Venäjän hyökkäys avaa uusia rahahanoja Puolustusvoimille jopa satojen miljoonien eurojen edestä. Armeija tarvitsee enemmän upseereita mutta myös siviilejä ollaan palkkaamassa lisää.

Venäläisten logistiikka, koordinointi ja operaatioiden toteuttaminen Ukrainan sodassa ovat sujuneet kangerrellen, sanoo puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen. Myös Ukrainan maanpuolustustahto ja suorituskyky on arvioitu alakanttiin, hän arvioi.

Kivinen johtaa Suomen puolustusvoimia historiallisessa tilanteessa. Suomi katsoo, kun naapurissa käydään sotaa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja pani Suomen turvallisuuspolitiikan uuteen asentoon.

Kivinen ei halua ennakoida, miten sodassa käy eikä eritellä osapuolten virheitä tai menestystä. Hän pitää kuitenkin selvänä, että Venäjä pyrkii pääsemään tavoitteisiinsa mahdollisimman nopeasti.

”Ikävästi näyttää siltä, että voimankäyttö lisääntyy ja tällä pyritään murtamaan Ukrainan puolustus”, kenraali Kivinen sanoo.

Venäjän hyökkäyksestä koetetaan nyt lännessä saada kaikki mahdollinen oppi esiin. Tätä arviointia tehdään myös Suomessa.

Tarjolla on jo yli kahden viikon ajan ollut eturivin paikka seurata venäläisen sotataidon tasoa. Se on tarjonnut myös yllätyksiä: Venäjä on menettänyt paljon kalustoaan ja Ukraina saanut runsaasti aseapua lännestä.

Sodankäynti on ollut kovin perinteistä panssareiden vyörymistä ja tykkitulta kaupunkeihin. Mitään Venäjän ihmeaseita ei ole nähty. Sen sijaan ukrainalaisten vastarinta on ollut kovaa.

”Pitää muistaa, että meillä on aina ollut ymmärrys Venäjän asevoimista ja sen toiminnasta. Sitä analysoidaan nytkin tarkasti”, Kivinen sanoo.

”Vuoden 2014 jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä, me olemme tehneet merkittäviä toimia valmiudessamme ja reagoineet Venäjän sotilaallisiin toimiin myös lainsäädännöllisesti. Ja hyvä että näin teimme. Meillä on valmiudet toimia vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Olemme säädelleet jo pidempään valmiuttamme.”

Se on lausunto, jota hän ei juuri enempää avaa.

Kivisen mukaan hänelle ei lopulta tullut yllätyksenä, että kävi miten kävi. Venäjä oli jo pitkään harjoitellut Ukrainan rajan tuntumassa. Kun se viime vuonna myös jätti joukkoja ja kalustoa harjoitusalueille, tilanne alkoi muodostua poikkeukselliseksi.

”Silloin oli ennakoitavissa, että voimankäyttöä ei voi poissulkea”, hän sanoo.

”Venäjä on viidentoista viime vuoden aikana käyttänyt useasti sotilaallista voimaa naapurimaitaan kohti valtiollisten tavoitteidensa saavuttamiseksi”, Kivinen muistuttaa ja viittaa muun muassa Georgiaan.

” ”Kun tulee kriisi, joukko tiivistyy.”

Suomessa pelätään Venäjän sotilaallista uhkaa nyt enemmän kuin vuosikymmeniin, mutta samalla Suomen lähialueiden varuskunnat ovat tyhjentyneet, kun sotilaat on lähetetty Ukrainaan. Kivinen muistuttaa, että tilanne on tällainen rajaa lähellä olevissa tukikohdissa ”juuri nyt”.

Lähialueiden venäläissotilaita on ilmeisesti myös kuollut Ukrainassa merkittäviä määriä.

”Sotaan kuuluu tappioita. Todelliset luvut selviävät sodan päätyttyä. Ensimmäiset tiedot eivät ole koko totuus”, Kivinen toteaa.

Suomen varautumisesta kertoo se, miten viime vuosina Puolustusvoimat on voinut hankkia ja hankkii koko ajan lisää aivan kärkiluokan aseistusta: Hornetien ohjuksia ja raskaan raketinheittimen ammuksia, korkealle yltävää iltatorjuntaa, panssariajoneuvoja, uusia sotalaivoja ja tietysti F-35-hävittäjiä.

Niistä ensimmäiset on määrä saada Suomeen noin kolmen vuoden päästä.

Suomi on siis kaukana talvisodan malli Cajanderista, eli pelkästä kokardista lakissa. Ja tämän päälle moni merkki viittaa myös maanpuolustustahdon lisääntymiseen, vaikka siitä ei kaikkein tuoreinta tutkimustietoa vielä olekaan saatavilla. Kivistä puolustustahdon nousu ei yllätä.

”Kun tulee kriisi, joukko tiivistyy. Suomen maanpuolustustahto on kansainvälisestikin ollut aina korkealla tasolla. Vanhemmilla ihmisillä on historian vuoksi aina sitä ollut, mutta myös nuorilla on maanpuolustustahtoa. Heillä on halua puolustaa läheisiään ja Suomea”, Kivinen sanoo.

”Täytyy sanoa, että lukuisia yhteydenottoja on tullut reservistä. Se kertoo siitä, että viime kädessä meidän kansallinen voimanlähteemme on maanpuolustustahto.”

Kun Kivinen maanantaina avasi 239. maanpuolustuskurssin Säätytalolla, hän nosti esiin kolme teemaa, jotka hänestä ovat nyt ensiarvoisen tärkeitä. Ne ovat puolustuskyvyn vahvistaminen edelleen, hallinnonalojen yhteistyö ja puolustusyhteistyön tiivistäminen muiden maiden kanssa, erityisesti Ruotsin, Norjan ja Yhdysvaltojen.

Hän kertoi, että suunnitteilla on nykyisen materiaalin käyttövarmuuden parantaminen, uushankinnat, ampumatarvikkeet, kertausharjoitusten lisääminen ja jo puolustusselonteossa tunnistettu lisähenkilöstön tarve.

Kiinnostavaa olisikin, mitä esimerkiksi mainitut uushankinnat tarkoittavat, mutta Kivinen ei halua asiaa enempää tässä haastattelussa ruotia. Hän toteaa, että ei halua avata julkisuuden kautta asioita vaan haluaa käsitellä ne ensin poliittisten päättäjien kanssa.

Selvää on kuitenkin se, että ostoslistoja voidaan nyt puolustusministeriössä kirjoitella, sillä Venäjän hyökkäys avaa uusia rahahanoja Puolustusvoimille jopa satojen miljoonien eurojen edestä.

Tosin samaa rahaa käytetään myös koulutukseen, kuten kertausharjoituksiin. Viime vuosina, joita tosin korona on sotkenut, kertausharjoitusvuorokausia on ollut runsaat 100 000 vuodessa. Niiden määrä tulee nyt nousemaan, sanoo Kivinen.

Puolustusvoimat tarvitsee myös lisää upseereja.

Jo luutnantin koulutus vie kolme vuotta, mutta tarvetta on myös kapteeneille ja majureille. Esimerkiksi juuri kertausharjoituksia ei voida järjestää, jos niihin ei saa riittävästi kouluttajia. Heitä tarvitaan myös asevelvollisten kouluttamiseen.

Samoin kaikkien uusien asejärjestelmien käyttöönotto vaati pitkän ajan, jopa vuosia. Siksi lienee selvää, että Puolustusvoimat rekrytoi lähiaikoina ison määrän uusia tekijöitä, myös siviilipuolelta.

Koko Venäjän hyökkäyksen ajan valtionjohdon ja Puolustusvoimien viesti on ollut se, että Suomeen ei kohdistu nyt sotilaallista uhkaa.

Se kuuluu Kivisen äänessäkin.

”Ei kenenkään pidä itseensä uuvuttaa, ei tässä sellaista hätää ole. Tehtävät hoidetaan, mutta olen ehtinyt käydä hiihtämässäkin ja hoitaa pojanpoikaa.”

