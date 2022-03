Main ContentPlaceholder

Politiikka | Työmarkkinat

Työriidat ruuhkauttavat taas valta­kunnan­sovittelijan toimistoa, maanantaina sovittelussa on kiista Suomen suurimmasta työ- ja virka­ehto­sopimuksesta

Maanantaina sovittelussa on kunta-alan noin 425 000:ta palkansaajaa koskeva riita, jossa ”tilanne on vakava”. Hoitajien lakkoa siirrettiin jo, mutta muitakin lakkovaroituksia on annettu. Opettajien lakkoja todennäköisesti lykätään ylioppilaskirjoitusten vuoksi.

Kunta-alan pääneuvottelijat olivat koolla sovittelijan luona keskiviikkona. Maanantaina sovittelua jatketaan.