Ukrainan sota ajoi Jef-maiden päämiehet ensimmäistä kertaa tapaamaan kasvokkain.

Venäjän aggressiot ovat lisänneet yhteydenpitoa lännen eri sotilaallisten kumppanimaiden kesken. Kuva on Suomen ja Saksan yhteisestä harjoituksesta Suomenlahdella helmikuun puolivälissä. Itämeri on myös Jef-yhteistyön keskeinen toiminta-alue.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu maanantaina ja tiistaina Lontoossa Jef-maiden (Joint Expeditionary Force) päämieskokoukseen.

Jef-maita ovat Britannia, Suomi, Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun näiden maiden päämiehet tapaavat kasvokkain. Vastaavanlainen kokous järjestettiin etäyhteydellä vain runsaat kolme viikkoa sitten.

Jef-maiden päämiesten tapaaminen on merkki Euroopan kiristyneestä turvallisuustilanteesta.

Ukrainan sodan yksi seuraus on ollut sotilaallisten kumppanien yhteydenpidon tiivistyminen ympäri Eurooppaa.

”Kaikissa meidän kumppanijärjestelyissä ja vastaavissa on yhteydenpito tiivistynyt. Jefin puitteissa se on ollut hyvinkin aktiivista”, vahvistaa vanhempi osastoesiupseeri Tatu Mikkola puolustusministeriöstä.

Jef-yhteistyötä tehdään normaalisti poliittisesti puolustusministeritasolla. Viime kesänä Jef-maiden puolustusministerit kokoontuivat Suomessa. Silloin allekirjoitettiin yhteistyön uusi sotilaallista toimintaa koskeva poliittinen ohjausasiakirja.

Jef-yhteistyö on ollut jatkuvassa muutoksessa siitä lähtien kun se aloitettiin viime vuosikymmenellä. Suomi liittyi yhteistyöhön mukaan vuonna 2017.

Alun perin Jef-joukkoa oli ajateltu monikansalliseksi kriisinhallintajoukoksi, mutta viime vuosina toiminnan painopiste on ollut yhä enemmän Pohjois-Euroopassa ja Itämerellä.

Painopisteen muutos johtuu osin arktisen alueen merkityksen korostumisesta ja jäsenmaiden maantieteellisestä sijainnista.

”Alkuun pohdittiin enemmän kriisinhallintatehtäviä, mutta nyt on puhuttu, että keskitytään ydinalueelle eli Itämerelle ja pohjoiseen. Varmaan ensisijainen toiminta-alue olisi juuri näissä. Niille alueille on joukot helpompi irrottaakin, koska kaikilla mailla on omat puolustussuunnitelmansa niissä ympäristöissä”, Mikkola sanoo.

Jef-yhteistyöstä puhuttaessa on syytä pitää mielessä, ettei se ole mikään puolustusliitto. Siihen ei liity mitään turvatakuita, vaikka samanmieliset maat ovatkin sitoutuneet tavallista peruspuolustusyhteistyötä tiiviimpään yhteistyöhön.

Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että Britannian ympärille on koottu yhdeksän pienemmän maan joukko.

Aiemmin Jefiä varten oli eri maissa määritetty joukotkin, mutta tästä on sittemmin luovuttu tarpeettomana. Näistä kootun sotajoukon koko olisi voinut olla 10 000 sotilasta.

Nykyään Jef-joukko voi olla jopa isompi ja vastata siis kooltaan kokonaista divisioonaa. Sitä voi verrata esimerkiksi siihen, että Venäjä on lähettänyt Ukrainan sotaan yli sata niin kutsuttua taisteluosastoa. Taisteluosaston vahvuus on tyypillisesti noin 800 sotilasta.

Jef-joukkoa voidaan käyttää kriisitilanteissa ja esimerkiksi osana jotain YK:n, Naton tai EU:n operaatiota. Se voisi olla mukana esimerkiksi turvaamassa Itämeren kauppareittejä jossain uhkatilanteessa.

Jokaista mahdollista tehtävää varten kootaan oma räätälöity Jef-joukkonsa ja jokainen maa päättää siihen osallistumisestaan itse.

Tatu Mikkola antaa Britannialle tunnustusta siitä, ettei se ole millään lailla päällepäsmäröinyt, vaikka onkin Jefin johtovaltio.

”Britit ovat olleet tässä aktiivisia ja pyrkineet kehittämään sitä korvat höröllä. Se ei ole ollut mitään pakottamista vaan he kuuntelevat mitä osallistujamaat haluavat.”

Jefin vahvuutena on pidetty sitä, että koska se on kerätty yhden vahvan maan ympärille, se voidaan myös saada jalkeille nopeasti. Käytännössä siihen riittää Britannian päätös.

Mukaan tulevat sitten ne maat, jotka haluavat. Tosin Jef-maat ovat sopineet, että myös jokin muu valtio voi tarvittaessa toimia johtovaltiona.

Jef-yhteistyön suunnittelua hoitaa Standing Joint Force Headquarters Britannian Northwoodissa. Sieltä käsin toimivat myös Britannian asevoimien keskeisimmät esikunnat.

”Kaikilla Jef-mailla on siellä yhteysupseerit. Jef-suunnittelu tehdään siellä ja Suomen ääni kuuluu sinne sijoitettujen esikuntaupseerien kautta”, sanoo Mikkola.

Jef järjestää yhteisiä harjoituksia. Esimerkiksi viime syksynä pidettiin Joint Protector -harjoitus Ruotsissa. Siihen osallistui Suomesta esikuntaupseereita. Mukana oli myös Helsingissä toimiva Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus. Ensi vuonna vastaava harjoitus järjestetään Tanskassa.