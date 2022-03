Presidentti Niinistö yrittää siirtää ulkopolitiikan valtaa eduskunnalle ja puolueille, jotka puolestaan siirtävät sitä valtiojohdolle. Tuloksena on Nato-keskustelu, josta kansalaisen on vaikea hahmottaa vaihtoehtoja, kirjoittaa talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen.

Jos pitäisi nimetä suomalaisen sosiaalisen elämän raastavin ja traumatisoivin peruskurssi, se löytyisi alakoulun diskon viimeisistä hitaista.

Moni muistaa elävästi tuon raastavan hetken ennen Aerosmithin I Don’t Wanna Miss A Thingiä – hetken pimeässä tyhjän karkkipussin kanssa, kun kaikki aikeet ja toiveet on peitelty ja perhoset vatsassa pälyilee ympäri salia ja pohtii, mitä tuokin ajattelee.

Kuka liikkuu ensin? Lyövätkö kiusaajat alas, jos nyt kuitenkin uskallan?

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu ja Nato-debatti ovat siirtyneet viime päivinä tähän hienovaraisen sosiaalisen tanssin vaiheeseen.

Johtavat poliitikot varovat sanomasta asiasta mitään erityisen selvää ja kyttäävät toisiaan ja omaa puoluettaan. Kaikki tuntuvat vain odottavan, että kappale siirtyisi jousi-introsta varsinaisen musiikin puolelle, jotta tuolilta kehdataan nousta.

Virallisesti käynnissä on varsin tarkkaan määritelty tekninen prosessi.

Ensin virkamiehet laativat hallituksen opastamina juhlallisesti selonteoksi kutsutun raportin siitä, millaisia vaihtoehtoja Suomella nyt näyttää olevan. Sitten eduskunta keskustelee tästä raportista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on korostanut erityisesti tätä vaihetta.

Heti sodan alkuaamuna pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Niinistö nosti itse esiin vuonna 2012 tehdyn perustuslain muutoksen.

Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Muutoksen jälkeen eduskunta kuitenkin ratkaisee ulkopolitiikkaa koskevan erimielisyyden, jos hallitus ja presidentti eivät ole samaa mieltä.

”Kumpikin taho varmasti seuraa, mitä eduskunta miettii ja ajattelee”, Niinistö sanoi helmikuussa tiedotustilaisuudessa.

Perustuslaki siis luo tilanteen, jossa Aerosmith jo soi, mutta yhä istutaan tuoleilla ja kytätään – mitähän nuokin meinaavat?

Käytännössä Marin ja Niinistö yrittävät muodostaa eduskunnassa hallituksen ja opposition rajat ylittävää yhteisymmärrystä siitä, mitä Suomen pitäisi Euroopassa sodan aloittaneen Vladimir Putinin Venäjän varjossa tehdä. Niinistö tapasikin eduskuntapuolueiden edustajia viimeksi torstaina.

Jos eduskunnasta ja laajemmin kansalta löytyisi laaja yhteisymmärrys siitä, että Natoon mennään, muodollinen prosessi jatkuisi edelleen.

Tällöin keskeisten ministerien ja presidentin muodostaman ulko- ja turvallisuuspolittisen valiokunnan pitäisi tehdä asiasta aloite ja antaa asiasta taas uusi selonteko eduskunnalle. Eduskunta äänestäisi asiasta.

Lopullisen päätöksen hakemisesta tekisi hallituksen esityksestä presidentti Niinistö.

Tämän kotimaisen prosessin rinnalla on varmistuttava siitä, että Suomi todella hyväksytään Natoon, jos hakemus päätetään jättää.

Nato ja Yhdysvallat ovat toistuvasti vakuutelleet ”oven olevan auki”.

Hähmäisen vertauksen on tulkittu tarkoittavan, että Suomi voi hakea jäsenyyttä milloin haluaa ja asiaan suhtaudutaan myötämielisesti. Kun maailma palaa, ovi ei kuitenkaan välttämättä ole ihan yhtä avoinna kuin ennen, vaikka sitä ei kukaan voikaan sanoa ääneen.

Hakemus vaatisi Naton kaikkien 30 jäsenmaan hyväksynnän, mikä ottaisi aikansa. Naapurissa käytävä verinen tuhoamissota saattaa myös vaikuttaa joidenkin Euroopan maiden tunnelmiin siitä, miltä tuntuvat tuhat kilometriä uutta puolustettavaa Venäjän rajaa.

Samalla on pohdittava, miten ydinaseitaan heilutteleva Putin komppaajineen suhtautuisi mahdolliseen hakemukseen. Kannattaako karhua kivittää, kun raivokohtaus on päällä?

Entä olisiko Suomi Naton suurten maiden suojassa jo hakemuksen käsittelyn ajan?

Tätä yhtälöä ja analyysiä myös Suomen diplomatia nyt yrittää selvittää. Yhdysvalloissa ovat viime päivinä käyneet sekä presidentti Niinistö että puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Niinistö poseerasi presidentti Joe Bidenin kanssa ja lupasi syvenevää puolustusyhteistyötä USA:n kanssa ”prosessin” muodossa. Todella kouriintuntuvat tuomiset jäivät Niinistöltä kuitenkin ainakin julkisuudessa vähiin.

Puolustusministeri Kaikkonen puolestaan totesi Pentagonin-vierailunsa jälkeen, että ”juuri nyt” ei ole oikea hetki Suomen Nato-jäsenhakemukselle. Samanlaisen viestin antoi myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson.

On mahdoton tietää, antoiko viestin USA, mutta Suomen ja Ruotsin vauhti ovenpielessä näyttää merkittävästi hidastuneen.

Kokonaisuutena viesti näyttää kuitenkin selvältä: Nato-tie on auki, mutta karhua ei haluta Nato-maissa kivittää. Päätökset asiassa tehdään Suomessa kevään aikana Ukrainan tilanteen toivottavasti rauhoituttua, ja täksi ajaksi suojaa hankitaan Yhdysvalloista – vähintäänkin symbolisesti.

Kiivaimpien Naton kannattajien heti sodan syttymisen jälkeen esittelemät unelmat nopeasta liittymisestä eivät siis toteudu.

Kansanvallan kannalta kiusallista kuitenkin on, että tämä asetelma on luettava vallanpitäjien puheesta rivien välistä. Keskustelua käydään prosessista, mutta ei itse asiasta.

Eduskunnan diskossa kyttääminen kohdistuu etenkin Niinistöön.

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu valtion johdolle, ja minä olen enempi sillä kannalla, miten valtiojohto asiat päättää. Heillä on kuitenkin se paras tietämys”, totesi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs HS:lle maaliskuun alussa.

Myös Sdp:n johto on viestittänyt haluavansa oman mielipiteensä tueksi ohjeita jostakin ylempää.

”On minusta aavistuksen kohtuuton ja jopa uhkarohkea vaatimus, että akuutin kriisin vallitessa puolue painaisi linjauksissaan kaasua ohi valtiojohdon, joka selvittää näitä asioita ja on tilanteen tasalla”, sanoi Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm HS:lle viikko sitten.

Ilmeisesti puolueet odottavat keskustelua nimenomaan pääministeri Marinilta ja presidentti Niinistöltä. He puolestaan odottelevat kantoja niistä vaikenevilta puolueilta.

”Jos minä nyt lähden ilmoittelemaan kantojani, niin saattaisi olla, että joidenkin analyyttinen, objektiivinenkin ote häiriintyy”, Niinistö sanoi torstaina.

Tämä on varmasti totta – Niinistön jyrähdys tekisi konsensuksen muodostamisesta vaikeaa. Lopputulos on kuitenkin se, että tanssilattia on tyhjä, eikä kukaan keskustele toden teolla edes siitä, mitkä vaihtoehdot Suomella on edessään.

On totta, että nopea Nato-hakemus voisi ärsyttää Venäjää eikä edistäisi Ukrainan sodan uhrien kärsimyksen lopettamista. Eri kysymys kuitenkin on, onko Suomen Nato-keskustelu avointa.

Demokratiassa kansalaisten pitäisi voida hahmottaa edes se, millaisista raaka-aineista Suomen tulevaisuutta nyt pikavauhtia valetaan. Myös aikataulu olisi hyvä ymmärtää, vaikka tilanne ympärillä muuttuukin lähes päivittäin.

Tämä ei tarkoita, että jokaisella kansanedustajalla ja puolueella pitäisi olla heti ehdoton kanta. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että poliitikot avaavat ajatteluaan ja argumenttejaan, jotta kansalaiset pääsevät keskusteluun mukaan.

On uskallettava puhua siitä, ketä oikeastaan tanssiin voisi hakea ja miksi. Ruotsia ja jättää Nato hakematta? Ei ketään, jotta ei ärsytä Venäjää? Sitä Natoa, jos Ruotsikin tulee? Vai sinne ihan vain yksin?

Viimeistään tähän keskusteluun vaihtoehdoista on lähdettävä, kun hallituksen selonteko valmistuu.

Kursailu tarkoittaa, että presidentti Niinistöllä on valtavasti valtaa, kenties enemmän kuin yhdelläkään suomalaisella sitten presidentti Urho Kekkosen.

Keskustelut Bidenin, Putinin tai Kiinan Xi Jinpingin kanssa vain korostavat Niinistön informaatioylivoimaa: kansanedustajat eivät ole olleet kuulemassa näitä keskusteluja.

Juuri nyt Niinistö ei kuitenkaan varsinaisesti yritä ottaa roolia johtajana vaan pikemminkin jakaa vallan taakkaa hakemalla korostetun näyttävästi konsensusta eduskunnasta. Demokratian kannalta tämä onkin hyvä asia.

Julkisista kommenteista päätellen moni poliitikko kuitenkin tuntuu lähinnä odottavan Niinistön nyökkäystä suuntaan tai toiseen. Tätä tosiasiaa Niinistökään ei voi paeta. Siksi häneltäkin voi odottaa selkeyttä ja tilanteen sallimaa avoimuutta – niin suuri presidentin valta nyt on.

Poliitikkojen kursailun ymmärtää, kun käynnissä on sota, jonka lopputulos voi olla arvaamaton myös Venäjän johdossa. Silti demokratiassa, kuten diskossa, joskus omalta tuolilta on vain noustava ja uskallettava ylittää kynnys, joka tuntuu pelottavalta.