 kuollutta isoisoisäänsä. Hänen isänsä Juhani Paasikivi kuitenkin tapasi presidenttiä usein ja vietti muun muassa kesän 1949 Kultarannassa presidentin kesäasunnolla. Hän oli isoisänsä kanssa myös kirjeenvaihdossa ja on kuvannut häntä sijaisisäkseen, koska hänen oma isänsä oli kaatunut sodassa.

Eräässä kirjeessään huhtikuussa 1948 presidentti kirjoittaa pojanpojalleen:

”Paljon on minulla ollut raskasta taakkaa ja työtä ja edelleen on, mutta minä olen aina löytänyt huvini siitä tehtävästä, mikä minulla on ollut täytettävänä ja suoritettavana, on se sitten miten raskas ja hankala tahansa --- Ja kun katselen elämääni taaksepäin en haluaisi asian toisin olevankaan.”

Valtioneuvos J. K. Paasikivi ja ulkoministeri Väinö Tanner junassa matkalla neuvotteluihin Moskovaan 1. marraskuuta 1939. Neuvotteluista huolimatta Suomen ja Neuvostoliiton välinen talvisota syttyi 30. marraskuuta. Sota päättyi 13. maaliskuuta 1940.

Juhani Paasikiven isä, presidentin poika Juhani Paasikivi vanhempi kaatui everstiluutnanttina sodassa vuonna 1942. Hänen vaimonsa oli ruotsalainen Märtha Nyström, joka miehensä kuoleman jälkeen muutti poikansa kanssa Suomesta Ruotsiin. Juhani Paasikivi oli tuolloin 14-vuotias.

Joakim Paasikiven äiti puolestaan on kotoisin Virosta, josta hän pakeni Neuvostoliiton miehitystä Ruotsiin vuonna 1944. Hänen äitinsä, Paasikiven isoäiti ei päässyt pakoon, vaan joutui Siperiaan.

”Voi siis sanoa, että minulla ei ole ollut erityisen myönteinen käsitys Venäjästä. Olen aina tiennyt, että Suomen rajan toisella puolella voi olla vaarallista”, Joakim Paasikivi sanoo.

Paasikivi antaa haastattelua HS:lle varhain tiistaiaamuna Washingtonista, jossa hän ja hänen oppilaansa maanpuolustuskorkeakoulusta vierailevat National Defence Universityssä ja paikallisissa ajatushautomoissa. Sieltä hän jatkaa Tarton Baltic Defence Collegeen ja palaa viikonlopuksi Tukholmaan. Ensi viikolla esiintymiset jatkuvat Ruotsin mediassa.

Joakim Paasikivi vieraili osana Washingtonin-matkaansa Arlingtonin sotilashautausmaalla, jonne on haudattu yli 400 000 Yhdysvaltain sodissa palvellutta ihmistä.

Päivät ovat pitkiä, mutta se ei haittaa, koska ”nyt on tosi kyseessä”.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on paljastanut, että maan asevoimat eivät olleetkaan niin mahtavat kuin Ruotsissa ja Suomessa on pelätty, Paasikivi sanoo. Venäjä ei ole saavuttanut asettamiaan tavoitteita. Paraatimarssi Kiovaan ei onnistunutkaan parissa päivässä.

”Ja Ukraina on taistellut paljon tehokkaammin kuin uskoimme”, sanoo Paasikivi, joka on toiminut ukrainalaisten upseerien kouluttajana Virossa.

Paasikiven mukaan on kuitenkin muistettava, että vaikka Venäjällä on ongelmia, sen armeija etenee jatkuvasti.

”Sodan dynamiikka on kyynisesti ajatellen se, että Ukrainalle on tärkeää hävitä mahdollisimman hitaasti, jotta tilanteen jatkamisesta tulee Venäjälle kestämätöntä. Venäjälle tulee tappioita, minkä lisäksi maan talous on joutumassa vapaaseen pudotukseen, ja vaikka Venäjällä on paljon joukkoja, niitä ei ole loputtomasti.”

Suomen ja Ruotsin on nyt tärkeää kerätä tietoja Venäjän joukkojen toiminnasta. Vaikka Paasikiven mukaan Venäjän uhka Suomelle ja Ruotsille on nyt matala, joidenkin vuosien päästä tilanne voi olla toinen.

”Ongelma on se, että venäläiset oppivat myös. He kehittävät sotatekniikkaansa ja strategiaansa. Jos Venäjän johdossa ei tapahdu ratkaisevia muutoksia, ja se saa jatkaa valitsemallaan tiellä, uhka meitä kohtaan kasvaa.”

Lause on kaiverrettu Mannerheimintien varrella seisovaan J. K. Paasikiven muistomerkkiin sekä suomeksi että ruotsiksi:

”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.”

Niin Paasikivi kuvasi Suomen ulkopolitiikan ydintä puheessaan itsenäisyyspäivänä 1944, muutama kuukausi jatkosodan päättymisen jälkeen.

Se on yksi Suomen historian tunnetuimmista sitaateista, ja sen merkitystä myös Joakim Paasikivi on viime aikoina miettinyt.

Presidentti Paasikiven linjassa tosiasioiden tunnustaminen tarkoitti sitä, että Venäjää ei tulisi suututtaa.

”Näen, että hän tarkoitti myös sitä, että Venäjän heikkouksiin ei tulisi iskeä, koska Venäjä ei ole koskaan niin vahva kuin luulemme, mutta ei myöskään koskaan niin heikko kuin luulemme”, Paasikivi sanoo.

Everstiluutnantti Paasikiven linjassa tosiasioiden tunnustaminen tarkoittaa sitä, että turvallisuuspoliittinen todellisuus on nyt toisenlainen kuin sotien jälkeen, toisenlainen kuin silloin, kun hänen isoisoisänsä oli Suomen presidentti.

”Venäjä tulee aina olemaan paikallaan, mutta me emme ole enää niitä yksittäisiä pieniä maita Venäjän naapurissa, vaan meillä on Euroopassa Nato sotilaallisena voimana ja EU taloudellisena voimana. Siksi meidän pitäisi olla mukana myös Natossa.”

Paasikiven mukaan tosiasioiden tunnustaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on tunnustaa, kun tosiasiat muuttuvat.

Joakim Paasikivi on lukenut paljon presidentti Paasikiven tuotantoa. Hänen lempisitaattinsa ei kuitenkaan ole tuo kuuluisa lause.

Hänelle tärkein on sitaatti Paasikiven päiväkirjoista, kun hän kertoo partiolaisten marssin seuraamisesta.

Paasikivi siteeraa ulkomuistista: ”Partiolaisten ohimarssi. 45 minuuttia. Ajatus: Tämä on raskasta.”

Paasikiven mukaan presidentti kuvaa sitä, miten laaja-alaista poliitikon työ on. Se ei ole vain suurvaltapolitiikkaa, vaan tärkeää on olla lähellä kansaa. Katsoa kun partiolaiset marssivat. Olla osa kansaa.

”Siinä kiteytyy minusta jotain olennaista myös siitä, miten eri tavoilla presidentti voi toimia. Katso vaikka Putinia ja Zelenskyitä.”

Joakim Paasikivi halusi tehdä asepalveluksensa Suomessa. Ruotsinkieliselle Paasikivelle luonteva valinta oli ruotsinkielinen Uudenmaan prikaati. Komentokieli oli sielläkin suomi, mistä syntyi aluksi hankaluuksia. ”En aluksi ymmärtänyt, mitä asento ja lepo tarkoittivat, mutta seurasin, mitä kaverit ympärillä tekivät.”