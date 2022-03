”Jos arvioimme, että se olisi parasta Ruotsille, niin saamme luonnollisesti aloittaa tämän kysymyksen läpikäymisen”, Andersson sanoi Nato-jäsenyydestä keskiviikkona Dagens Nyheterin haastattelussa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoo, ettei Ruotsi sulje ovea sotilasliitto Natolle ikuisesti.

”Jos arvioimme, että se olisi parasta Ruotsille, niin saamme luonnollisesti aloittaa tämän kysymyksen läpikäymisen”, Andersson sanoi keskiviikkona Dagens Nyheterin haastattelussa.

Tällä hetkellä Ruotsin pitäisi kuitenkin hänestä pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta linjastaan.

”Arvio nykytilanteessa on, että on Ruotsin turvallisuuden kannalta parasta pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta linjastamme, jotta toimintamme olisi selkeää ja ennakoitavaa rauhattomassa maailmassa”, sosiaalidemokraatti Andersson sanoo.

Lue lisää: Pää­ministeri Anderssonin Nato-kommenttia on arvosteltu Ruotsissa – Turvallisuus­politiikan asiantuntijan mukaan toisi vaikeuksia myös Suomelle

Aiemmin tällä viikolla Andersson sanoi, että jos Ruotsi hakisi Naton jäseneksi nyt, se horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta entisestään.

Kommentti herätti tuoreeltaan arvostelua. Sen katsottiin myös rajoittavan Suomen toimintaa.

DN:n haastattelussa Anderssonilta kysytään, miten hän suhtautuu saamaansa kritiikkiin.

”Pääministerinä minulla on vastuu kertoa ruotsalaisille, miten asiat ovat”, hän sanoo.

Samalla Andersson painottaa, että Ruotsilla on aina mahdollisuus valita turvallisuuspoliittinen linjansa.

”Nyt minun arvioni on, että Ruotsin turvallisuuden kannalta parasta on, että toimintamme on ennakoitavaa tässä tilanteessa. Mutta meillä on kaikkina ajankohtina aina oikeus itse valita, minkä arvioimme olevan Ruotsille parasta.”

Anderssonilta kysytään haastattelussa myös muun muassa, mitkä ovat hänen ensisijaiset argumenttinsa Nato-jäsenyyttä vastaan.

Hän toistaa, että kyse on sen arvioinnista, mikä on Ruotsin turvallisuuden kannalta parasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

”Olemme olleet sotilaallisesti liittoutumattomia 200 vuotta ja se on palvellut Ruotsia hyvin. Se on pitänyt meidät sotien ulkopuolella, joten on oltava erittäin hyviä argumentteja, jos tätä linjaa muutetaan.”

Lue lisää: Marin kommentoi Ruotsin pääministerin kriittisiä näkemyksiä Natoon hakemisesta: ”Me emme tule pistämään tätä teemaa syrjään”

Lisäksi Anderssonilta tiedustellaan esimerkiksi, kuinka tärkeää on, että Ruotsi ja Suomi liikkuvat samanaikaisesti Nato-kysymyksessä.

Hän pitää luonnollisena, että Suomi ja Ruotsi liikkuisivat samaa tahtia, koska maiden sotilaallinen yhteistyö on syvää.