Carl Bildt: Ruotsin ja Suomen Nato-pohdinnassa tärkeintä on päätyä samaan lopputulokseen

Venäjä yllätti Pohjolan naapurinsa, ja se on vakava paikka, Ruotsin entinen pääministeri ja pitkäaikainen ulkoministeri Carl Bildt sanoo.

Se, millaiseksi Pohjois-Euroopan uusi turvallisuusjärjestys muodostuu, paljastuu askel kerrallaan ja vuosien varrella. Ratkaisevaa suunnalle on Suomen ja Ruotsin päätös siitä, hakevatko maat Natoon vai ei, Carl Bildt sanoo.

Suomen ja Ruotsin tärkein johtopäätös Venäjän vaarallisuudesta on ratkaista se, hakevatko maat Naton jäseniksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että Suomi ja Ruotsi päätyvät samaan lopputulokseen, sanoo Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt.

”Ei voi edes ajatella tilannetta, jossa vain toinen liittyisi Natoon.”

Yhdysvallat antaa hyvin korostuneesti Suomen ja Ruotsin tehdä itse Nato-ratkaisunsa, Bildt sanoo puhelimessa Washingtonista, jossa hän on seurannut amerikkalaisten analyysiä Ukrainan ja Venäjän sodasta. Bildtillä on yhä monia kansainväliseen politiikkaan liittyviä tehtäviä.

Washingtonissa on ymmärretty Suomen ja Ruotsin turvallisuushuolet. Suomen ja Ruotsin puolestaan pitäisi ymmärtää, miten selvä viesti Washingtonista on lähtenyt, Bildt toteaa. ”Nato puolustaa omiaan, ei muita. Se on noteerattava.”

”Venäjän nykyinen johto käyttää sotilaallista voimaa hyvin brutaalisti. Kynnys käyttää sotilaallista voimaa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen oli paljon matalampi kuin luulimme.”

Bildtin mukaan Venäjää ei silti luettu tyystin väärin. ”Amerikkalaiset olivat koko ajan oikeassa tiedustelutiedoissaan. Muilla ei ole saman tason tiedustelua, mutta myös hyökkäys oli koko ajan mukana arvioissamme.”

Tiedusteluyhteistyötä amerikkalaisten kanssa olisi lisättävä, jos se suinkin Yhdysvalloille sopii. ”He selvästikin osaavat sen paremmin kuin me – mikä on myös hieman traaginen johtopäätös.”

Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on viime viikkoina tapahtunut tiiviiseen tahtiin paljon. Niin kuuluukin, Bildt sanoo. ”Muu olisi erikoista.”

Ruotsissa pääministeri Magdalena Andersson ilmoitti viime viikolla Ruotsin nostavan puolustusmenonsa Nato-tasolle eli kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ruotsi kasvattaa asepalveluksen käyvien nuorten määrää. Edessä on myös vastaavanlainen selvitystyö Nato-jäsenyydestä kuin Suomessakin on käynnissä.

Ruotsin nopeista käänteistä merkittävin oli Bildtin mielestä päätös toimittaa 5 000 panssarintorjunta-asetta Ukrainaan. Muutos suhtautumisessa asevientiin sota-alueelle on mullistava – ja uusi kovuus on pantu merkille Kremlissä, Bildt sanoo.

”Suomi otti vastaavan askeleen omalla aseavullaan. Nämä ovat askeleita, jotka Moskovan miehet huomaavat ja muistavat. Ne ovat toimia Venäjää vastaan.”

Asevienti Ukrainaan lähettää Bildtin mukaan tärkeän viestin myös Suomen ja Ruotsin läntisille kumppaneille. Maat koventavat otteitaan, ja niin kuuluukin.

Entiseen ei ole paluuta, Bildt sanoo. Haettiin Natoon tai ei, Ruotsilta ja Suomelta vaaditaan uusia toimia.

Muutos Itämeren alueen turvallisuus­ympäristössä on verrattavissa Bildtin mielestä Neuvostoliiton romahtamiseen. Tuolloin alettiin rakentaa uutta eurooppalaista turvallisuusjärjestystä, jossa Venäjä tuotiin kohti länttä talousyhteistyöllä. Suhteeseen tuli 2000-luvun alussa murtumia, ja Venäjän hyökkäys Georgiaan vuonna 2008 aloitti uuden vaiheen. Uutta vaihetta Bildt on kutsunut epäjärjestyksen vaiheeksi.

Hyökkäyssota Ukrainassa on jälleen uusi vaihe. Epäjärjestyksestä siirryttiin uuden vaaran aikaan, Bildt sanoo. Edessä on pitkä ja vaarallinen kausi, joka kestää vähintäänkin sen ajan kuin presidentti Vladimir Putin pitää valtaa Kremlissä.

”Vaikka avoin sota Ukrainassa voi loppua, konflikti jatkuu niin kauan kuin Putin on vallassa. Kuinka kauan niin on, sitä on vielä vaikea arvioida.”

Se, millaiseksi Pohjois-Euroopan uusi turvallisuusjärjestys muodostuu, paljastuu askel kerrallaan ja vuosien varrella. Ratkaisevaa suunnalle on Suomen ja Ruotsin päätös siitä, hakevatko maat Natoon vai ei, Bildt arvioi.

”Kumpikin ratkaisu vaatii uusia toimia ja sen ajattelemista, mitä päätöksestä seuraa. Ennallaan tilanne ei jatku.”

Suomen ja Ruotsin uhat ovat yhteneviä, mutta Suomi on se, jolla on pitkä maaraja Venäjän kanssa. Ruotsilla taas on strategisesti merkittävä asema Itämeren liikenteessä. Se nähtiin Venäjän hyökkäyksen alla jännitteinä Gotlannissa.

”Kaliningrad vaikuttaa todella paljon Itämeren alueen vakauteen. Eikä pidä unohtaa Baltian maiden paineista tilannetta.”

” ”Sillä, mitä Suomi tekee, tulee olemaan hyvin ratkaiseva merkitys Ruotsin päätökseen.”

Suomen ja Ruotsin Nato-keskustelun dynamiikat ovat erilaiset, mutta päämäärä sama, Bildt sanoo.

”Ruotsin Nato-keskustelu on enemmän sisäpolitiikkaa, Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vaikka olemme toisiamme niin lähellä ja läheisiä, maiden poliittisissa kulttuureissa on joitakin hyvin erilaisia historiallisia piirteitä.”

Suomi on nyt Ruotsia askeleen edellä, Bildt arvioi.

”Sillä, mitä Suomi tekee, tulee olemaan hyvin ratkaiseva merkitys Ruotsin päätökseen.”

Osalle Ruotsin sosiaalidemokraateista suhde Natoon on vaikea, vaikkakin Bildt muistuttaa, että kyse on pitkälti vanhemmasta sukupolvesta. Turvallisuustilanne on muuttunut hyvin radikaalisti, joten vanhoista kannoista on myös tilaa irtaantua.

Sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Andersson on sanonut, ettei Ruotsi juuri nyt hae Natoon – mutta jäsenyyttä ei voi poissulkea.

Carl Bildt on Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri.

Bildt on Ruotsin maltillisesta kokoomuksesta. Pääministerinä hän toimi vuodet 1991–1994. Hän palasi vielä pääministeri Fredrik Reinfeldtin hallitukseen ja toimi ulkoministerinä vuodet 2006–2014.

Maltillisen kokoomuksen nykyinen puheenjohtaja Ulf Kristersson haluaa vauhdittaa Nato-keskustelua, mutta maltillisella kokoomuksella ei tarjota vielä vastausta siihen, koska jäsenhakemus pitäisi jättää.

Suomen ja Ruotsin johto on jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja myös esiintyy näyttävästi yhdessä eri kokoonpanoissa. Kun presidentti Sauli Niinistö vieraili Valkoisessa talossa, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden soitti tapaamisen aikaan Anderssonille.

Tiivis yhteydenpito ja näyttäytymiset yhdessä ovat strategista viestintää niin omille kansalaisille kuin Venäjälle. ”Ja myös Washingtoniin”, Bildt toteaa.

”Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö syvenee entisestään, samoin maiden suhde Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat-yhteistyössä on sekä rajoituksensa että mahdollisuutensa, sillä muut Itämeren alueen maat toimivat Yhdysvaltojen kanssa Naton raameissa”, Bildt sanoo.

Suomen ja Ruotsin yhteistyö Naton kanssa on jo niin tiivistä, ettei siitä Bildtin mielestä saa tiiviimpää paitsi liittymällä Natoon.

”Mitään uutta välimuotoa ei ole tarjolla.”

