Mediatietojen mukaan EU suunnittelisi mittavaa yhteistä velanottoa energia- ja puolustushankkeisiin Ukrainan sodan seurauksena.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että puolue suhtautuu EU:n mahdolliseen yhteiseen velanottoon Ukrainan sodan seurauksena lähtökohtaisesti hyvin kielteisesti.

”Eduskunnallahan on voimassa elpymispaketin käsittelyn yhteydessä hyväksytyt valtiovarainvaliokunnan mietinnön lausumat, joissa sanotaan yksiselitteisesti, ettei Suomi hyväksy vastaavaa komission velanottoa lisäävää pakettia toistamiseen”, Purra sanoo.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi tiistaina, että EU suunnittelisi mittavaa yhteistä velanottoa energia- ja puolustushankkeisiin Ukrainan sodan seurauksena. Suunnitelma saatettaisiin esitellä jo tällä viikolla, kun EU-jäsenmaiden johtajat tapaavat hätäkokouksessa.

Suomessa EU:n koronakriisin keskellä ottama yhteinen velka herätti paljon vastustusta. Yhteensä 750 miljardin euron niin sanottu elpymispaketti on tarkoitettu rahoittamaan erityisesti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota ja uudistamaan EU:n taloutta pandemian jäljiltä.

Perussuomalaiset vastusti pakettia kiivaasti.

Purra korostaa, että hän puhuu asiasta vain mediatietojen perusteella.

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että julkisuudessa olleissa uusissa ehdotuksissa olisi paljon samaa henkeä kuin niin sanotussa sosiaali­rahastossa, jota on esitetty osana EU:n Fit for 55 -ilmastopakettia. Sosiaalirahaston tarkoituksena on estää se, että vihreän siirtymän aiheuttamasta hinnannoususta tulisi pienituloisille kansalaisille liian raskas taloudellinen taakka.

Suomi on suhtautunut rahastoon kriittisesti.

”Sikäli kuin Italia ja Ranska erityisesti tällaista uutta pakettia ajavat, niin tässä on kyllä hyvin paljon samanlaisia elementtejä kuin ilmasto­sosiaalirahastossa, josta aiemmin on puhuttu”, Purra sanoo.

”Tiedetään, että Italiassa energian hinta on noussut huimasti jo ennen tätä Ukrainan sotaa, koska Italia on riippuvainen kaasusta. Tiedetään, että myös Ranskassa nämä kysymykset ovat olleet hyvin akuutteja jo ennen Ukrainan sotaa. Ja erityisesti nämä maat ovat tukeneet ilmasto­sosiaalirahaston kaltaisia mekanismeja, joissa sitten tulon­siirtopakettien avulla voitaisiin tasata näitä energialaskuja.”

Perussuomalaiset vastustaa vastaavia esityksiä.

”Me emme missään nimessä suostu italialaisten ja ranskalaisten kaasulaskujen maksajiksi.”

Purran mielestä tarvittavat investoinnit esimerkiksi energiahankkeisiin ja puolustukseen tulisi tehdä ensi sijassa kansallisin toimenpitein.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi aiemmin keskiviikkona niin ikään, että Suomi tulisi suhtautumaan mahdollisiin esityksiin EU:n mittavasta yhteisestä velanotosta kriittisesti tai jyrkän kielteisesti. Hän myös sanoi, ettei asiasta ole komission esitystä, joten siihen ei ole muodostettu Suomen kantaa.

”Jos ennakoisin, niin yhteisiin menettelyihin suhtautuisimme huomattavan kriittisesti. Jos puhuisimme elpymisvälineen kaltaisesta avustusten kokonaisuudesta, tähän suhtautuisimme kielteisesti. Aika nopeasti pyrkisimme tämänkaltaiset välineet tyrmäämään”, Marin sanoi.