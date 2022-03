Bryssel

Puolustusliitto Naton päämaja Brysselin keskustan ulkopuolella on valtava futuristinen rakennus, joka muodostuu kahdeksasta erillisestä siivestä. Rakennuksen piirtäneen arkkitehtitoimiston mukaan ne ovat kuin sormia, jotka on liitetty yhteen symboloimaan yhteenkuuluvuutta.

Yhdessä päämajan sormista istuu Viron Nato-suurlähettiläs Jüri Luik, joka edustaa Viron hallitusta Naton neuvotteluissa ja päätöksenteossa.

Luik oli yksi keskeisistä Viron päättäjistä jo silloin, kun Viro neuvotteli omasta Nato-jäsenyydestään. Se toteutui vuonna 2004 lähes kymmenen vuotta kestäneen prosessin jälkeen.

Luikin mukaan Viro olisi valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenhakemuksen nopeasti. Oleellista on, että Suomen itsensä on annettava Natolle selvä signaali siitä, että se haluaa jäseneksi.

”On suomalaisten ja Suomen johdon oma asia, haetaanko jäsenyyttä, eikä Viro anna siinä neuvoja. Mutta Viro tukisi Suomen jäsenyyttä vahvasti, ja Suomi täyttää kaikki jäsenyysehdot”, Luik sanoo.

Luikin mukaan Suomen on itse arvioitava, miten paljon Naton jäseneksi hakemisesta tulee ongelmia Venäjän kanssa.

”Itse henkilökohtaisesti arvioin, että sotilaallisia ongelmia siitä ei tule.”

Mihin tämä perustuu?

”Ajattelen niin, että Suomi on EU-jäsenyyden takia osa eurooppalaista yhteisöä niin henkisesti kuin eri rakenteiden kautta.”

Lue lisää: Viron pää­ministeri Kaja Kallas: Jos Suomi päättää liittyä Natoon, Viro tulee ratifioimaan ”salamannopeasti” – Marin tapasi Kallaksen Tallinnassa

Lue lisää: Olisiko Suomen tie Natoon läpi­huutojuttu? Jäsenyyden jarruna saattaa seistä yksi sotilasliiton vahvimmista maista

Naton päämaja Brysselissä.

Suomi ja Ruotsi ovat lisänneet yhteistyötä Naton kanssa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Maat osallistuvat nyt kaikkeen Naton Ukrainaan liittyvään yhteydenpitoon niin sanotun MSI-järjestelmän (Modalities for Strengthened Interaction) mukaisesti.

Se tarkoittaa esimerkiksi tehostettua tiedonvaihtoa ja toiminnan koordinointia.

”Suomi saa paljon tietoa Natolta, mutta siitä ei ole epäilystäkään, että kaikkea tietoa ei jaeta niille, jotka eivät ole jäsenmaita.”

Kaikilla jäsenmailla on Brysselin-päämajassa pysyvä edustusto. Myös kumppanimaa Suomella on erityisedustusto Natossa, mutta se sijaitsee tien toisella puolella, vastapäätä Naton yli 40-hehtaarista kampusta. Siinäkin näkyy yksi ero kumppanin ja jäsenen välillä.

JürI LUIKILLA on pitkä tausta ministerinä, diplomaattina ja poliitikkona. Hän on toiminut puolustusministerinä kolmessa hallituksessa, viimeksi Jüri Ratasin hallituksissa 2017–2021, ja ulkoministerinä Mart Laarin hallituksessa 1990-luvun puolivälissä. Lisäksi hän on ollut Viron suurlähettiläänä niin Moskovassa kuin Washingtonissa.

Luik valittiin vuoden 2019 vaaleissa Isamaa-puolueen ehdokkaana Viron parlamenttiin Riigikoguun, mutta hän jätti paikkansa kesken kauden ja siirtyi Nato-suurlähettilääksi.

Nato hyväksyi ensimmäiset itäblokin maat Puolan, Tšekin ja Unkarin jäsenikseen vuonna 1999. Siitä viiden vuoden päästä mukaan otettiin myös Baltian maat sekä Slovakia, Slovenia, Bulgaria ja Romania.

Luikin mukaan kaikki Naton tuolloiset jäsenmaat eivät olleet varauksetta Naton laajenemisen kannalla, mutta olennaista oli Yhdysvalloilta saatu tuki.

”Vladimir Putin oli vallassa jo vuonna 2002, mutta hän oli silloin vielä nuori presidentti, joten Venäjä ei ollut kovin aktiivisesti Viron jäsenyyttä vastaan. He protestoivat, tietenkin, mutta vain diplomaattisella tasolla.”

Tuolloin Yhdysvalloilla ja Venäjällä oli myös yhteinen tavoite: terrorisminvastainen taistelu vuonna 2001 tapahtuneen World Trade Centerin iskun jälkeen.

”Jälkikäteen arvioiden kyse oli hyvin lyhyestä hetkestä. Muutamaa vuotta myöhemmin Viron Nato-jäsenyys ei olisi enää onnistunut”, Luik sanoo.

”Puhumattakaan nykyhetkestä.”

Onko nyt siis Suomelle hyvä hetki hakea Naton jäseneksi, Euroopassa käytävän sodan aikana?

”En pysty vastaamaan tuohon. Jokaisella ajalla on ongelmansa ja haasteensa. On ollut aikoja, jolloin Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet olivat paremmat kuin nyt, mutta Suomen nykyistä ja Viron silloista tilannetta ei voi verrata. Meille kyse oli siitä, että liityimme uudestaan länteen EU- ja Nato-jäsenyyden kautta.”

Jüri Luikin mukaan Nato-jäsenyys on Virolle tärkeydeltään ”eksistentiaalinen”, olemassaoloon liittyvä kysymys.

”Jos emme olisi nyt Natossa, sillä olisi Virolle ja muille Baltian maille dramaattisia seurauksia.”

Luikin mukaan Virossa oli huolia yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa Donald Trumpin presidenttikauden alussa, mutta suuria muutoksia esimerkiksi Baltian saamassa tuessa ei lopulta tapahtunut. Yhdysvaltain nykyisen johdon Nato-aktiivisuudesta ei ole Ukrainan sodan jälkeen epäilyksiä.

Luik sanoo päätyönsä suurlähettiläänä olevan se, että Nato lisäisi läsnäoloaan Virossa ja että Natolla olisi tarjolla riittävästi joukkoja Viron puolustusta vahvistamaan.

”Suomi säilytti sodan jälkeen itsenäisyytensä, ja teillä oli se etuoikeus, että saitte kehittää omaa armeijaanne, joka on nyt yhteensopiva Naton kanssa. Me aloitimme tyhjästä, ja rakennamme omaa armeijaamme edelleen.”

Jos Suomesta tulee Naton jäsen, se liittyisi Naton komentorakenteeseen ja puolustussuunnitteluun sekä tulisi Naton turvatakuiden piiriin.

Lue lisää: Suomen liittyminen Natoon olisi Venäjälle ensisijaisesti arvovalta­tappio, arvioi asian­tuntija – Mitä kaikkea sotilasliittoon liittyminen muuttaisi?

Luikin mukaan karttaa katsomalla näkee toki, että Suomen jäsenyys nostaisi myös Viron turvallisuutta. Suomi ja Viro voisivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä ilmatilan valvontatehtävässä, mutta se olisi Suomen kansallisesta päätöksestä kiinni. Virolla ei ole omia hävittäjiä.

Viro käyttää puolustukseensa enemmän kuin Naton toivoman kaksi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, tarkalleen ottaen 2,4 prosenttia bkt:sta. Puolustuksen tärkein kehityskohde on maavoimat, mikä Luikin mukaan on saanut vain lisäpontta Ukrainan sodasta.

”Hyökkääjä tavoittelee maata ja maan hallintaa. Ukrainassa ei ole ollut kyse modernista sodankäynnistä kyberavaruudessa vaan panssari- ja miehistönkuljetusvaunuista.”

Suomi ja Viro ovat hankkineet maavoimilleen samanlaista kalustoa. Luik nostaa esimerkiksi Etelä-Koreasta ostetut K-9 -panssarihaupitsit, joita Suomi osti vuonna 2017 ja Viro kolmea vuotta myöhemmin.

Panssarihaupitsi K-9 eli ”Moukari” esittelyssä Ratinassa itsenäisyyspäivänä vuonna 2019.

Ukrainan sota on sekin näyttänyt, mikä ero on Naton jäsenen ja ei-jäsenen välillä. Natoon kuulumaton Ukraina on pyytänyt moneen otteeseen Natoa määräämään Ukrainan lentokieltoalueeksi, mutta siihen ei ole suostuttu sodan laajenemisen pelossa.

Luikin mukaan lentokieltoalue kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se olisi laaja sotilasoperaatio, jossa pitäisi tuhota myös Venäjän maasta laukaistavia ohjuksia. Luikin mukaan Ukrainan saama tuki Natolta tulee nyt asetoimituksina yksittäisiltä Nato-mailta eikä tätä tukea kannata vähätellä.

”Nato-maat toimittavat Ukrainaan ensiluokkaisia aseita jatkuvana virtana. Niillä on suuri merkitys puolustustaistelun kannalta.”