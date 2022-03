Vihreiden sijaistavan puheenjohtajan mielestä ”nyt pitää asettaa turvallisuus ja ihmishenkien säästäminen kukkaronnyörien kiristelyn edelle”. Hän korostaa, ettei ota suoraan kantaa pääministerin lausuntoihin aiheesta.

Vihreiden mielestä Suomen ei tulisi tyrmätä EU:n yhteistä velanottoa tai muita vastaavia järjestelyjä, joilla rahoitettaisiin energia- ja puolustushankkeita Venäjän aloittamaan sotaan vastaamiseksi.

”Nyt pitää asettaa turvallisuus ja ihmishenkien säästäminen kukkaron­nyörien kiristelyn edelle”, vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela sanoo HS:lle.

Hallituspuolue vihreät on Suomelan lausuntojen perusteella eri linjoilla pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa. Suomela sanoo, ettei halua ottaa suoraan kantaa pääministerin lausuntoihin eikä arvioida mahdollisia näkemyseroja, vaan kommentoi vain oman puolueensa suhtautumista asiaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan EU:ssa suunnitellaan yhteistä velanottoa suurten hankkeiden rahoittamiseksi. Marin painotti keskiviikkona, että esitystä asiasta ei ole komissiolta tullut, mutta lähtökohtaisesti Suomi suhtautuu kielteisesti uusiin elpymispaketin kaltaisiin järjestelyihin.

”Tiedän, että tämänkaltaisia avauksia on viritelty. Jos ennakoisin Suomen kannanmuodostusta, niin yhteisiin menettelyihin suhtautuisimme huomattavan kriittisesti. Jos puhuisimme elpymisvälineen kaltaisesta avustusten kokonaisuudesta, tähän suhtautuisimme kielteisesti. Aika nopeasti pyrkisimme tämänkaltaiset välineet tyrmäämään”, Marin sanoi.

Pääministeri sanoi muistavansa hyvin elpymispakettia koskeneet eduskunnan kannat ja lausumat viime vuodelta. Eduskunta linjasi elpymispaketin hyväksymisen yhteydessä, ettei Suomi enää vastaisuudessa hyväksy vastaavia järjestelyjä.

Pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) eduskunnassa keskiviikkona.

Vihreiden mielestä ”olisi erikoista”, jos eduskunnan kantaa ei pystytä tarvittaessa tarkastelemaan uudelleen.

Suomelan mukaan eurooppalaiset energiasektorin pakotteet olisivat keskeinen keino Venäjän toimiin vastaamiseksi, mutta ne edellyttävät Euroopan mailta nopeita ja tuntuvia panostuksia korvaaviin energiamuotoihin.

”Sen rahan on tultava jostakin. Energiasektorin toimet ovat aivan keskeinen ei-sotilaallinen tapa heikentää Vladimir Putinin hallintoa ja vaikuttaa siten Ukrainan sodan ratkeamiseen. Ei keinovalikoimaa voi jättää käyttämättä sen takia, että kukkaronnyörit olisivat liian tiukalla”, Suomela perustelee.

Suomi saattaisi jälleen olla paketin nettomaksaja eli käytännössä rahoittaa heikompien eurooppalaisten talouksien investointeja.

Suomelan mukaan asiaa ei kuitenkaan voi tarkastella niin yksioikoisesti.

”Jos puhuttaisiin vaikkapa paketista, jossa olisi mukana sekä vihreän siirtymän vauhdittaminen että yhteisen puolustuksen vahvistaminen, niin on selvää, että Venäjän rajamaana Suomi saattaisi monilta osin olla myös hyötyvänä osapuolena. Jos puhutaan eurooppalaisen puolustusyhteistyön vahvistamisesta, siinä Suomi on kirkkaasti hyötyjänä. Ja tälle hyödylle on vaikea laskea euromääräistä arvoa, sillä kyse on Suomen turvallisuuden vahvistamisesta.”

Vihreiden mielestä ”nyt ei ole aika katsoa vain sitä, mitä viivan alle jää”.

”Toivon todella, että Suomen eduskunnalla on nyt valmius laittaa Suomen ja Euroopan turvallisuus muiden asioiden edelle. Euroopassa käydään sotaa”, Suomela sanoo.

Hänkin korostaa, ettei komissio ole vielä tehnyt esityksiä asiasta eikä vihreillä ole näkemystä siitä, minkälainen järjestelyn tulisi olla. Keskeistä Suomelan mielestä on, ettei Suomi lähtökohtaisesti sulje mitään EU:n talouspoliittisen yhteistyön muotoa pois.