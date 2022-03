Mitä tehdä EU:n kasvaville puolustus- ja energia­menoille? Esillä on ajatuksia rahoittaa ne yhteis­velalla ja laskea ne pois velka­säännöistä

Parlamentissa on myös herännyt ajatus ohjata elvytysvälineen nostamatta jääneitä luottoja uusiin tarkoituksiin.

Euroopan unionin päättäjät joutuvat keskustelemaan jo tämän viikon lopulla huippukokouksessaan Pariisin Versaillesissa, miten kaikki Ukrainan sodasta seuraavat kustannukset rahoitetaan.

Esillä on jälleen se, että jäsenmaat ottaisivat yhdessä velkaa kuten silloin, kun ne sopivat yhteisestä elvytyksestä koronapandemian takia.

EU-mailla on tarve lisätä puolustusmenoja, minkä lisäksi jäsenmaat haluavat vähentää mahdollisimman nopeasti Euroopan riippuvuutta Venäjältä tulevasta energiasta. Tämän päälle Eurooppa on avattu ukrainalaisille pakolaisille, joita on siirtynyt unioniin jo yli kaksi miljoonaa, ja määrä kasvaa koko ajan.

Energian lisäksi myös muiden keskeisten raaka-aineiden hinnat nousevat, ja EU saattaa joutua esimerkiksi avustamaan viljelijöitä aiempaa enemmän.

Uutistoimisto Bloomberg pitää mahdollisena, että EU-johtajille tulee jo huippukokoukseen esitys uudesta yhteisestä velanotosta markkinoilta.

Epävirallinen huippukokous pidetään torstaina ja perjantaina Versaillesissa Pariisissa. Suomesta mukana on pääministeri Sanna Marin (sd).

Suomessa yhteinen EU-velka elvytyksen rahoittamiseksi herätti paljon vastustusta. Yhteensä 750 miljardin euron elpymispaketti on tarkoitettu rahoittamaan erityisesti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota ja uudistamaan EU:n taloutta pandemian jäljiltä.

Paketin oli tarkoitus olla kertaluontoinen. Erityisesti eteläisen EU:n päättäjät ovat koko ajan tuoneet esiin, että EU voisi huoletta jatkaa samalla mallilla tulevaisuudessakin.

EU-parlamentissa esiin on noussut ajatus, että elpymispaketin vielä käyttämättä olevaa osuutta voitaisiin suunnata nyt tarvittaviin investointeihin. Osa elvytyspaketista on luottoja, joita maat eivät ole nostaneet odotetulla tavalla. Arvion mukaan kaikkiaan 220 miljardia euroa olisi irrotettavissa, jos elpymissuunnitelman säännöistä joustettaisiin.

Parlamentissa on myös laskettu, että EU:n vuosittaisessa budjetissa olisi tälle vuodelle käyttämätöntä varausta 4,2 miljardia euroa, joka voitaisiin ohjata yhteisiin menoihin.

Bloombergin mukaan yksi vaihtoehto uudelle yhteiselle velkajärjestelylle olisi ottaa mallia ensimmäisenä koronakeväänä tehdystä 100 miljardin euron lainaohjelmasta (Sure), josta jäsenmaat saivat halutessaan hakea lainaa työllisyystoimien tukemiseksi.

Myös parlamentissa on ajatuksia Suren kaltaisesta järjestelystä, mutta niin, että lainojen lisäksi ohjelma sisältäisi suoria avustuksia kuten Next Generation EU -elvytyspaketti.

Yhteisen velan lisäksi EU:ssa on alkamassa keskustelu siitä, pitäisikö EU-maiden kasvu- ja vakaussopimuksen velkasääntöjen joustaa niin, että kansallisia puolustusinvestointeja ja muita strategisia investointeja ei otettaisi niissä huomioon.

Pandemian takia säännöt pantiin syrjään tämän vuoden loppuun asti, mutta alkaa näyttää siltä, ettei niihin palata vielä pitkään aikaan.

Sääntöjen mukaan jäsenmaan budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta ja julkisen velan pitää olla alle 60 prosenttia suhteessa jäsenmaan bruttokansantuotteeseen.

Hollannin tuore valtiovarainministeri Sigrid Kaag sanoi Financial Timesissa sunnuntaina, että puolustusmenojen tai vihreiden investointien siirtäminen velkasääntöjen ulkopuolelle sisältää huomattavia riskejä muun muassa maiden liiallisen velkaantumisen näkökulmasta.

Kaag ei lämpene myöskään sille, että EU ottaisi jälleen yhteistä velkaa. Hänen mukaansa nyt ei kannata hosua voimaan päätöksiä, joiden seuraukset ovat pysyviä.

Hollanti kuuluu EU:n ”nuukiin”, jotka ovat korostaneet jäsenmaiden velkakestävyyttä ja sitä, että velkasääntöjä voidaan muokata, mutta niiden on syytä olla olemassa. Suomi on ollut samoilla linjoilla.